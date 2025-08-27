https://ukraina.ru/20250827/ukraina-otpuskaet-molodezh-vs-rf-rvutsya-k-zaporozhyu-zaderzhany-agenty-sbu-glavnoe-na-vecher-27-1067745210.html

Украина отпускает молодежь, ВС РФ рвутся к Запорожью, задержаны агенты СБУ. Главное на вечер 27 августа

Армия России приблизилась к Запорожью на расстояние пуска FPV-дрона, правительство Украины разрешило выезд молодым людям, сотрудники ФСБ сорвали попытки агентов СБУ уничтожить самолеты

ВС РФ приблизились к Запорожью на расстояние пуска FPV-дрона - об этом сообщает экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко. По словам бывшего военачальника, это связано с продвижением армии России в городе Степногорск, где в настоящий момент идут городские бои. Романенко отметил, что расстояние от Степногорска до Запорожья составляет всего 25 километров и в случае овладения этим городом российские войска смогут применять артиллерию и дроны по самому Запорожью. На Красноармейском (Покровском) направлении ВС РФ полностью освободили населенный пункт Удачное - об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.Также по сведениям военных телеграм-каналов ВС РФ охватывают село Камышеваха в ДНР с трех сторон - это подтверждает и украинский ресурс DeepState. Данный населенный пункт является последним, находящимся под контролем ВСУ в южной части Донецкой Народной Республики. О ходе боевых действий на территории ДНР изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Михаил Онуфриенко. Украина отпускает мужчин в возрасте до 22 летГраждане Украины мужского пола в возрасте до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за границу - об этом говорится в постановлении правительства Украины. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал проект постановления, в котором возраст имеющих право на выезд ограничивался 21 годом, что вызвало скандал в украинском инфопространстве. Телеграм-канал "ЗеРада" пишет, что 22-летних в последний момент включили в список, чтобы погасить зарождающееся недовольство в обществе. Как сообщает МВД Украины, для выезда за границу по этом постановлению гражданину нужен паспорт и военно-учетный документ. При этом выехать могут не все - лицам, занимающим определенный перечень должностей в органах власти и местного самоуправления выезд запрещен, даже если они находятся в соответствующей возрастной категории. О том, зачем украинское руководство открыло выезд молодым людям, читайте в материале Михаил Павлива "Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи" на сайте Украина.ру. Агенты СБУ пытаются взрывать самолетыСотрудники ФСБ задержала двух граждан России, планировавших теракты против объектов военной и гражданской авиации во Владикавказе и городе Энгельс в Саратовской области соответственно - об этом сообщили в ведомстве.Первый злоумышленник планировал поджечь самолет в аэропорту Владикавказ в Северной Осетии - по сообщениям местного УФСБ, мужчина успел приобрести нужные средства и пытался склонить к участию в теракте сотрудника службы безопасности аэропорта. Как было установлено позднее, задержанный активно посещал ресурсы украинских националистов в мессенджере Telegram. Второй террорист был задержан в городе Энгельс, где он снял жилье и занимался подготовкой атаки с помощью БПЛА на авиабазу стратегической авиации ВКС России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в период с 2019 по 2022 год мужчина проживал на территории Украины в Львовской области, где наладил связь с СБУ, прошел необходимую подготовку и с заданием вернулся в Россию. В настоящий момент оба подозреваемых заключены под стражу, следственные действия продолжаются. В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ "Терроризм". * внесён в РФ в список экстремистов и террористовО методах работы украинских спецслужб с гражданами России читайте в материале Павла Котова "Старики-разбойники. Украинские спецслужбы превращают россиян в живые бомбы" на сайте Украина.ру.

