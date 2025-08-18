"Никакого желания идти воевать уже не осталось": Поликарпов рассказал о кризисе мобилизации на Украине
Украинское общество демонстрирует все большее нежелание продолжать военные действия, что проявляется в массовом сопротивлении мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Никакого желания идти воевать у украинцев уже не осталось, поэтому там нарастает активное и пассивное сопротивление мобилизации", — констатировал эксперт.
Поликарпов отметил, что на Украине существует "партия мира", которая более многочисленна, но хуже организована, чем "партия войны". "Тут дело не в соцопросах, а в том, что холодильник побеждает телевизор", — пояснил он.
Особую опасность для киевского режима, по словам эксперта, представляют военные пенсионеры: "Не очень старых людей с боевой подготовкой. Видимо, у них есть своеобразная корпорация, которая выставила условие, что они не подлежат мобилизации, иначе они выступят в авангарде сопротивления режиму".
"Оппозиционные силы на Украине есть. Просто они сидят в тени", — резюмировал собеседник издания.
