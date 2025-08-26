https://ukraina.ru/20250826/aleksandr-nosovich-polsha-umerila-svoy-pyl-v-otnoshenii-belorussii-no-raspad-ukrainy-ostaetsya-v-ee-1067680680.html

Александр Носович: Польша умерила свой пыл в отношении Белоруссии, но распад Украины остается в ее планах

Александр Носович: Польша умерила свой пыл в отношении Белоруссии, но распад Украины остается в ее планах

После размещения российского ядерного оружия в Белоруссии польская политика была откорректирована. До этого Польша была одной из самых громких и скандальных стран на восточном направлении Евросоюза. Теперь этот процесс пошел на спад. То есть чувство реальности в этом вопросе у Варшавы сохраняется.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.Президент Польши Кароль Навроцкий предложил не давать польское гражданство тем, кто симпатизирует бандеровской идеологии. Кроме того, он наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим украинцам.- Александр, являются ли недавние заявления Навроцкого признаком того, что польско-украинские отношения входят в критическую фазу?- Пока нет, но это явный симптом того, что они идут по наклонной и неизменно ухудшаются. Потому что заявление Навроцкого хорошо укладывается в ряд не только заявлений, но и действий обоих фракций польской власти, которые направлены против Украины.- МИД Украины грозит неким ответом на возможное приравнивание украинской символики к "нацистским и коммунистическим символам". Каким может быть этот ответ?- Не вижу каких-либо серьезных возможностей у Киева повлиять на это решение Варшавы. Разве что какие-нибудь символические шаги, вроде, отказа от эксгумации жертв Волынской резни, на которую Киев в этом году под давлением Польши согласился. Свое согласие Украина может отозвать, объясняя недружественным поведением Варшавы, что еще больше ухудшит польско-украинские отношения.- Как повлиял недавний отказ Польши отравлять своих военных на Украину на отношения с европейскими союзниками?- Он повлиял негативно. Варшаве через СМИ высказывались претензии по поводу того, что ни правительство страны, ни президент не были представлены в Белом доме, когда другие европейские лидеры пытались уломать Трампа продолжить помощь Зеленскому. Для Европы это явный сигнал того, что Польша дрейфует в своем отношении к Украине и Брюсселю в сторону Венгрии и Словакии.Есть две основные фракции в польском истеблишменте, и польское население также разделено на сторонников проевропейских либералов и более суверенных консерваторов. Судя по тому, что в Вашингтон не полетел ни президент Навроцкий от "Права и справедливости", ни премьер Туск от "Гражданской платформы" у польской правящей элиты сформировался консенсус относительно того, что из украинского проекта Польша плавно и последовательно должны выходить вслед за США.- Навроцкий обещал сделать польскую армию не третьей, а первой по силе армией НАТО в Европе. Достижимы ли эти цели с учетом состояния польской экономики?- Польша к этому движется давно и стремительно. Курс на милитаризацию она провозгласила намного раньше, чем остальная Европа. Сейчас Евросоюз только готовит к исполнению свой грандиозный план по милитаризации Европы. Кстати, Польше в нем относится относительно небольшая роль в контексте распределения финансовых потоков. Но у Варшавы есть собственный план форсированной милитаризации и польские элиты явно собираются этой цели достичь, потому что им необходимо усиление переговорных позиций Польши в диалоге и с Брюсселем, и с Вашингтоном, а также с Берлином.- Кого военно-политическое руководство Польши рассматривает в качестве наиболее вероятного противника для такой армии?- С точки зрения информационного прикрытия и пропаганды это, разумеется, Россия. Но в действиях польских властей нужно разделять создаваемый ими "белый шум" и реальные мотивы. Про польские элиты нужно понимать, что они далек не так просты, как кажутся. Поэтому я не думаю, что поляки реально создают крупнейшую армию в Европе для войны с Россией. Польша до сих пор не является ядерной державой, а если у нее и появится ядерное оружие, то по потенциалу она все равно не будет сравнима с Россией. Но это теоретический довод.А практический – это корректировка политики Польши после того, ядерное оружие появилось в Белоруссии. До этого Польша была одной из самых громких и скандальных стран на восточном направлении Евросоюза. А после размещения российского ядерного оружия в Белоруссии этот процесс пошел на спад. То есть чувство реальности в этом вопросе у Варшавы сохраняется.Поэтому кто может стать вероятным противником польской армии – хороший вопрос. Сейчас если не рассматривать западное европейское направление, а обратиться на восток, то из восточных соседей интерес для Польши представляет Украина, государственность которой поддерживается извне, и Белоруссия.Но Белоруссия защищена от любых поползновений Варшавы ровно в той степени, в которой она является союзником России. А украинский кризис в плане распада ткани украинской государственности будет продолжаться на протяжении десятилетий. В конце концов Речь Посполитая распадалась десятилетиями, около 100 лет занял этот процесс. Украина так или иначе будет вызывать к себе внимание Варшавы как ресурсная база, которую Польша могла бы делить с кем-то или так или иначе получить к ней доступ.О президентских амбициях экс-главкома ВСУ Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского

Новости

