В чём Зеленский понадеялся "на русский авось" и как всё это может закончиться — Царёв

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал политические шаги президента США Дональда Трампа, переговоры о мире на Украине, надежды киевского режима и попытки Зеленского выжить, а также проанализировал неожиданное смягчение режима выезда молодых парней с Украины: 00:23 – Игры Трампа и Зеленского; 03:18 – На кого могут заменить Зеленского; 08:00 – Переговоры о мире; 19:51 – На что надеется киевский режим? 24:13 – О смягчении правил выезда молодёжи с Украины. ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov
00:23 – Игры Трампа и Зеленского;
03:18 – На кого могут заменить Зеленского;
08:00 – Переговоры о мире;
19:51 – На что надеется киевский режим?
24:13 – О смягчении правил выезда молодёжи с Украины.
ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov