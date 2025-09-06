Храпач: Кибератаки Украины — это идеологическая диверсия для удара по тылу и дискредитации власти
Кибератаки украинских хакеров на гражданские объекты России преследуют цель не только сбора информации, но и дезорганизации работы транспорта, чтобы создать у населения впечатление неспособности власти защитить тыл
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
Эксперт провел параллели с методами идеологической борьбы времен холодной войны, напомнив о деятельности западных радиостанций и советского 5-го управления КГБ. Он отметил, что победа достигается не только на поле боя, но и через подрыв доверия к власти в тылу.
"Не всегда победа куётся на поле боя, она и в тылу тоже создаётся. Если врагу удаётся показать, что тыл неспособен себя защитить, то у обычных людей возникают вопросы к власти", — заявил Храпач.
По его словам, современные кибератаки являются аналогом идеологических диверсий времен СССР, и привел в пример печальный опыт распада Советского Союза, который произошел не без влияния подобных методов.
Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.
