Старики-разбойники. Украинские спецслужбы превращают россиян в живые бомбы - 11.08.2025
Старики-разбойники. Украинские спецслужбы превращают россиян в живые бомбы
Украинские спецслужбы не оставляют попыток совершения террористических актов на территории России. Методы, которые они используют, становятся все более изощренными и жестокими, вплоть до превращения случайных людей в живые бомбы
Пенсионерки-бомбисткиМосква. Ничем не примечательные пожилые женщины с сумками и свертками в одной руке и с телефоном в другой мирно передвигаются по городу. В какой-то момент к ним подходят сотрудники ФСБ, изымают их нехитрый скарб и уводят для проведения следственных действий.Кадры оперативной съемки поначалу могут вызвать недоумение. Кто же эти бабушки, если для их задержания разрабатывается целая операция и чем они так опасны? Со стороны и не скажешь, что обычные пенсионерки были в шаге от того, чтобы стать самыми настоящими террористками.Таков новый способ, которым украинские спецслужбы пытаются осуществить свои теракты в России. Циничный и за гранью любых представлений о морали, пусть последнее для спецслужб вообще понятие весьма условное."Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия. Надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений, находясь под психологическим прессингом, пенсионеры привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.На одном из представленных спецслужбой роликов можно лицезреть, как одна из таких пенсионерок достает сложенную шахматную доску и оставляет ее на капоте припаркованного автомобиля. Внутри этой доски то самое взрывное устройство, которое должно было сработать в нужный террористам момент, однако было вовремя обезврежено.Отмечается, что эти пожилые женщины должны были также лично передавать свой смертоносный груз "получателям", при этом взрыв планировался прямо в этот же момент, в результате чего погибала бы не только жертва, но и исполнитель.Там напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, органов власти, муниципальных служб, кредитно-финансовых организаций никогда не звонят по телефону или через мессенджеры с требованием или предложением перевода денежных средств на т.н. безопасные счета, а также передачи их курьерам и иным лицам.Взрыв в СтаврополеЧто происходит, когда схема спецслужб с "живыми бомбами" срабатывает, показали два громких убийства из совсем недавнего прошлого.В конце мая этого года в Ставрополе от взрыва погиб первый замглавы города Заур Гурциев. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, 29 мая в районе многоэтажного дома на улице Чехова были обнаружены тела двух мужчин с множественными телесными повреждениями.Один из убитых – заместитель городского главы Гурциев – ветеран СВО, участник программы "Время героев". На сайте проекта говорилось, что бывший военный руководил воздушной частью операции по взятию Мариуполя. Он, в частности, "внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения "Азова"*.Второй погибший – Никита Пеньков, бывший десантник, в 2023 году работавший в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю.Как писал телеграм-канал Mash, оба убитых были знакомы друг с другом, а Гурциев сам приехал к дому, где арендовал квартиру Пеньков. Именно во дворе этого дома и произошел взрыв. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, бомба была приведена в действие в тот момент, когда Пеньков подошел к Гурциеву.Как рассказали российским СМИ в ФСБ, Пеньков попал под влияние украинских кураторов, которые выманили у него деньги.Схема эта предельно проста и многократно опробована, однако на нее регулярно попадаются все новые и новые жертвы.Украинские кураторы обманным путем принудили Пенькова перевести деньги на указанные ими счета. Они же затем представились ему сотрудниками российских спецслужб и заявили, что он перечислил деньги якобы на помощь ВСУ и на него теперь будто бы заведено уголовное дело.Чтобы избежать последствий ему приказали выполнить ряд заданий. Одно из них заключалось в том, чтобы встретиться с Гурциевым. При себе он имел нагрудную сумку, в которой, как полагал Пеньков, находится диктофон. В реальности там было СВУ, которое было приведено в действия в момент их встречи.Таким образом Пеньков сам того не ведая стал смертником.Теракт в "Алых парусах"Не исключено, что аналогичным образом был использован террорист-смертник, который 3 февраля этого года взорвал вместе с собой основателя добровольческого батальона "АрБат" Армена Саркисяна, хотя следствие придерживается противоположной версии.Теракт произошел в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе российской столицы. В момент, когда Саркисян и его охранник проходили через подъезд дома, находившийся там подрывник привел в действие взрывное устройство. Все трое погибли.