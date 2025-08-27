Дмитрий Соин: Ось Бухарест-Кишинёв-Киев объединяет множество интересов, но главный – ненависть к России - 27.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250827/dmitriy-soin-os-bukharest-kishinv-kiev-obedinyaet-mnozhestvo-interesov-no-glavnyy--nenavist-k-rossii-1067734101.html
Дмитрий Соин: Ось Бухарест-Кишинёв-Киев объединяет множество интересов, но главный – ненависть к России
Дмитрий Соин: Ось Бухарест-Кишинёв-Киев объединяет множество интересов, но главный – ненависть к России - 27.08.2025 Украина.ру
Дмитрий Соин: Ось Бухарест-Кишинёв-Киев объединяет множество интересов, но главный – ненависть к России
Сближение Румынии и Украины имеет много причин, поскольку основано на общих интересах. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
2025-08-27T15:56
2025-08-27T15:56
румыния
украина
россия
молдавия
дмитрий соин
владимир зеленский
ес
нато
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044075485_0:4:1096:621_1920x0_80_0_0_4cf0d9eceabadee4a32bc298e819b99b.jpg
Ранее министр обороны Румынии Иону Моштяну заявил, что его страна уже передала 20 пакетов военной помощи Украине, и планирует помогать дальше.Причиной такой проукраинской активности Бухареста является нахождение у власти евролиберальной группировки в главе с Никушором Даном, считает Дмитрий Соин и подчеркивает, что Румыния следует основному курсу блока евроцентристских стран, являясь "кровью и плотью" евроатлантической коалиции".Политолог отмечает, что для этих стран Украина является инструментом антироссийской политики, и потому румынские власти будут и дальше не просто активно участвовать в поддержке Украины, но и наращивать ее по возможности. Соин напомнил, что Бухарест уже предложил США разместить на своей территории силы воздушного прикрытия потенциально возможной объединенной группировки "гарантов безопасности Украины". Эксперт также напоминает, что Украина и Румыния имеют множество общих интересов - таких как противодействие России в Черном море, сдерживание пророссийских сил в Молдавии, а также потенциально возможные совместные энергетические проекты. Он отметил, что объединяющей идей в этом контексте становится ненависть к России и упомянул еще и Молдавию. При этом эксперт признает, что Румыния, несмотря на весьма тесные отношения с Киевом, не выдает Украине уклонистов, массово убегающих на ее территорию, однако в данном случае Бухарест и не имеет такой возможности. Соин напоминает, что Румыния все же является членом Евросоюза, и любой гражданин Украины, сбежавший из своей страны и запрашивающий убежище, попадает под защиту ряда европейских конвенций, которые румынские власти нарушать не будут. Политолог также отмечает, что румынские власти помогают Украине не только исходя из общих интересов, но и преследуя собственную выгоду. Соин подчеркивает, что Бухаресту выгодна передача Украине военной техники, поскольку румынская армия отдает старую технику и по линии НАТО получает новую. Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что действия румынских властей довольно предсказуемы, поскольку для менталитета политических элит Румынии очень характерен поиск собственной выгоды. Поэтому, по словам Соина, Румыния будет оказывать последовательную поддержку Украине до тех пор, пока потенциальная выгода от этого будет превышать возможные убытки. О прошедших в этом году выборах президента Румынии читайте в материале Владимира Скачко "Демократия – ффсе!" Выводы из проката президентских выборов в Румынии на сайте Украина.ру
румыния
украина
россия
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044075485_0:0:1059:794_1920x0_80_0_0_3f8c34d30c9005416831432142a6c36a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
румыния, украина, россия, молдавия, дмитрий соин, владимир зеленский, ес, нато, эксклюзив
Румыния, Украина, Россия, Молдавия, Дмитрий Соин, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Эксклюзив

Дмитрий Соин: Ось Бухарест-Кишинёв-Киев объединяет множество интересов, но главный – ненависть к России

15:56 27.08.2025
 
© vk.com / Дмитрий СоинДмитрий Соин
Дмитрий Соин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© vk.com / Дмитрий Соин
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сближение Румынии и Украины имеет много причин, поскольку основано на общих интересах. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
Ранее министр обороны Румынии Иону Моштяну заявил, что его страна уже передала 20 пакетов военной помощи Украине, и планирует помогать дальше.

