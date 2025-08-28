https://ukraina.ru/20250828/mertv-i-galvanizirovan-kak-frankenshteyn-pavliv-o-tom-pochemu-kievskiy-rezhim-ischerpala-svoi-sily-1067748071.html

"Мертв и гальванизирован как Франкенштейн": Павлив о том, почему киевский режим исчерпала свои силы

Украина как государственный организм уже исчерпала свои жизненные силы и существует лишь благодаря искусственной внешней поддержке, а окончание боевых действий ускорит ее финал. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

Он использует яркую метафору для описания текущего состояния: "Мертв по сути и гальванизирован как Франкенштейн".Отвечая на ключевой вопрос о жизнеспособности киевского режима, Павлив заявляет: "Тест на государственность здесь прост: может ли Украина без тотальной и бесконечной внешней опеки удерживать собственные социальные обязательства и индустриальный контур? Ответ — нет". Именно это "нет", по его мнению, задает тон всей следующей десятилетней траектории — траектории схлопывания. "Завершение войны для Украины-АнтиРоссии это билет в один конец к закономерному финалу в достаточно небольшие сроки. Я бы сказал до десяти лет. А может и того меньше", — подытожил автор.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.