Саркисян являлся президентом федерации бокса ДНР, а также основателем батальона "АрБат" ("Армянский батальон"), который в качестве подразделения спецназначения входит в интернациональную бригаду "Пятнашка". На Украине против него было заведено уголовное дело.Как отмечали в Следственном комитете, организаторы этого теракта находятся на Украине, а исполнители – "этнический криминалитет". Так, исполнителем взрыва был уроженцем Армении, который долгое время жил на Украине и у которого там осталась дочь.В качестве взрывного устройства использовалась противопехотная мина со специальным взрывателем, которой снабдил подрывника еще один армянин. В деле также проходят еще несколько выходцев из этой страны, которые осуществляли наблюдение за Саркисяном.Следствие полагает, что террорист-смертник действовал осознанно.Готовность Украины не просто на теракты, но и на использование "втемную" обычных людей в качестве смертников – новая веха в череде кровавых преступлений украинских властей. Плюсы такого подхода налицо – не нужно платить вознаграждение, а все следы заметаются автоматически с гибелью исполнителя.Тем не менее, такие террористические вылазки являются и демонстрацией того, что работать на российской территории украинцам становится все труднее.По данным ФСБ, за прошлый год было предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, а порядка 1 тыс. человек были задержаны за причастность к терроризму. Проблемы с агентурой и сокращающиеся западное финансирование усложняют деятельность СБУ.Чем хуже будет у правящего на Украине режима ситуация на фронте, тем ожесточеннее спецслужбы Украины будут пытаться атаковать цели внутри России.*Деятельность организации запрещена в РФО том, как Украина сотрудничает с террористическими группировками по всему миру - в материале издания Украина.ру Украина как школа террора. Киев поставляет своим коллегам, сирийским террористам, дроны и специалистов.
Старики-разбойники. Украинские спецслужбы превращают россиян в живые бомбы

13:32 11.08.2025
 
Украинские спецслужбы не оставляют попыток совершения террористических актов на территории России. Методы, которые они используют, становятся все более изощренными и жестокими, вплоть до превращения случайных людей в живые бомбы
Пенсионерки-бомбистки
Москва. Ничем не примечательные пожилые женщины с сумками и свертками в одной руке и с телефоном в другой мирно передвигаются по городу. В какой-то момент к ним подходят сотрудники ФСБ, изымают их нехитрый скарб и уводят для проведения следственных действий.
Кадры оперативной съемки поначалу могут вызвать недоумение. Кто же эти бабушки, если для их задержания разрабатывается целая операция и чем они так опасны? Со стороны и не скажешь, что обычные пенсионерки были в шаге от того, чтобы стать самыми настоящими террористками.
Таков новый способ, которым украинские спецслужбы пытаются осуществить свои теракты в России. Циничный и за гранью любых представлений о морали, пусть последнее для спецслужб вообще понятие весьма условное.
"Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия. Надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений, находясь под психологическим прессингом, пенсионеры привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
На одном из представленных спецслужбой роликов можно лицезреть, как одна из таких пенсионерок достает сложенную шахматную доску и оставляет ее на капоте припаркованного автомобиля. Внутри этой доски то самое взрывное устройство, которое должно было сработать в нужный террористам момент, однако было вовремя обезврежено.
Отмечается, что эти пожилые женщины должны были также лично передавать свой смертоносный груз "получателям", при этом взрыв планировался прямо в этот же момент, в результате чего погибала бы не только жертва, но и исполнитель.
"ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей, и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность", - подчеркнули в ведомстве.
Там напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, органов власти, муниципальных служб, кредитно-финансовых организаций никогда не звонят по телефону или через мессенджеры с требованием или предложением перевода денежных средств на т.н. безопасные счета, а также передачи их курьерам и иным лицам.
Взрыв в Ставрополе
Что происходит, когда схема спецслужб с "живыми бомбами" срабатывает, показали два громких убийства из совсем недавнего прошлого.
В конце мая этого года в Ставрополе от взрыва погиб первый замглавы города Заур Гурциев. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, 29 мая в районе многоэтажного дома на улице Чехова были обнаружены тела двух мужчин с множественными телесными повреждениями.
