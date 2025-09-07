https://ukraina.ru/20250907/armiya-rossii-ustanovila-rekord-atak-na-obekty-vsu-i-vpk-ukrainy-khronika-i-itogi-k-utru-7-sentyabrya-1068271328.html

Армия России установила рекорд атак на объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 7 сентября

За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 7 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-09-07T10:23

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066097721_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d674997e8d5ca46e54b203377424e03.jpg

Вечером 6 сентября стало известно, что российская армия нанесла удар по пригороду Днепропетровска (переименован киевскими властями в Днепр). Спустя несколько часов удары были нанесены по Киеву.Киевские телеграм-каналы информировали об ударах по железнодорожной инфраструктуре. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе после прилётов загорелись склады и было поражено здание, относящееся к правительственному комплексу."В Печерском районе в результате сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании", — сообщил мэр Киева.По неофициальной информации, в это здание попал подбитый беспилотник. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, на последнем этаже здания находится офис премьер-министра, а также зал заседаний правительства.Затем премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что в результате падения БПЛА в Киеве повреждено здание Кабмина.Масштабное задымление в Киеве после ночного удара наблюдается в Святошинском районе, на Борщаговке, сообщили местные каналы. К тушению пожаров в столице Украины привлечены вертолёты.В начале суток стало известно, что удары наносились по объектам в Киевской области.Ночью телеграм-каналы сообщали о крылатых ракетах в небе над Украиной. По сведениям местных информаторов, они летели из Сумской области в направлении Черниговской области.Затем последовали сообщения о том, что ракеты залетают в Киевскую область и летят в направлении Одессы. Вскоре появились публикации об ударах по Киеву и по Одесскому району.В Киеве после прилётов начались перебои с электроснабжением - об этом сообщили местные телеграм-каналы. Они сообщили также о пожарах с необычно большим задымлением и токсичными выбросами. Таковые были зафиксированы также в Кривом Роге и других городах, подконтрольных ВСУ.Ракетные удары были нанесены по Кривому Рогу - местные телеграм-каналы сообщали об очень мощных взрывах. Затем появились сообщения о большой группе "Гераней", летевших в направлении этого города.Позже стало известно, что в Кривом Роге ночью ракетами и БПЛА были нанесены удары по предприятию и объекту транспортной инфраструктуры. Повреждено административное здание.Удары также были нанесены по Одессе, Днепропетровску, а также временно оккупированному Запорожью, где после прилётов начался пожар на одном из предприятий. Телеграм-канал "Типичная Одесса" сообщил о четырёх прилётах.Затем последовали новые удары российскими БПЛА "Герань" по Староконстантинову, где расположен военный аэродром, а также по Кременчугу (Полтавская область). Они летели в направлении:🟥 Кролевца (Сумская область); 🟥 Конотопа (Сумская область); 🟥 Ромен (Сумская область); 🟥 Чернигова (Черниговская область); 🟥 Нежина (Черниговская область);🟥 Броваров (Киевская область); 🟥 Борисполя (Киевская область); 🟥 Дымера (Киевская область); 🟥 Олевска (Житомирская область); 🟥 Староконстантинова (Хмельницкая область); 🟥 Сарен (Ровненская область); 🟥 Костополя (Ровненская область); 🟥 Берестина (Харьковская область); 🟥 Харькова; 🟥 Полтавы; 🟥 Кременчуга (Полтавская область); 🟥 Решетиловки (Полтавская область);🟥 Смелы (Черкасская область); 🟥 Чигирина (Черкасская область); 🟥 Кировограда; 🟥 Павлограда (Днепропетровская область);🟥 Каменского (Днепропетровская область); 🟥 Днепропетровска; 🟥 Шахтерского (Днепропетровская область);🟥 Вознесенска (Николаевская область); 🟥 временно оккупированного Запорожья.Позже стало известно, что в результате массированных ночных атак с применение ракет и БПЛА в Кременчуге повреждён Крюковский мост через Днепр, который являлся логистическим узлом для ВСУ. В городе частично пропали свет и интернет.Взрывы также прогремели в Днепропетровске, Харькове, Одессе, Запорожье, Староконстантинове. Были поражены объекты противника в Черниговской области.Украинская железнодорожная госмонополия "Укрзализныця" подтвердила удар по железнодорожной инфраструктуре в Кременчуге. Она информировала, что несколько дней будут задержки поездов из-за "многокомпонентного ремонта".В ночь на 7 сентября зафиксирован очередной рекорд по дальнобойным дронам, запущенным по Украине - 805. Об этом сообщили в ВСУ. Также было запущено 13 ракет.Также в новостях: Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 7 сентября Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореАрмия России отразила контратаки ВСУ, Трамп и Си Цзиньпин собрались на саммит АТЭС. Новости к 10:00 Следите за новостями на сайте Украина.ру.

