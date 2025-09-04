Мендкович: Украина — лишь "дежурная тема" на встречах Путина с Моди и Эрдоганом
Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Индии и Турции были сфокусированы на экономическом сотрудничестве и обходе санкций, а украинская тема стала лишь формальным пунктом повестки, учитывая позицию Киева. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Эксперт пояснил, что с Нарендрой Моди ключевыми темами стали энергоресурсы, фармацевтика и развитие транспортного коридора "Север-Юг" через Афганистан. С Реджепом Эрдоганом обсуждались транзитная торговля, участие Турции в обходе нефтяных санкций и стабилизация Сирии.
"Украина – это не основной вопрос переговоров что с Моди, что с Эрдоганом. Это просто дежурная тема", — заявил Мендкович.
Политолог отметил, что все стороны понимают неконструктивную позицию Киева, который отказывается выполнять российские требования по освобождению территорий. Ситуация останется патовой до новых успехов ВС РФ на фронте.
"Россия создает дополнительную ветку маршрута "Север-Юг" через Афганистан для выхода на рынки Пакистана и Индии. Это очень важно", — резюмировал Мендкович.
Вчера, 06:30Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на ИндиюПопытка президента США Дональда Трампа оказать давление на Индию через введение 50% пошлин на индийский экспорт провалилась — премьер-министр Нарендра Моди четыре раза проигнорировал звонки американского президента, демонстрируя новую реальность, где незападные страны больше не подчиняются диктату Вашингтона
Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на