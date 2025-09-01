Экономист Никита Комаров: Главное событие саммита в Китае – создание банка развития ШОС - 01.09.2025 Украина.ру
На новость о решении государств ШОС создать собственный банк развития обращают мало внимания - при том, что это одно из важнейших событий. Об этом изданию Украина.ру рассказал экономист, руководитель направления внешних коммуникаций Института "Царьград" Никита Комаров.
"Решение стран Шанхайской организации сотрудничества создать собственный банк следует выделить отдельно, поскольку это не просто заявление, а прямое практическое действие" - заявил Никита Комаров и добавил, что создание подобного института назрело уже давно. Эксперт подчеркнул, что в перспективе банк может сыграть важную роль в перестройке финансовой архитектуры евразийского пространства, и добавил, что товарооборот между странами ШОС составляет свыше двух триллионов долларов и постоянно увеличивается. Экономист отметил, что торговля осуществляется преимущественно через западную финансовую инфраструктуру, что чревато возможными трудностями в случае политических осложнений с западными странами и привел в пример отключение России от системы SWIFT. Кроме того, по мнению Комарова, это несет дополнительные издержки, пусть и небольшие, в виде комиссии за финансовые транзакции. Эксперт отметил, что создание Банка развития ШОС будет ошибочно рассматривать как некую альтернативу МВФ, поскольку МВФ является глобалистским институтом, и копировать его функции данном случае нет необходимости. Также Комаров подчеркнул, что на базе Банка развития ШОС очень важно создать альтернативу западным финансовым рейтингам. Он напомнил, что западные рейтинговые агентства политически ангажированны и могут ухудшить, исходя из этих соображений, рейтинг страны или отдельных компаний. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что Банк развития ШОС имеет огромный потенциал и может стать первым шагом к построению альтернативной финансово-экономической системы на евразийском пространстве. Однако Комаров также отметил, что крайне важно, чтобы новый финансовый институт не разделил судьбу Банка Развития БРИКС, который существует уже более десяти лет, но значительной практической пользы странам-учредителям пока не принес.
На новость о решении государств ШОС создать собственный банк развития обращают мало внимания - при том, что это одно из важнейших событий. Об этом изданию Украина.ру рассказал экономист, руководитель направления внешних коммуникаций Института "Царьград" Никита Комаров.
"Решение стран Шанхайской организации сотрудничества создать собственный банк следует выделить отдельно, поскольку это не просто заявление, а прямое практическое действие" - заявил Никита Комаров и добавил, что создание подобного института назрело уже давно.
Эксперт подчеркнул, что в перспективе банк может сыграть важную роль в перестройке финансовой архитектуры евразийского пространства, и добавил, что товарооборот между странами ШОС составляет свыше двух триллионов долларов и постоянно увеличивается.
Экономист отметил, что торговля осуществляется преимущественно через западную финансовую инфраструктуру, что чревато возможными трудностями в случае политических осложнений с западными странами и привел в пример отключение России от системы SWIFT. Кроме того, по мнению Комарова, это несет дополнительные издержки, пусть и небольшие, в виде комиссии за финансовые транзакции.
Эксперт отметил, что создание Банка развития ШОС будет ошибочно рассматривать как некую альтернативу МВФ, поскольку МВФ является глобалистским институтом, и копировать его функции данном случае нет необходимости. Также Комаров подчеркнул, что на базе Банка развития ШОС очень важно создать альтернативу западным финансовым рейтингам. Он напомнил, что западные рейтинговые агентства политически ангажированны и могут ухудшить, исходя из этих соображений, рейтинг страны или отдельных компаний.
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что Банк развития ШОС имеет огромный потенциал и может стать первым шагом к построению альтернативной финансово-экономической системы на евразийском пространстве. Однако Комаров также отметил, что крайне важно, чтобы новый финансовый институт не разделил судьбу Банка Развития БРИКС, который существует уже более десяти лет, но значительной практической пользы странам-учредителям пока не принес.