Причиной такой проукраинской активности Бухареста является нахождение у власти евролиберальной группировки в главе с Никушором Даном, считает Дмитрий Соин и подчеркивает, что Румыния следует основному курсу блока евроцентристских стран, являясь "кровью и плотью" евроатлантической коалиции".
Политолог отмечает, что для этих стран Украина является инструментом антироссийской политики, и потому румынские власти будут и дальше не просто активно участвовать в поддержке Украины, но и наращивать ее по возможности. Соин напомнил, что Бухарест уже предложил США разместить на своей территории силы воздушного прикрытия потенциально возможной объединенной группировки "гарантов безопасности Украины".

Эксперт также напоминает, что Украина и Румыния имеют множество общих интересов - таких как противодействие России в Черном море, сдерживание пророссийских сил в Молдавии, а также потенциально возможные совместные энергетические проекты. Он отметил, что объединяющей идей в этом контексте становится ненависть к России и упомянул еще и Молдавию.
Буквально пару месяцев назад в Одессе возникла ось "Бухарест-Кишинёв-Киев", вполне официально задокументированная. Никушор Дан, Майя Санду и Владимир Зеленский в отдельной ветке проводили встречи и обобщали документы взаимной поддержки, помощи и взаимодействия.
Дмитрий Соин
Политолог, ветеран спецслужб

При этом эксперт признает, что Румыния, несмотря на весьма тесные отношения с Киевом, не выдает Украине уклонистов, массово убегающих на ее территорию, однако в данном случае Бухарест и не имеет такой возможности. Соин напоминает, что Румыния все же является членом Евросоюза, и любой гражданин Украины, сбежавший из своей страны и запрашивающий убежище, попадает под защиту ряда европейских конвенций, которые румынские власти нарушать не будут.

Политолог также отмечает, что румынские власти помогают Украине не только исходя из общих интересов, но и преследуя собственную выгоду. Соин подчеркивает, что Бухаресту выгодна передача Украине военной техники, поскольку румынская армия отдает старую технику и по линии НАТО получает новую.

Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что действия румынских властей довольно предсказуемы, поскольку для менталитета политических элит Румынии очень характерен поиск собственной выгоды. Поэтому, по словам Соина, Румыния будет оказывать последовательную поддержку Украине до тех пор, пока потенциальная выгода от этого будет превышать возможные убытки.
О прошедших в этом году выборах президента Румынии читайте в материале Владимира Скачко "Демократия – ффсе!" Выводы из проката президентских выборов в Румынии на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РумынияУкраинаРоссияМолдавияДмитрий СоинВладимир ЗеленскийЕСНАТОЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Украинские беженцы в Европе. Так выгоняют или нет?
16:18В Сумах до сих пор нет воды и света после ночного прилета по объекту энергетики
16:11Движение по юго-восточному обходу Симферополя запустят к концу недели
16:00Донбасс: родные места Сергея Михалкова
15:56Дмитрий Соин: Ось Бухарест-Кишинёв-Киев объединяет множество интересов, но главный – ненависть к России
15:51В эстонском городе Кохтла-Ярве экскаватором раскопали братскую могилу советских воинов: видео
15:41Кабмин Украины опубликовал постановление о выезде молодых украинцев за границу
15:31Армия России отвоёвывает Купянск
15:24Дроноводы ВСУ пленены в ДНР, Зеленский отправляет делегацию в Вашингтон. Новости к 15.25
14:56В результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители Херсонской области
14:49Антидроновые сетки в Херсоне рвут не дроны
14:47Масочный режим из-за COVID-19 распространяется по Украине
14:33Театры на Украине отменяют спектакли по мотивам сценариев Вуди Аллена
14:21На Украине обсуждают введение наказания за неподчинение приказу командира в виде 5-10 лет лишения свободы
14:10В Польше обостряется конфликт из-за Украины между правительством и президентом
13:58Австрия вводит для украинских беженцев требование о трудоустройстве
13:47Смертность впятеро превышает рождаемость, люди просто исчезают. Что происходит в Харькове
13:35Россия надеется, что посредничество Трампа по урегулированию на Украине продолжится - Песков
13:27За что Зеленский “отменяет” Вуди Аллена, Земфиру*, Чулпан Хаматову* и Эмира Кустурицу?
13:27Европа опасается направлять войска на Украину - The Guardian
Лента новостейМолния