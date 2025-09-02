https://ukraina.ru/20250902/vymiranie-opustynivanie-novye-kladbischa-vmesto-roddomov-eksperty-o-nastoyaschem-ukrainy-1067998734.html

Вымирание, опустынивание, новые кладбища вместо роддомов. Эксперты о настоящем Украины

В украинском экспертном сообществе обсуждают, будут ли выборы и с чем Зеленский и его клика могут на них пойти. Снова пообещают вступление в ЕС и в НАТО?

Страна тем временем теряет будущее. Как сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, в этом году на Украине первоклассников стало на 20% меньше, чем год назад — 252 тысячи против 314 тысяч. По словам главы комитета, последствия войны и падения рождаемости страна будет ощущать ещё долго — "количество первоклассников ещё будет уменьшаться, это неизбежно".Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" в связи с этим напомнил, что в первый год правления Зеленского в первый класс пошли 443 тысячи детей."Минус почти 200 ТЫСЯЧ, пока он правит. И он ещё за победу в войне заикается…", — пишут авторы канала.Кстати, с 1 сентября на Украине прекращается финансирование сельских школ с численностью учеников менее сорока пяти. Многие эксперты говорят о скором и почти неизбежном "опустынивании" страны в демографическом смысле. Собственно, процесс этот уже давно идёт — падение рождаемости сочетается с массовым выездом украинцев, с потерями на линии боевого соприкосновения…В полной мере всё это скажется позднее, но уже сейчас Киев столкнулся с нехваткой людей для пополнения рядов ВСУ. В такой ситуации решение украинских властей разрешить выезд из страны молодёжи в возрасте 18–22 лет выглядит не вполне логично, однако основания для такого решения есть, считает бывший глава украинского Кабмина Николай Азаров.По его мнению, это не проявление гуманизма, а, скорее, желание власти понравиться своим избирателям, сгладить резко отрицательное отношение населения к деятельности военкомов. В общем, это попытка снизить уровень социального напряжения перед возможными выборами."Я не то что верю, я знаю — основные так называемые политики на Украине предполагают, что выборы состоятся. Поэтому все готовятся. Не случайно Келлог, посещая Киев, выделил время и афишировал, что встречался в посольстве США с представителями так называемой оппозиции. Таким образом он хотел показать мировому сообществу, что на Украине якобы демократический режим — есть правящая и оппозиционные партии", — написал Азаров в своём блоге.По его словам, к выборам готовятся и Зеленский, и (бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Британии — ред.) Залужный.Экс-премьер отметил, что он не знает, с чем пойдёт на выборы Зеленский — "экономика развалена, долги огромнейшие, страна — банкрот, 9 млн украинцев живут ниже уровня бедности". В общем, разрушено всё, что можно было разрушить."Разве что снова будут обещания о вступлении в ЕС и НАТО. Тот же обманный фантик, на котором основывался их госпереворот 2014 года. Когда они кричали с трибун, что после подписания Соглашения об ассоциации у украинцев будут европейские зарплаты, европейские пенсии. Ну, что, ребята, получили вы эти европейские пенсии и зарплаты?" — написал Азаров.Он также отметил, что его правительство открывало перинатальные центры, а киевский режим Зеленского открывает теперь кладбища — "это всё, что вам нужно знать о состоянии дел на Украине".Ранее украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отмечал, что желание сменить Зеленского могло появиться у его западных хозяев после его атаки на неконституционные, но будто бы антикоррупционные органы НАБУ и САП, и это могли счесть признаком слабой контролируемости лидера киевского режима. Будут выборы или просто изменения в коалиции — это пока вопрос.Продолжают эксперты обсуждать и различные версии убийства одного из организаторов Майдана, бывшего секретаря Совбеза Украины и экс-спикера Рады, ярого националиста Андрея Парубия — кому нужно было его ликвидировать? Более всего это нужно было его бывшим соратникам по Майдану и СБУ, считает украинский политолог Юрий Дудкин.По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, Парубий слишком много знал о том, куда и как распределялись выделенные на проведение Майдана средства, знал, кто и сколько раз бывал в посольстве США, какие там получал инструкции.Но дело не только в деньгах. Вот кто-то в сети вспоминает — а что там со снайперами на Майдане, кто их туда привёл? Стрельбу по правоохранителям и по протестующим вели из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.Так что отошедший от дел бывший "комендант Майдана" не нужен был живым самым разным заинтересованным лицам и организациям. Впрочем, по словам эксперта, вряд ли убийство будет расследовано по-настоящему, ведь всё можно свалить на вездесущую "руку Кремля" (что уже и сделано).Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что целью покушения на Парубия было, возможно, не столько физическое устранение экс-спикера, сколько само украинское общество — "ведь смерть главы Верховной Рады неизбежно усиливает напряжённость в стране".Как бы то ни было, ликвидация во Львове произвела сильное впечатление на сторонников и деятелей киевского режима. Как заявил в эфире одного из каналов полковник СБУ Роман Червинский*, настоящего киллера могут и не найти, поскольку "Зеленский превратил правоохранительную систему в аппарат по сохранению своего спокойствия, СБУ борется с НАБУ, полиция — с политическими оппонентами".Полковник СБУ выразил надежду на то, что ликвидатора всё же вычислят — "иначе все мы (функционеры киевского режима — ред.) теряем надежду на завтрашний день, мы все можем завтра оказаться на месте Андрея, и никто даже не найдёт, кто это совершил".Добавим, что подозреваемый в ликвидации бывшего спикера Рады задержан, но пока он именно подозреваемый. Полиция уже заявила, что в деле есть "российский след". Конечно, куда же без него?* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Будет болтаться на фонарном столбе или задушится шарфиком". О судьбе Зеленского в свете участи Парубия И в статье Дмитрия Ковалевича "Усиление террора ТЦК, закрытие школ, выдавливание из Польши: что ждёт украинцев в сентябре"

Сергей Зуев

