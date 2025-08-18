https://ukraina.ru/20250818/nikakogo-zhelaniya-idti-voevat-uzhe-ne-ostalos-polikarpov-rasskazal-o-krizise-mobilizatsii-na-ukraine-1066932960.html

"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине

"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине - 18.08.2025 Украина.ру

"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине

Украинское общество демонстрирует все большее нежелание продолжать военные действия, что проявляется в массовом сопротивлении мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-18T06:35

2025-08-18T06:35

2025-08-18T06:35

новости

украина

донбасс

украина.ру

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

мобилизация

украинская армия

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058795164_0:54:2048:1206_1920x0_80_0_0_f16a66422f6e090e423ea4885ed65cde.jpg

Поликарпов отметил, что на Украине существует "партия мира", которая более многочисленна, но хуже организована, чем "партия войны". "Тут дело не в соцопросах, а в том, что холодильник побеждает телевизор", — пояснил он.Особую опасность для киевского режима, по словам эксперта, представляют военные пенсионеры: "Не очень старых людей с боевой подготовкой. Видимо, у них есть своеобразная корпорация, которая выставила условие, что они не подлежат мобилизации, иначе они выступят в авангарде сопротивления режиму"."Оппозиционные силы на Украине есть. Просто они сидят в тени", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, где Украина готовит новую провокацию — в статье Павла Котова "Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250813/pervaya-ptichka-nato-uzhe-vt-gnezdo-u-nashikh-granits--ekspert-o-nemetskoy-brigade-v-litve-1066872529.html

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донбасс, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, мобилизация, украинская армия, спецоперация, всу, главные новости, эксперты, военный эксперт, аналитика