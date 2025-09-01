https://ukraina.ru/20250901/usilenie-terrora-ttsk-zakrytie-shkol-vydavlivanie-iz-polshi-chto-zhdt-ukraintsev-v-sentyabre-1067988600.html

Усиление террора ТЦК, закрытие школ, выдавливание из Польши: что ждёт украинцев в сентябре

Усиление террора ТЦК, закрытие школ, выдавливание из Польши: что ждёт украинцев в сентябре - 01.09.2025 Украина.ру

Усиление террора ТЦК, закрытие школ, выдавливание из Польши: что ждёт украинцев в сентябре

С наступлением календарной осени украинцам обещают найти управу на распоясавшихся военкомов, которые превратились в настоящие эскадроны смерти Зеленского.

2025-09-01T13:53

2025-09-01T13:53

2025-09-01T13:53

эксклюзив

украина

польша

белоруссия

кароль навроцкий

трамп и зеленский

мирослава бердник

тцк

вооруженные силы украины

минобразования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067988421_0:290:832:758_1920x0_80_0_0_f120d8c3bd8abfc05a4c5460ca91052c.jpg

Формально с 1 сентября сотрудников ТЦК обяжут носить нагрудные регистраторы (боди-камеры), которые должны фиксировать нарушения при задержании. Однако украинцы не ждут каких-либо изменений в поведении озверевших ТЦК-шников. Украинские суды оправдывают их действия, даже когда избиения фиксируют посторонние.Кроме того, сотрудники ТЦК должны по идее действовать совместно с полицейскими, у которых тоже должна быть камера фиксации. По факту же сотрудники полиции не только не вмешиваются, но и работают под началом военкомов, не смея им перечить. Показательным в этом отношении был недавний случай в Закарпатье – там задним числом уволили, а затем мобилизовали полицейского Ивана Белецкого. Именно он несколько месяцев назад помешал военным из ТЦК оскорблять бывшего украинского военного с инвалидностью, которого пытались мобилизовать вторично, обвиняя в том, что инвалидность он якобы купил.Украинский телеграм-канал "XUA-фото войны" пишет, что осенью мобилизация будет усилена, но не только ради пополнения редеющих рядов ВСУ, но и для ужесточения террора в отношении граждан "европейской демократии". "Фактически — создаётся новая модель управления гражданами как ресурсом. Через страх, через хаос, через исчезновения. И если сейчас об этом говорят шёпотом — осенью это может стать нормой. И каждый „бусик“ на углу перестанет быть просто транспортом", - пишет паблик. Авторы телеграм-канала уверены, что инициатива с камерами на сотрудниках ТЦК нужна была не для защиты гражданина, а для защиты репутации системы, а запись всегда можно потерять, перезаписать, вырезать, сделать "так, как надо".Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко также утверждает, что срок хранения видео с бодикамер ТЦК на серверах - 30 дней. Если же мобилизованный захочет оспорить мобилизацию, как говорит адвокат, пока дело дойдет до суда, записи уже будут удалены.Юрист Андрей Туровец также заявил, что на Украине не предусмотрена прямая ответственность за отказ сотрудников ТЦК использовать бодикамеры. Иными словами, камеры в данном случае – лишь муляж, с помощью которого пытаются сбить рост негативных настроений в обществе.Как сообщают польские СМИ, с 30 сентября 900 тыс. украинцев в Польше утратят право на защиту, медицинские услуги на уровне с поляками и на легальную работу из-за вето президента Навроцкого. Поляки считают, что из-за этого бюджет Польши потеряет более $1,5 млрд, поскольку украинцы уже являются значительной частью рабочей силы в этой стране. Западные союзники Украины постепенно будут отменять привилегии для украинских беженцев, стимулируя к возвращению на родину, где их ждут "людоловы" из ТЦК.Однако польский бизнес сделал простой вывод: если завтра украинцы уедут домой, работа остановится и прибыль упадет. По состоянию на 30 июня 2025 года в Польше на учете под временной защитой состояло 992 505 украинцев – это 23% всех лиц в Европейском Союзе, имеющих этот статус. В то же время, 78% беженцев с таким статусом – трудоустроены, повышая прибыль польским компаниям и вкладываясь в рост ВВП Польши.В связи с началом учебного года Минобразования Украины под управлением националиста и плагиатора Оксена Лисового сделало для украинских школьников еще ряд "подарков". С 1 сентября Кабмин прекращает финансирование школ с менее 45 учениками, а с 1 сентября 2026 года — менее 60.Одной из причин считается высокая стоимость обучения в таких заведениях. Местные власти будут самостоятельно определять, закрывать ли школу, или содержать ее за свой счет. "Государство Украина не обязывалось обучать ваших детей", - резюмирует инициативу украинский журналист и писатель Мирослава Бердник.Беспокоятся на Украине и по поводу российско-белорусских учений "Запад-2025", запланированных в середине сентября. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на днях заявлял, что для Украины могут возрасти "риск и угрозы" во время активной фазы учений. Власти Украины требуют от белорусов не приближаться к границам Украины во время учений, чтобы "не провоцировать" украинских военнослужащих, словно белорусская армия не имеет права перемещаться по своей территории.Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда на этой неделе заявил о вероятности вторжения ВСУ на территорию Белоруссии во время учений. "Если небольшое подразделение ВСУ зайдет в Белоруссию, ее армия сложит оружие, а режим Лукашенко падет", - самоуверенно заявил украинский депутат.Зеленский ранее заявлял, что Россия и Белоруссия "что-то готовят под видом военных учений", предполагая, что это может быть и вторжение в Европу. В связи с чем в середине сентября высока вероятность вооруженных провокаций киевского режима с целью втянуть в конфликт страны Запада.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: последний крестный ход УПЦ МП в её истории?

украина

польша

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, польша, белоруссия, кароль навроцкий, трамп и зеленский, мирослава бердник, тцк, вооруженные силы украины, минобразования