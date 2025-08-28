https://ukraina.ru/20250828/iskhod-iz-kontslagerya-ukrainskaya-molodzh-rvanula-na-svobodu-1067820836.html

Исход из концлагеря. Украинская молодёжь рванула на свободу

Огромные очереди образовались на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины с Польшей. Чтобы пересечь границу, понадобится от 8 до 20 часов, сообщают наблюдатели. Причина такого массового исхода — Зеленский разрешил молодёжи от 18 до 22 лет выезд за границу.

Мотивация власти, решившей выпустить молодёжь, — снять социальное напряжение и стимулировать молодое поколение сохранить связи с Украиной.Сейчас сложилась ситуация, когда молодые люди 18–22 лет оказались в правовой ловушке: они не подлежали призыву (так как призывной возраст начинается с 25 лет), но и не могли свободно выезжать за границу. Это ограничивало их возможности для обучения, работы и возвращения в Украину без риска невыезда в будущем.Киевские власти надеются, что разрешение на выезд позволит молодёжи получать образование и опыт за рубежом, но при этом сохранит их связи с Украиной и побудит возвращаться. Это также может остановить массовый отток старшеклассников (16–17 лет), которых родители заранее вывозят из страны до совершеннолетия.По этому поводу высказался депутат Фёдор Вениславский, который уверен, что законодательные послабления не приведут к массовому оттоку мужчин. А вот его коллега Марьяна Безуглая уверена, что народный депутат Вениславский продвигает новый законопроект о разрешении выезжать за границу мужчинам до 24 лет, чтобы его младший сын мог уехать с Украины. По её словам, его старший сын занимает дипломатическую должность и может оставаться за границей, тогда как младшему сейчас 21 год.Кроме того, власти надеются выпустить пар в среде пассионарной молодёжи, ведь именно она активно выступала на акциях протеста против контроля антикоррупционных органов. Разрешение на выезд может снизить протестный потенциал и дать альтернативу тем, кто не хочет оставаться в условиях ограничений.Некоторые эксперты и депутаты, например, нардеп Андрей Осадчук, считают, что это политический шаг Зеленского для повышения популярности перед президентскими выборами. Разрешение на выезд может привлечь голоса молодёжи и их семей, хотя критики называют это популизмом.Ну ещё одна причина, которая могла побудить Зеленского смягчить выездную политику, — имитация борьбы с коррупцией. Ни для кого не секрет, что нелегальный вывоз за границу мужчин стал большим бизнесом. По разным оценкам, стоимость "проводника" доходит до 25 тысяч долларов.Эксперты в своих блогах поделились своими мыслями по поводу происходящего.Общественный деятель Татьяна МонтянПосле вступления в силу решения об открытии границ Салорейха для мужчин до 22 лет, на границах Украины с сопредельными странами моментально выстроились огромные очереди желающих свалить, пользуясь возможностью. Примечательно, что выезжают, похоже, без всякой подготовки: буквально сумку в зубы — и на границу! Ведь подготовиться к выезду заранее у людей возможности не было, от первых разговоров о том, что выезд могут разрешить, прошла буквально неделя!И это совершенно правильное и разумное решение: доверять властям Салорейха явно не стоит, и завтра закрыть границу могут так же легко и внезапно, как её открыли. Так что нужно ловить момент и пользоваться возможностью, чего и всем моим остающимся в Украине читателям желаю! Интересно, что Госпогранслужба Салорейха уверяет, будто открытие границ "никак не повлияло на пассажиропоток". Ну да, ну да, мы видим!Общественный деятель Александр СкубченкоВ первый же день разрешения выезда из страны молодёжи 18–22 лет, на границе с Польшей — аншлаг: нескончаемая очередь тех, кто желает скорее свалить из бандеровского концлагеря "цэукрайина". Приговор зеленсковской анти-России. Зеленский, до тебя с Украины так не валили (да ещё с такой нескрываемой радостью), как теперь при тебе.Общественный деятель Татьяна ПопНа Украине случилось мини-чудо — Зеля выполнил хотя бы одно своё обещание. Не так давно он ляпнул, что начнёт выпускать за границу холопов до 22 лет, и сегодня правительство опубликовало соответствующее распоряжение. У украинской молодёжи небольшой праздник, и чисто по-человечески неплохо, что какая-то часть населения свалит от круглосуточной промывки мозгов — может, подальше от телемарафона эти ребята ещё вырастут в адекватных взрослых.Местные источники уже пишут, что Зеля таким образом одновременно поднимает свой рейтинг и сливает потенциальный протестный актив. Но я бы обратила внимание на другой аспект — а почему именно 22 года, а не 23, например? Призывной возраст на Украине сейчас с 25. Так почему нельзя покинуть концлагерь тем, кого нельзя отправить под Покровск ещё пару лет? Могу ошибаться, но не идёт ли в комплекте с "глотком свободы" снижение возраста насильственного отлова на годик-другой?Народный депутат Макс БужанскийМолодёжь получила разрешение выезжать за границу, самым старшим из них было 18 лет, когда началась полномасштабная война. Взросление проходило, скажем так, в обстановке, бесконечно далёкой от нормальной. Эмоции, страх, смерть, патриотизм, псевдопатриотизм, шквал информпотока. Во всём этом легко дезориентироваться.Поэтому я бы хотел напомнить всем выезжающим, что нужно уважать правила, законы и обычаи тех стран, в которые вы едете, чтобы не получилось как с теми пятьюдесятью нашими гражданами, которых депортировали из Польши, на пять лет запретив въезд в ЕС. От тех, кто приезжает к нам, мы требуем уважать и соблюдать наши законы (хоть кто-то должен, раз мы не делаем этого сами), точно так же это требуют от тех, кто приезжает от нас.Политолог Михаил ПавливНа Украине настоящий исход — тысячи юношей возрастом до 22 лет только за сегодня покинули концлагерь! Вы себе представляете, что будет твориться в первые недели после отмены военного положения?А я лишь напомню, что с начала года действует сверхвыгодное предложение для заключения контракта с ВСУ. Подписались чуть больше полутысячи, и те в основном выбирали между уголовкой и контрактом. Меньше, чем выехало за пару часов сегодня утром. Это приговор всей идее существования этой раковой опухоли в центре Европы.Читайте также: Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи

