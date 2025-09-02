https://ukraina.ru/20250902/aleksandr-dyukov-parubiy-ne-mog-organizovat-nikakoy-maydan-i-ne-byl-opasen-dlya-zelenskogo-1068059715.html

Александр Дюков: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского

С учетом той поддержки, которую ЕС оказывает режиму Зеленского, совершенно невозможно, чтобы они поддержали какой-нибудь майдан Порошенко*-Парубия против Зеленского. Поэтому все навыки покойного Парубия в организации майданов были бы сейчас не востребованы.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.- Александр Решидеович, по поводу убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия есть мнение, что оно было санкционировано верхушкой украинской власти, которая боялась профессионального организатора майданов. Другие утверждают, что ликвидация Парубия - это результат разборок в среде националистов или акция отчаявшегося одиночки. К какой версии склоняетесь вы?- Я придерживаюсь мнения, что версия об одиночке более вероятна. Совершенно явно, что, к сожалению, это не дело рук российских спецслужб, поскольку такими вещами у нас не занимаются. Что же касается внутренних разборок и опасности Парубия как организатора Майдана, эта опасность преувеличена.Недавно мы видели попытку демонстративного Майдана в Киеве, который произошел в связи с событиями вокруг национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Очевидно, что любые подобные майдановские действия в современной Украине возможны исключительно в том случае, если они санкционированы западными странами, скорее всего, ЕС.С учетом той поддержки, которую ЕС оказывает режиму Зеленского, совершенно невозможно, чтобы они поддержали какой-нибудь майдан Порошенко*-Парубия против Зеленского. Поэтому все навыки покойного в организации майданов были бы сейчас не востребованы.Парубий был человеком, который находился вне нынешней политической элиты. Об этом говорит то, что у него было даже государственной охраны.- Возможен ли сейчас в националистической среде Украины конфликт, подобный тому, который расколол ОУН** в 1940 году на мельниковцев и бандеровцев?- Этот раскол не произошел сам по себе. Он был подготовлен и деятельностью советских спецслужб. Без ликвидации Коновальца (деятель украинского националистического движения, ликвидированный Павлом Судоплатовым в 1938 году - ред.) едва ли раскол произошел бы. В нынешней ситуации на это не приходится рассчитывать, по крайней мере, без долгой закулисной работы.- Недавно президент Польши Кароль Навроцкий выступил с резкими заявлениями по поводу необандеровской идеологии на Украине. Тем не менее польские власти продолжают поддержку киевского режима. Как Варшаве удается усидеть на двух стульях?- То, что сейчас провозглашает Навроцкий, рассчитано на внутреннее потребление. Польские власти в сколь-либо обозримой ситуации не прекратят поддержку Украины в войне против России.Но при новом президенте, вне всякого сомнения, будут закручиваться гайки по отношению к украинцам. Будет ограничиваться их въезд в Польшу, украинцев будут вытеснять обратно на родину либо в другие страны ЕС. Курс на это при Навроцком уже обозначен. То есть Польша не прекратит поддерживать Украину, но будет решать вопрос с украинскими мигрантами внутри себя. Сама Польша находится в крайне некомфортной для себя ситуации. Вся Польша после Второй мировой войны — это моноэтническое государство. Украинцы же, которые переехали в Польшу и до 2022 года, и после составляют значительную общину.И эта ситуация для поляков и для польского истеблишмента некомфортна и ее будут исправлять.* внесен в список террористов и экстремистов** организация запрещена в РФПодробнее о ликвидации лидера украинских националистов Евгения Коновальца - Павел Судоплатов. Охотник за украинскими националистами, которого реабилитировал Ельцин

