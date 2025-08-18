"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине - 18.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250818/nikakogo-zhelaniya-idti-voevat-uzhe-ne-ostalos-polikarpov-rasskazal-o-krizise-mobilizatsii-na-ukraine-1066932960.html
"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине
"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине - 18.08.2025 Украина.ру
"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине
Украинское общество демонстрирует все большее нежелание продолжать военные действия, что проявляется в массовом сопротивлении мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-18T06:35
2025-08-18T06:35
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058795164_0:54:2048:1206_1920x0_80_0_0_f16a66422f6e090e423ea4885ed65cde.jpg
Поликарпов отметил, что на Украине существует "партия мира", которая более многочисленна, но хуже организована, чем "партия войны". "Тут дело не в соцопросах, а в том, что холодильник побеждает телевизор", — пояснил он.Особую опасность для киевского режима, по словам эксперта, представляют военные пенсионеры: "Не очень старых людей с боевой подготовкой. Видимо, у них есть своеобразная корпорация, которая выставила условие, что они не подлежат мобилизации, иначе они выступят в авангарде сопротивления режиму"."Оппозиционные силы на Украине есть. Просто они сидят в тени", — резюмировал собеседник издания.
Украина.ру
"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине

06:35 18.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
Украинское общество демонстрирует все большее нежелание продолжать военные действия, что проявляется в массовом сопротивлении мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Никакого желания идти воевать у украинцев уже не осталось, поэтому там нарастает активное и пассивное сопротивление мобилизации", — констатировал эксперт.
Поликарпов отметил, что на Украине существует "партия мира", которая более многочисленна, но хуже организована, чем "партия войны". "Тут дело не в соцопросах, а в том, что холодильник побеждает телевизор", — пояснил он.
Особую опасность для киевского режима, по словам эксперта, представляют военные пенсионеры: "Не очень старых людей с боевой подготовкой. Видимо, у них есть своеобразная корпорация, которая выставила условие, что они не подлежат мобилизации, иначе они выступят в авангарде сопротивления режиму".
"Оппозиционные силы на Украине есть. Просто они сидят в тени", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, где Украина готовит новую провокацию — в статье Павла Котова "Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры" на сайте Украина.ру.
"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве
Лента новостейМолния