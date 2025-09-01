"Наши контролируют высоты": журналист рассказал про высокую эффективность российских дроноводов - 01.09.2025 Украина.ру
"Наши контролируют высоты": журналист рассказал про высокую эффективность российских дроноводов
Высокая эффективность российских операторов БПЛА достигнута за счет контроля высот и успешного применения воздушных ретрансляторов, что значительно увеличивает дальность действия даже простых дронов. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
Стешин пояснил, что операторы на передовой сознательно сохраняют в секрете тактико-технические характеристики своих систем. "Операторы, работающие под Покровском (Красноармейск), просили меня не сообщать точную дальность действия их примитивных 40-долларовых fpv-дронов", — сообщил журналист.По его словам, это связано с двумя ключевыми факторами, обеспечивающими превосходство ВС РФ. "Это связано с двумя вещами. Во-первых, наши контролируют высоты. Во-вторых, они решили проблемы с воздушными ретрансляторами, которые передают сигнал на дрон, тем самым увеличивая его дальность", — раскрыл детали собеседник.Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту аппаратуры, российские специалисты добились серьезного технологического преимущества. "То есть нельзя сказать, что у нас в войсках такого нет", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".
05:00 01.09.2025
 
Высокая эффективность российских операторов БПЛА достигнута за счет контроля высот и успешного применения воздушных ретрансляторов, что значительно увеличивает дальность действия даже простых дронов. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
Стешин пояснил, что операторы на передовой сознательно сохраняют в секрете тактико-технические характеристики своих систем. "Операторы, работающие под Покровском (Красноармейск), просили меня не сообщать точную дальность действия их примитивных 40-долларовых fpv-дронов", — сообщил журналист.
По его словам, это связано с двумя ключевыми факторами, обеспечивающими превосходство ВС РФ. "Это связано с двумя вещами. Во-первых, наши контролируют высоты. Во-вторых, они решили проблемы с воздушными ретрансляторами, которые передают сигнал на дрон, тем самым увеличивая его дальность", — раскрыл детали собеседник.
Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту аппаратуры, российские специалисты добились серьезного технологического преимущества. "То есть нельзя сказать, что у нас в войсках такого нет", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".
