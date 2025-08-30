https://ukraina.ru/20250830/pesni-inoagentov-zapretyat-v-krymu-a-v-venetsii-pokazhut-film-o-putine-sobytiya-kultury-1067863105.html

Песни иноагентов запретят в Крыму, а в Венеции покажут фильм о Путине. События культуры

Что будут петь и что будут смотреть российские школьники и их родители? Вопрос совершенно не праздный: в школах с 1 сентября зазвучат песни Shaman, а старшее поколение, наверняка, начнет пересматривать фильмы режиссера Вуди Аллена. Что же касается Украины, то теперь все концерты там придется согласовывать с Генштабом ВСУ

культура

эксклюзив

украина

россия

крым

владимир путин

владимир зеленский

музыка

кино

кинематограф

Что запоют на школьных линейках?Министерство просвещения РФ рекомендовало российским школьникам петь патриотические песни Шамана и Газманова. В список патриотических композиций вошли также песни Сергея Трофимова и Дениса Майданова. Их будут изучать в начальной и средней школах."В список вошли 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе", — рассказали в учебном ведомстве.В частности, на уроках музыки дети услышат такие песни, как "Красно солнышко" (П. Аедоницкий, И. Шаферан), "День Победы" и "Как прекрасен этот мир" (Д. Тухманов, В. Харитонов), "Моя Москва" (И. Дунаевский, М. Лисянский), "У подножья обелиска" (А. Киселев, К. Чибисов). В перечень включены также и современные песни, среди которых — "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперёд, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" Дениса Майданова.Что ж, ничего удивительного: рано или поздно через школьную программу должны были закрепить единую модель патриотического воспитания, где культура рука об руку идет с государственной идеологией (официально, на уровне Конституции, её нет, но…)С одной стороны, использование популярных современных исполнителей вроде Шамана должно сделать патриотическую повестку ближе к молодёжи, встроив её в привычную музыкальную среду.С другой — акцент на Газманове, Трофимове и Майданове закрепляет преемственность патриотического дискурса от советских традиций к сегодняшней России.Риски в такой модели тоже есть: искусственное внедрение патриотических песен в школьную программу может восприниматься детьми как навязанная "обязаловка". Так что эффективность этой инициативы будет зависеть не столько от списка песен, сколько от школьного руководства — тут важно не переборщить с патриотизмом и не перейти тонкую грань, которая отделяет живую культурную практику и юношеский порыв от формального ритуала. А это ой как непростоКак дела у иноагентов?Задача осуществления патриотического воспитания особенно сложна в ситуации, когда есть отрицательный пример выступления в государственном творческом зале иноагентов. Так случилось с полуподпольным концертом бардов Татьяны и Сергея Никитиных*.Авторы и исполнители ещё в июле тайно приехали из США в Москву, тайно же по группам в соцсетях рассылали приглашения поклонникам. Выступили как партизаны, ведь Никитины поддерживают Украину и донатят на ВСУ — через британские фонды и фонд иноагента Акунина*.Конечно, тут можно похихикать на тему, что в Америке никому не интересны самые известные песни дуэта "Под музыку Вивальди" или "Александра" из фильма "Москва слезам не верит", вот и приходится пробираться в Россию тайными тропами, и зарабатывать на ностальгирующей слезе. Опять же, культура отдельно, а авторы — отдельно. Но тогда это должно относиться и к композициям Моргенштерна*, и к песням группы "Би-2"*.Кстати, в Крыму руководство полуострова предложило "прижать" уличных музыкантов и запретить им петь на набережных популярные песни уехавших из России певцов. Но одно дело — ялтинская набережная и совсем другое — концертный зал им. И. К. Архиповой на метро "Библиотека им. Ленина". Этот зал арендует одноимённый фонд, и там-то иноагенты Никитины* развернулись на полную катушку, фактически использовав федеральную культурную собственность — консерваторию имени Чайковского. Скорее всего, ведомство этот косяк пропустило, но такие вот проколы нивелируют потом и правильные патриотические инициативы. Тщательнее надо, в общем.