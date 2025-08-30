https://ukraina.ru/20250830/buduschee-shos-i-sostoyanie-rossiysko-kitayskikh-otnosheniy-glavnoe-na-utro-30-avgusta-1067891152.html

Будущее ШОС и состояние российско-китайских отношений. Главное на утро 30 августа

Президент России Владимир Путин дал интервью агентству Синьхуа, в котором рассказал о состоянии российско-китайских отношений

Президент России Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с Пекином и будущем Шанхайской организации сотрудничества.В начале интервью Путин упомянул о приуроченном к 80-летию Победы в Великой отечественной войне визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Он указал, что вместе с китайским лидером они "подтвердили стратегический выбор наших народов в пользу укрепления традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу"."На торжествах в Москве китайский лидер стал главным почётным гостем. В ходе двусторонних переговоров на высшем уровне были весьма плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества наших держав. И по итогам принято развёрнутое совместное заявление, подписан солидный пакет двусторонних документов", — отметил Путин.Он заявил, что совсем скоро отправится с ответным визитом в Китай, где в Тяньцзине состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС."Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве. Всё это будет способствовать оформлению более справедливого и многополярного мироустройства", — заявил Путин.Президент России также сообщил о российско-китайских переговорах, которые пройдут в Пекине."Что касается российско-китайских переговоров – они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с Председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам", — рассказал Путин.Он также отметил, что в Пекине они с Си воздадут должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов, вместе победивших милитаристскую Японию, что позволило поставить окончательную точку во Второй мировой войне, почтут память тех, кто скрепил кровью боевое братство наших народов, отстоял свободу, независимость наших государств, их право на суверенное развитие."Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам. Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни", — подчеркнул Путин.Он указал, что глава КНР даёт пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнёрами."И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной", — отметил Путин.Президент России напомнил о том, как Советский Союз и Китай сражались с японскими агрессорами."Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран. Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", — отметил Путин.Он подчеркнул разницу между китайским отношением к прошлому и европейским отношением."Такое искреннее, ответственное отношение к прошлому разительно отличается от ситуации в некоторых странах Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов-освободителей, ретушируются "неудобные" исторические факты", — указал президент России.Путин отметил, что в ряде государств Запада фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов."В основе таких опасных тенденций – нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре. Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента", — заявил Путин.Он отметил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей.Также Путин остановился на экономических и культурных взаимоотношениях Китая и Росси. Так, он напомнил, что с 2021 года рост товарооборота составил порядка $100 млрд."По объёму двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств – внешнеторговых партнёров Китая. Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчёты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", — указал Путин.Президент России отметил, что РФ прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Совокупные поставки "голубого топлива" по трубопроводу "Сила Сибири" с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 миллиардов кубометров."В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию ещё одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут. Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье", — заявил Путин.Также Путин остановился на сотрудничестве России и Китая в международных организациях."Активно взаимодействуем с Китаем в БРИКС в целях наращивания его влияния как одного из стержневых механизмов международной архитектуры. Сообща продвигаем инициативы, направленные на расширение возможностей экономического развития стран-участниц, включая формирование общих платформ для партнёрства в ключевых секторах. Уделяем особое внимание привлечению дополнительных ресурсов на реализацию значимых инфраструктурных проектов", — отметил Путин.Он указал, что Россия и Китай солидарно выступают за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности, демонстрируют схожее восприятие ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности, а также единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств Объединения и всей планеты."С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мы едины в том, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения, отражать реальное положение стран-членов в мировой экономике", — подчеркнул Путин.Президент России подчеркнул, что важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства. Он указал, что нужен прогресс на благо всего человечества. Путин выразил уверенность, что Россия и Китай и далее вместе будут работать во имя достижения такой благородной цели, сопрягать усилия для процветания наших великих народов.Подробнее о грядущей встрече Путина и Си в Пекине — в статье Никиты Волковича "Место встречи определяет всё. Почему именно Пекин после Анкориджа".

