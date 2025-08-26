https://ukraina.ru/20250826/v-chm-evrey-zelenskiy-ponadeyalsya-na-russkiy-avos-i-kak-vs-eto-mozhet-zakonchitsya--tsarv-1067663014.html

В чём Зеленский понадеялся "на русский авось" и как всё это может закончиться — Царёв

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал политические шаги президента США Дональда Трампа, переговоры о мире Украина.ру, 26.08.2025

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал политические шаги президента США Дональда Трампа, переговоры о мире на Украине, надежды киевского режима и попытки Зеленского выжить, а также проанализировал неожиданное смягчение режима выезда молодых парней с Украины: 00:23 – Игры Трампа и Зеленского; 03:18 – На кого могут заменить Зеленского; 08:00 – Переговоры о мире; 19:51 – На что надеется киевский режим? 24:13 – О смягчении правил выезда молодёжи с Украины. ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov

украина, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, олег царев, верховная рада, видео, сво, новости о переговорах россии и украины, переговоры по украине 2025, итоги переговоров, киев, демография, релоканты, мигранты, миграция, эмиграция, молодежь, молодые специалисты, когда будет мир, будет ли мир между россией и украиной, мир с украиной, видео