Дмитрий Соин: Ось Бухарест-Кишинёв-Киев объединяет множество интересов, но главный – ненависть к России

Сближение Румынии и Украины имеет много причин, поскольку основано на общих интересах. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин

Ранее министр обороны Румынии Иону Моштяну заявил, что его страна уже передала 20 пакетов военной помощи Украине, и планирует помогать дальше.Причиной такой проукраинской активности Бухареста является нахождение у власти евролиберальной группировки в главе с Никушором Даном, считает Дмитрий Соин и подчеркивает, что Румыния следует основному курсу блока евроцентристских стран, являясь "кровью и плотью" евроатлантической коалиции".Политолог отмечает, что для этих стран Украина является инструментом антироссийской политики, и потому румынские власти будут и дальше не просто активно участвовать в поддержке Украины, но и наращивать ее по возможности. Соин напомнил, что Бухарест уже предложил США разместить на своей территории силы воздушного прикрытия потенциально возможной объединенной группировки "гарантов безопасности Украины". Эксперт также напоминает, что Украина и Румыния имеют множество общих интересов - таких как противодействие России в Черном море, сдерживание пророссийских сил в Молдавии, а также потенциально возможные совместные энергетические проекты. Он отметил, что объединяющей идей в этом контексте становится ненависть к России и упомянул еще и Молдавию. При этом эксперт признает, что Румыния, несмотря на весьма тесные отношения с Киевом, не выдает Украине уклонистов, массово убегающих на ее территорию, однако в данном случае Бухарест и не имеет такой возможности. Соин напоминает, что Румыния все же является членом Евросоюза, и любой гражданин Украины, сбежавший из своей страны и запрашивающий убежище, попадает под защиту ряда европейских конвенций, которые румынские власти нарушать не будут. Политолог также отмечает, что румынские власти помогают Украине не только исходя из общих интересов, но и преследуя собственную выгоду. Соин подчеркивает, что Бухаресту выгодна передача Украине военной техники, поскольку румынская армия отдает старую технику и по линии НАТО получает новую. Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что действия румынских властей довольно предсказуемы, поскольку для менталитета политических элит Румынии очень характерен поиск собственной выгоды. Поэтому, по словам Соина, Румыния будет оказывать последовательную поддержку Украине до тех пор, пока потенциальная выгода от этого будет превышать возможные убытки. О прошедших в этом году выборах президента Румынии читайте в материале Владимира Скачко "Демократия – ффсе!" Выводы из проката президентских выборов в Румынии на сайте Украина.ру