На Украине разрешение на концерт будут выдавать военные администрацииНа Украине теперь любые концерты придется согласовывать с военными администрациями — такое распоряжение выдало новое правительство после благотворительного концерта в Киеве, который совпал с днём траура. Захочешь спеть на майдане Независимости? Иди за пропуском в Генштаб ВСУ. Концерт во Львове? Спроси у местных вояк. Даже "национальной легенде", фронтмену "Океана Эльзы" Вакарчуку теперь приходится петь в столичном метро. Хотя поклонникам певца стоило бы поинтересоваться, почему лейтенант ВСУ музицирует в киевской подземке, а не в окопах под Купянском…Но это ещё цветочки! Как рассказал молдавский политик и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, концерты российских музыкантов в Молдавии теперь согласовываются с офисом Зеленского. Оппозиционер утверждает, что премьер-министр Дорин Речан поручил ему согласовать приезд группы "Руки вверх!" и других артистов с главой ОПУ Андреем Ермаком."Если Ермак скажет 'да' — тогда запустим. Без его одобрения ничего не получится", — заявил политик. По его словам, также требуется согласование со спецслужбами "других стран". Интересно было бы посмотреть теперь на лица "хороших русских", которые жаловались на цензуру и притеснения в РФ, а сейчас вынуждены проходить фильтрацию у бывшего ларечника, а ныне — главы офиса просроченного Зеленского.Кстати, творческую цензуру Украина практикует не только у себя или в соседней Молдавии. Переписав всех российских певцов, музыкантов и режиссеров в чёрные списки, киевский режим взялся за американцев и европейцев, навязывая мировым знаменитостям хуторские ценности.Вуди Аллен на "Миротворце" и Владимир Путин на Венецианском кинофестивалеНа этой неделе американский режиссер Вуди Аллен был внесён в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Среди причин репрессий против оскароносного режиссера фильмов "Матч Поинт", "Манхэттен", "Проклятие нефритового скорпиона", "Мужья и жены" названа "публичная поддержка российской агрессии".Помещение Вуди Аллена на "Миротворец" произошло после того, как он 24 августа в онлайн-режиме принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино. Не только неонацисты, но и украинский МИД потоптался по американскому режиссеру, и даже "заповедник майданов", культурная столица Украины город Львов. Там отменили показ мюзикла режиссера "Пули над Бродвеем", который должен был пройти 28–29 августа. При этом цензоры уверяют, что Вуди Аллен будет шокирован такой позицией Украины, поскольку отказ львовян ставить на сцене спектакли голливудской звезды будет занесён в некролог режиссера.Не помогло даже заявление Аллена о том, что он осуждает войну. Но не считает, что это должно препятствовать культурному диалогу. Хотя, наверное, именно это выбесило украинскую сторону ещё больше — они ведь ведут борьбу за полный запрет российской культуры… Какой диалог, когда при словах "русская культура" нужно хвататься за "абрамс"?Но, как говорится, не Вуди Алленом единым… Минкульт Украины взялся поучать не только американцев, но и венецианцев. Чиновники "воюющей страны" призвали организаторов Венецианского кинофестиваля сорвать российский флаг и не допустить показов в рамках форума российских кинолент.Ну еще бы! Ведь главной изюминкой Венецианского фестиваля должен стать фильм-адаптация одноимённого романа Джулиано Да Эмполи "Кремлёвский волшебник" о Владимире Путине. Кстати, пресс-секретарь президента России сообщил, что в Кремле фильм с Джудом Лоу в главной роли пока не смотрели, но ждут его премьеры 31 августа. "Относиться надо нормально, с пониманием. Путин — это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен", — отметил спикер Кремля.Можно только предположить, как кусает локти от зависти бывший актер Владимир Зеленский — про его подвиги и величие никто снимать кино не спешит. Анонсированный в феврале 2024 года блокбастер "Цена победы" студии Paramount Pictures стоимостью в $ 115 млн так и завис в Голливуде и теперь никто не узнает о жизненном пути Зеленского — "от комика до президента" (самого комика-президента должен был сыграть Шон Пенн). Вместо этого мир будет смотреть фильм о Путине, а зелекино, похоже, положили на самую дальнюю полку. Его время ушло?* Внесены в России в список иностранных агентов

