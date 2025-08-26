https://ukraina.ru/20250826/usiliya-po-zaversheniyu-konflikta-provaly-vsu-obuchenie-nenavisti-glavnoe-na-ukraine-na-utro-26-avgusta-1067649370.html

Усилия по завершению конфликта, провалы ВСУ, обучение ненависти. Главное на Украине на утро 26 августа

Рубио и главы МИД Европы и Украины договорились продолжить усилия по завершению конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику. Депутат Рады считает, что Украина представляет из себя ЧВК, а не государство

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699048_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_124736f3e89255c743e64667e09f21d9.jpg

Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили в Госдепе.В ведомстве уточнили, что в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале отметил, что здравый смысл "стал пробиваться на европейском пространстве".Политик отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении уравнять нацистскую символику с бандеровской."Говорить об "эре прозрения" в стране, где более десятилетия назад началась кампания по фальсификации истории Второй Мировой войны и война с памятниками воинам-освободителям, конечно, рано. Но, судя по всему, тенденция наметилась", - добавил Слуцкий.Политик напомнил, что американский президент Дональд Трамп заявляет, что США больше не будут тратить деньги на Украину, а значительные гарантии, по словам Трампа, должна обеспечить Европа."(Президент Франции Эммануэль) Макрон, (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и другие лидеры "коалиции желающих", не ослабляя русофобской риторики, обещают не сворачивать поддержку киевского режима. Но так ли строен их хор?" - усомнился Слуцкий.По его словам, бандеровская власть с хунтой Владимира Зеленского во главе становится все более токсичной, но неонацизм на Украине должен быть искоренен навсегда, без малейшего шанса на возрождение.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, рассказал накануне, что возможной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского мешает тот факт, что они "друг друга не любят"."Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский - ред.) друг друга не любят", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, почему российский лидер якобы не хочет встречаться с Зеленским.При этом Путин ранее заявил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия.Глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.В то же время глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал Киев быстрее принимать решение по мирным договоренностям, потому что с каждым новым этапом переговоров условия для Украины могут меняться, а зона боевых действий спецоперации будет продвигаться все дальше на запад."Мы видим, что кураторы Киева не согласны ни с какими условиями и не идут на такие договоренности. Все то, что предлагается с российской стороны, они всячески отвергают. Что будет дальше с другими территориями, насколько зона боевых действий будет расширяться западнее по территории Украины нынешней, сейчас предсказать сложно. Я просто думаю, что действительно с каждыми новыми переговорами условия будут меняться, поэтому Киеву нужно принимать как можно быстрее решение", - сказал Ганчев.В субботу издание Washington Post сообщало, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией.Провалы ВСУВ ночь на вторник Вооруженные силы России ударили по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах, в том числе в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В последней "Герани" поразили цели в Богодуховском районе. В Сумской области был нанесен удар по объектам в Сумах.Кроме того, сообщалось и о поражении целей на временно оккупированной ВСУ территории ДНР. В частности, "Герани" отработали по целям в Покровском районе.Командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам" рассказал, что силы РФ активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе.По его словам, сейчас активно идет работа по выявлению пехоты ВСУ и пресечению контратак украинских сил.Минобороны России опубликовало видео, где показано, как вертолет Ми-28нм уничтожил боевиков ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север".Что касается Вооруженных сил Украины (ВСУ), они столкнулись со значительными трудностями в комплектовании подразделений личным составом, несколько наиболее боеспособных украинских бригад постоянно перемещаются вдоль линии фронта для "латания" прорывов в обороне, что приводит к истощению этих подразделений, сообщили в российских силовых структурах.Силовик отметил, что ситуация на фронте остается крайне напряженной для Киева. По его словам, украинские силы ведут оборону на широком протяжении линии фронта и пытаются снять давление на своих участках одновременно на нескольких направлениях."Украинское командование вынуждено использовать одни и те же наиболее подготовленные бригады для реагирования на кризисные ситуации по всему фронту, что не дает подразделениям возможности для восстановления и приводит к повышенному истощению и потере боеспособности", - добавил он.Кроме того, в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на Харьковском направлении выявили случаи туберкулеза. При этом медикаментами военные не обеспечены, и на них приходится собирать деньги.Украина как ЧВКДепутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что в настоящее время Украина представляет из себя ЧВК, а не государство, молодежь растят не как граждан, а как наемников."Страшно смотреть на молодое поколение - тех, кому до 25 лет и кто ещё не был на фронте. Их сознание уже осушено. Их мышление уничтожено... Сегодня это - "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа и действовать должны соответственно - такую политику они ведут", - написал Дмитрук в своем телеграм-канале.Он отметил, что молодое поколение растят не как граждан, а как наемников ЧВК.В то же время в российских силовых структурах указывают, что все меньше украинцев доверяют деятельности военкоматов, автоматически снижается и уровень доверия к украинской армии.Все потому, что методы, используемые сотрудниками украинских военкоматов по поимке уклонистов, "без преувеличения, можно назвать варварскими".Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в июле сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь.Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.Подробнее - в материале "Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.

