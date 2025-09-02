Александр Дюков: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского - 02.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250902/aleksandr-dyukov-parubiy-ne-mog-organizovat-nikakoy-maydan-i-ne-byl-opasen-dlya-zelenskogo-1068059715.html
Александр Дюков: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского
Александр Дюков: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского - 02.09.2025 Украина.ру
Александр Дюков: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского
С учетом той поддержки, которую ЕС оказывает режиму Зеленского, совершенно невозможно, чтобы они поддержали какой-нибудь майдан Порошенко*-Парубия против Зеленского. Поэтому все навыки покойного Парубия в организации майданов были бы сейчас не востребованы.
2025-09-02T19:00
2025-09-02T19:00
интервью
польша
украина
россия
андрей парубий
кароль навроцкий
владимир зеленский
ес
верховная рада
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778169_92:32:832:448_1920x0_80_0_0_f173e88d4433b94a46e940565e8b3d61.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.- Александр Решидеович, по поводу убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия есть мнение, что оно было санкционировано верхушкой украинской власти, которая боялась профессионального организатора майданов. Другие утверждают, что ликвидация Парубия - это результат разборок в среде националистов или акция отчаявшегося одиночки. К какой версии склоняетесь вы?- Я придерживаюсь мнения, что версия об одиночке более вероятна. Совершенно явно, что, к сожалению, это не дело рук российских спецслужб, поскольку такими вещами у нас не занимаются. Что же касается внутренних разборок и опасности Парубия как организатора Майдана, эта опасность преувеличена.Недавно мы видели попытку демонстративного Майдана в Киеве, который произошел в связи с событиями вокруг национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Очевидно, что любые подобные майдановские действия в современной Украине возможны исключительно в том случае, если они санкционированы западными странами, скорее всего, ЕС.С учетом той поддержки, которую ЕС оказывает режиму Зеленского, совершенно невозможно, чтобы они поддержали какой-нибудь майдан Порошенко*-Парубия против Зеленского. Поэтому все навыки покойного в организации майданов были бы сейчас не востребованы.Парубий был человеком, который находился вне нынешней политической элиты. Об этом говорит то, что у него было даже государственной охраны.- Возможен ли сейчас в националистической среде Украины конфликт, подобный тому, который расколол ОУН** в 1940 году на мельниковцев и бандеровцев?- Этот раскол не произошел сам по себе. Он был подготовлен и деятельностью советских спецслужб. Без ликвидации Коновальца (деятель украинского националистического движения, ликвидированный Павлом Судоплатовым в 1938 году - ред.) едва ли раскол произошел бы. В нынешней ситуации на это не приходится рассчитывать, по крайней мере, без долгой закулисной работы.- Недавно президент Польши Кароль Навроцкий выступил с резкими заявлениями по поводу необандеровской идеологии на Украине. Тем не менее польские власти продолжают поддержку киевского режима. Как Варшаве удается усидеть на двух стульях?- То, что сейчас провозглашает Навроцкий, рассчитано на внутреннее потребление. Польские власти в сколь-либо обозримой ситуации не прекратят поддержку Украины в войне против России.Но при новом президенте, вне всякого сомнения, будут закручиваться гайки по отношению к украинцам. Будет ограничиваться их въезд в Польшу, украинцев будут вытеснять обратно на родину либо в другие страны ЕС. Курс на это при Навроцком уже обозначен. То есть Польша не прекратит поддерживать Украину, но будет решать вопрос с украинскими мигрантами внутри себя. Сама Польша находится в крайне некомфортной для себя ситуации. Вся Польша после Второй мировой войны — это моноэтническое государство. Украинцы же, которые переехали в Польшу и до 2022 года, и после составляют значительную общину.И эта ситуация для поляков и для польского истеблишмента некомфортна и ее будут исправлять.* внесен в список террористов и экстремистов** организация запрещена в РФПодробнее о ликвидации лидера украинских националистов Евгения Коновальца - Павел Судоплатов. Охотник за украинскими националистами, которого реабилитировал Ельцин
https://ukraina.ru/20250902/ego-ubili-bolsheviki-sovety-stalin-i-lenin-khoronili-parubiya-pominali-poroshenko-1068052885.html
https://ukraina.ru/20250830/obschestvo-perekhodnogo-perioda-1067910364.html
польша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778169_141:0:776:476_1920x0_80_0_0_02e55c6cd69f07d28e86dd83dd6b4f81.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, польша, украина, россия, андрей парубий, кароль навроцкий, владимир зеленский, ес, верховная рада, набу
Интервью, Польша, Украина, Россия, Андрей Парубий, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, ЕС, Верховная Рада, НАБУ

Александр Дюков: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского

19:00 02.09.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дюков интервью
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
С учетом той поддержки, которую ЕС оказывает режиму Зеленского, совершенно невозможно, чтобы они поддержали какой-нибудь майдан Порошенко*-Парубия против Зеленского. Поэтому все навыки покойного Парубия в организации майданов были бы сейчас не востребованы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
- Александр Решидеович, по поводу убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия есть мнение, что оно было санкционировано верхушкой украинской власти, которая боялась профессионального организатора майданов. Другие утверждают, что ликвидация Парубия - это результат разборок в среде националистов или акция отчаявшегося одиночки. К какой версии склоняетесь вы?
- Я придерживаюсь мнения, что версия об одиночке более вероятна. Совершенно явно, что, к сожалению, это не дело рук российских спецслужб, поскольку такими вещами у нас не занимаются. Что же касается внутренних разборок и опасности Парубия как организатора Майдана, эта опасность преувеличена.
Недавно мы видели попытку демонстративного Майдана в Киеве, который произошел в связи с событиями вокруг национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Очевидно, что любые подобные майдановские действия в современной Украине возможны исключительно в том случае, если они санкционированы западными странами, скорее всего, ЕС.
С учетом той поддержки, которую ЕС оказывает режиму Зеленского, совершенно невозможно, чтобы они поддержали какой-нибудь майдан Порошенко*-Парубия против Зеленского. Поэтому все навыки покойного в организации майданов были бы сейчас не востребованы.
Парубий был человеком, который находился вне нынешней политической элиты. Об этом говорит то, что у него было даже государственной охраны.
Петр Порошенко у гроба с телом Андрея Парубия во Львове 2 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
16:48
"Его убили большевики, Советы, Сталин и Ленин". Хоронили Парубия, поминали Порошенко*2 сентября во Львове отпевали убитого Андрея Парубия - бывшего коменданта Майдана, спикера Верховной Рады, главу Совета нацбезопасности и обороны, действующего депутата украинского парламента и фигуранта уголовного дела в России за организацию обстрелов Донбасса с 2014 года
- Возможен ли сейчас в националистической среде Украины конфликт, подобный тому, который расколол ОУН** в 1940 году на мельниковцев и бандеровцев?
- Этот раскол не произошел сам по себе. Он был подготовлен и деятельностью советских спецслужб. Без ликвидации Коновальца (деятель украинского националистического движения, ликвидированный Павлом Судоплатовым в 1938 году - ред.) едва ли раскол произошел бы. В нынешней ситуации на это не приходится рассчитывать, по крайней мере, без долгой закулисной работы.
- Недавно президент Польши Кароль Навроцкий выступил с резкими заявлениями по поводу необандеровской идеологии на Украине. Тем не менее польские власти продолжают поддержку киевского режима. Как Варшаве удается усидеть на двух стульях?
- То, что сейчас провозглашает Навроцкий, рассчитано на внутреннее потребление. Польские власти в сколь-либо обозримой ситуации не прекратят поддержку Украины в войне против России.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2025
30 августа, 19:08
Общество переходного периодаЧем больше граждане России знакомятся с особенностями жизни украинского общества, тем чаще они отмечают полную, тотальную несовместимость принципов его организации с российской традицией. Отсюда делается вывод о принципиальной невозможности реинтеграции украинцев, а значит и Украины в Россию.
Но при новом президенте, вне всякого сомнения, будут закручиваться гайки по отношению к украинцам. Будет ограничиваться их въезд в Польшу, украинцев будут вытеснять обратно на родину либо в другие страны ЕС. Курс на это при Навроцком уже обозначен. То есть Польша не прекратит поддерживать Украину, но будет решать вопрос с украинскими мигрантами внутри себя.
Сама Польша находится в крайне некомфортной для себя ситуации. Вся Польша после Второй мировой войны — это моноэтническое государство. Украинцы же, которые переехали в Польшу и до 2022 года, и после составляют значительную общину.
И эта ситуация для поляков и для польского истеблишмента некомфортна и ее будут исправлять.
* внесен в список террористов и экстремистов
** организация запрещена в РФ
Подробнее о ликвидации лидера украинских националистов Евгения Коновальца - Павел Судоплатов. Охотник за украинскими националистами, которого реабилитировал Ельцин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюПольшаУкраинаРоссияАндрей ПарубийКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийЕСВерховная РадаНАБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Беспилотный террор: ВСУ атаковали гражданские объекты Белгородской области, трое мирных жителей ранены
19:36Украинский металлургический экспорт обвалился — следует из данных GMK
19:22Некробизнес по-украински: командиры ВСУ присваивали выплаты семьям солдат, доведенных до самоубийства
19:14Кровавый побег: украинские пограничники расстреляли беженца на молдавской границе
19:08Прорыв на Нетриусе: российские войска вышли к ключевой переправе у Шандриголово
19:00Александр Дюков: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского
18:52Коррупционный скандал в СБУ: высокопоставленный офицер обвинен в незаконном обогащении
18:47Точный удар "Гераней": секретный склад натовского вооружения под Николаевом уничтожен
18:38Путин и Лукашенко проводят переговоры в Пекине на фоне глобальных сдвигов
18:30Украинские силовики обстреляли мирное село в Белгородской области. Главные новости к 18:30
18:08Никита Мендкович: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя
18:07Единство с Россией лучше независимости. Приднестровье отмечает 35 лет существования
18:00Парубия убили из ненависти к власти, Путин встречается с мировыми лидерами. Главное на вечер 2 сентября
17:57Россия и Китай обмениваются военными драмами: "Нанкинский фотограф" выходит в прокат
17:53Российские войска усиливают наступление на Северском направлении: ВСУ теряют позиции
17:37Владимир Путин начал двустороннюю встречу с лидером Узбекистана Мирзиёевым в Китае
17:21Переговоры через Словакию: Фицо станет посредником между Путиным и Зеленским
17:11На Украине подан иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ
17:01Ким Чен Ын прибыл в Пекин: стало известно, чем этот визит отличается от прошлых
16:50Бойцы 85-й бригады ВС РФ закрепились в восточной части Фёдоровки
Лента новостейМолния