Пытки ВСУ украинскими военнослужащими Азов российских солдат - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
2 июля, 18:33
Преступления без наказания: ООН документирует пытки, казни и террор на УкраинеНовые доказательства военных преступлений ВСУ: в докладе ООН зафиксированы пытки, внесудебные казни российских пленных и издевательства над мобилизованными украинцами. При полном попустительстве Киева продолжают действовать тайные тюрьмы, а родственники пропавших солдат годами не получают правды
Один из убитых – заместитель городского главы Гурциев – ветеран СВО, участник программы "Время героев". На сайте проекта говорилось, что бывший военный руководил воздушной частью операции по взятию Мариуполя. Он, в частности, "внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения "Азова"*.
Второй погибший – Никита Пеньков, бывший десантник, в 2023 году работавший в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю.
Как писал телеграм-канал Mash, оба убитых были знакомы друг с другом, а Гурциев сам приехал к дому, где арендовал квартиру Пеньков. Именно во дворе этого дома и произошел взрыв. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, бомба была приведена в действие в тот момент, когда Пеньков подошел к Гурциеву.
Как рассказали российским СМИ в ФСБ, Пеньков попал под влияние украинских кураторов, которые выманили у него деньги.
Схема эта предельно проста и многократно опробована, однако на нее регулярно попадаются все новые и новые жертвы.
Украинские кураторы обманным путем принудили Пенькова перевести деньги на указанные ими счета. Они же затем представились ему сотрудниками российских спецслужб и заявили, что он перечислил деньги якобы на помощь ВСУ и на него теперь будто бы заведено уголовное дело.
Чтобы избежать последствий ему приказали выполнить ряд заданий. Одно из них заключалось в том, чтобы встретиться с Гурциевым. При себе он имел нагрудную сумку, в которой, как полагал Пеньков, находится диктофон. В реальности там было СВУ, которое было приведено в действия в момент их встречи.
Таким образом Пеньков сам того не ведая стал смертником.
Теракт в "Алых парусах"
Не исключено, что аналогичным образом был использован террорист-смертник, который 3 февраля этого года взорвал вместе с собой основателя добровольческого батальона "АрБат" Армена Саркисяна, хотя следствие придерживается противоположной версии.
Теракт произошел в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе российской столицы. В момент, когда Саркисян и его охранник проходили через подъезд дома, находившийся там подрывник привел в действие взрывное устройство. Все трое погибли.
© Федерация бокса ДНР
© Федерация бокса ДНР
Саркисян являлся президентом федерации бокса ДНР, а также основателем батальона "АрБат" ("Армянский батальон"), который в качестве подразделения спецназначения входит в интернациональную бригаду "Пятнашка". На Украине против него было заведено уголовное дело.
Как отмечали в Следственном комитете, организаторы этого теракта находятся на Украине, а исполнители – "этнический криминалитет". Так, исполнителем взрыва был уроженцем Армении, который долгое время жил на Украине и у которого там осталась дочь.
В качестве взрывного устройства использовалась противопехотная мина со специальным взрывателем, которой снабдил подрывника еще один армянин. В деле также проходят еще несколько выходцев из этой страны, которые осуществляли наблюдение за Саркисяном.
Следствие полагает, что террорист-смертник действовал осознанно.
Готовность Украины не просто на теракты, но и на использование "втемную" обычных людей в качестве смертников – новая веха в череде кровавых преступлений украинских властей. Плюсы такого подхода налицо – не нужно платить вознаграждение, а все следы заметаются автоматически с гибелью исполнителя.
Тем не менее, такие террористические вылазки являются и демонстрацией того, что работать на российской территории украинцам становится все труднее.
По данным ФСБ, за прошлый год было предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, а порядка 1 тыс. человек были задержаны за причастность к терроризму. Проблемы с агентурой и сокращающиеся западное финансирование усложняют деятельность СБУ.
Чем хуже будет у правящего на Украине режима ситуация на фронте, тем ожесточеннее спецслужбы Украины будут пытаться атаковать цели внутри России.
*Деятельность организации запрещена в РФ
О том, как Украина сотрудничает с террористическими группировками по всему миру - в материале издания Украина.ру Украина как школа террора. Киев поставляет своим коллегам, сирийским террористам, дроны и специалистов.
