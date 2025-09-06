https://ukraina.ru/20250906/khrapach-kiberataki-ukrainy--eto-ideologicheskaya-diversiya-dlya-udara-po-tylu-i-diskreditatsii-vlasti-1068195754.html

Храпач: Кибератаки Украины — это идеологическая диверсия для удара по тылу и дискредитации власти

Кибератаки украинских хакеров на гражданские объекты России преследуют цель не только сбора информации, но и дезорганизации работы транспорта, чтобы создать у населения впечатление неспособности власти защитить тыл

2025-09-06T05:30

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103331/16/1033311635_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4dea2acb6f13b75cb427059b4ab5e086.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Эксперт провел параллели с методами идеологической борьбы времен холодной войны, напомнив о деятельности западных радиостанций и советского 5-го управления КГБ. Он отметил, что победа достигается не только на поле боя, но и через подрыв доверия к власти в тылу."Не всегда победа куётся на поле боя, она и в тылу тоже создаётся. Если врагу удаётся показать, что тыл неспособен себя защитить, то у обычных людей возникают вопросы к власти", — заявил Храпач.По его словам, современные кибератаки являются аналогом идеологических диверсий времен СССР, и привел в пример печальный опыт распада Советского Союза, который произошел не без влияния подобных методов.Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

