В чём Зеленский понадеялся "на русский авось" и как всё это может закончиться — Царёв - 26.08.2025
В чём Зеленский понадеялся "на русский авось" и как всё это может закончиться — Царёв
В чём Зеленский понадеялся "на русский авось" и как всё это может закончиться — Царёв - 26.08.2025 Украина.ру
В чём Зеленский понадеялся "на русский авось" и как всё это может закончиться — Царёв
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал политические шаги президента США Дональда Трампа, переговоры о мире Украина.ру, 26.08.2025
2025-08-26T12:42
2025-08-26T12:59
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал политические шаги президента США Дональда Трампа, переговоры о мире на Украине, надежды киевского режима и попытки Зеленского выжить, а также проанализировал неожиданное смягчение режима выезда молодых парней с Украины: 00:23 – Игры Трампа и Зеленского; 03:18 – На кого могут заменить Зеленского; 08:00 – Переговоры о мире; 19:51 – На что надеется киевский режим? 24:13 – О смягчении правил выезда молодёжи с Украины. ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov
украина, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, олег царев, верховная рада, видео, сво, новости о переговорах россии и украины, переговоры по украине 2025, итоги переговоров, киев, демография, релоканты, мигранты, миграция, эмиграция, молодежь, молодые специалисты, когда будет мир, будет ли мир между россией и украиной, мир с украиной, видео
Украина, США, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Олег Царев, Верховная Рада, Видео, СВО, новости о переговорах России и Украины, переговоры по Украине 2025, итоги переговоров, Киев, демография, релоканты, мигранты, миграция, эмиграция, молодежь, молодые специалисты, когда будет мир, будет ли мир между Россией и Украиной, мир с Украиной

В чём Зеленский понадеялся "на русский авось" и как всё это может закончиться — Царёв

12:42 26.08.2025 (обновлено: 12:59 26.08.2025)
 
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал политические шаги президента США Дональда Трампа, переговоры о мире на Украине, надежды киевского режима и попытки Зеленского выжить, а также проанализировал неожиданное смягчение режима выезда молодых парней с Украины:
00:23 – Игры Трампа и Зеленского;
03:18 – На кого могут заменить Зеленского;
08:00 – Переговоры о мире;
19:51 – На что надеется киевский режим?
24:13 – О смягчении правил выезда молодёжи с Украины.
ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov
