Политолог Игорь Иваненко: У Румынии нет денег на поглощение Молдавии, но оно всё равно продолжается

Румыния испытывает сложности со средствами, однако продолжает попытки поглотить Молдавию. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко.

Ранее стало известно, что Никушор Дан не поздравил Молдавию с днем независимости. Это стало первым случае за 12 лет, когда президент Румынии не направил официальное поздравление соседям. "Отношения между Молдавией и Румынией на официальном уровне довольно противоречивы", - заявил Игорь Иваненко и добавил, что несмотря на общность интересов, между властями двух стран есть и кризисные моменты. Эксперт отметил, что президент Молдавии Майя Санду приложила значительные усилия для того, чтобы Никушор Дан был избран президентом Румынии, поскольку этих двух политиков объединяют еврооптимистические настроения и либеральное мировоззрение. Также он подчеркнул, что Дан ответил на это визитом в Молдавию, в рамках которого постарался поддержать предвыборный рейтинг Санду.Тем не менее, Иваненко также обратил внимание на то, что в настоящий момент Румыния вынуждена проводить политику сокращения расходов, из-за чего многие проекты, направленные на поддержку Кишинева, на текущий момент "повисли в воздухе", поскольку на них не хватает средств. В качестве примера политолог привел проект по интеграции Молдавии в транспортную сеть Румынии - для того, чтобы реализовать несложную инфраструктурную инициативу в виде автотрассы от Ясского региона Румынии до Молдавии, у Бухареста не хватает денег, что вызывает вопросы у молдавских властей. Иваненко отметил, что главная причина нехватки денег - неминуемое сокращение румынскими властями государственных расходов в угоду Евросоюзу, поскольку это является обязательным условием дальнейшего кредитования Румынии.Эксперт также отметил, что в правительственных и парламентских структурах Румынии хватает деятелей, которых довольно критически относятся к Санду - в первую очередь речь идет о сторонниках лидера суверенистов Джордже Симеона. По словам Иваненко, большая часть из них считают режим Санду коррупционным и выступают радикально против того, чтобы оказывать Кишиневу финансовую поддержку. Кроме того, по словам политолога, критиков Санду хватает и в партиях, которые входят в правительственную коалицию - например, в Социал-демократической и Национал-либеральной партиях Румынии. Он напомнил, что ранее Санду считалась союзником национал-либералов, однако в текущий момент ее поддержкой пользуется только партия президента Дана "Союз спасения Румынии". В результате этого, сообщил эксперт, отношение к Санду во многих правительственных кабинетах Бухареста тоже довольно прохладное. При этом, по словам Иваненко, идея поглощения Румынией Молдавии по прежнему популярна в румынском обществе. Эксперт подчеркнул, что президент Румынии Никушор Дан не поздравил Молдавию с днем независимости и объяснил это тем, что в Румынии по-прежнему в тренде унионистские настроения, а евроскептические националистические партии продолжают набирать популярность - соответственно, президент Румынии вынужден пытаться привлекать своей риторикой правый электорат. Он также напомнил, что Дан не так давно публично заявил, что лично не имеет ничего против объединения Румынии с Молдавией. Подводя итоги, собеседник издания также подчеркнул, что ползучее поглощение Румынией объектов молдавской экономики так или иначе происходит. В пример он привел недавнее заключение сделки по приобретению румынской компанией единственного молдавского порта на реке Дунай в Джурджулештах. Также Иваненко напоминает, что Румыния ведет работу по поглощению газотранспортной системы Молдавии, а во главе Национального банка Республики Молдова сейчас стоит румынская гражданка. Таким образом, отмечает эксперт, скорость поглощения Молдавии ограничивается в первую очередь нехваткой денег у румынских властей. Об общих интересах Румынии, Молдавии и Украины рассказал изданию Украина.ру политолог и ветеран спецслужб Дмитрий Соин.

