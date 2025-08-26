Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю - 26.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250826/aleksandr-mikhaylov-vosstanovlenie-trampom-severnogo-potoka-2-mozhet-voyti-v-istoriyu-1067640578.html
Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю
Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю - 26.08.2025 Украина.ру
Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю
Возможное возобновление работы газопровода "Северный поток — 2" при администрации Трампа сулит США не только экономические дивиденды, но и укрепление политического влияния в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
2025-08-26T06:20
2025-08-26T06:20
новости
сша
европа
швейцария
дональд трамп
александр михайлов
украина.ру
северный поток
северный поток-2
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102608/01/1026080172_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_f7485427395fc5eb2dafa225b98d7ac3.jpg.webp
Отвечая на вопрос о визитах представителя Трампа Ричарда Гренелла в Швейцарию для неофициальных переговоров по газопроводу, эксперт подтвердил логичность такого интереса со стороны США. Генерал напомнил о глобальном масштабе и важности этого энергетического проекта. ""Северные потоки", их строительство — проект века. Если Трампу удастся восстановить функциональность газопровода, он войдет в историю", — констатировал собеседник издания.При этом Михайлов подчеркнул, что американский лидер, будучи успешным бизнесменом, наверняка просчитал все коммерческие и стратегические преимущества такого шага. Таким образом, гипотетическое возрождение СП-2 под американским контролем стало бы для Трампа крупнейшим внешнеполитическим и экономическим достижением.Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.О том, какое влияние удары по нефтяной инфраструктуре оказывают на российский экспорт — в материале Дениса Рудометова "Игорь Юшков: Удары по нефтепроводу "Дружба" напрягают экономику Словакии, которая поставляет оружие ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250824/kto-zhe-vzorval-severnye-potoki-i-prichem-tut-otstavnoy-general-zaluzhnyy-1067562057.html
сша
европа
швейцария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102608/01/1026080172_79:0:1323:933_1920x0_80_0_0_9b7e7fa93de24c0c6bf8b717e7697cea.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, швейцария, дональд трамп, александр михайлов, украина.ру, северный поток, северный поток-2, фсб, газопровод, проект, главные новости, подрыв
Новости, США, Европа, Швейцария, Дональд Трамп, Александр Михайлов, Украина.ру, Северный поток, Северный поток-2, ФСБ, газопровод, проект, Главные новости, подрыв

Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю

06:20 26.08.2025
 
© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСеверный поток 2 строительство
Северный поток 2 строительство
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Читать в
ДзенTelegram
Возможное возобновление работы газопровода "Северный поток — 2" при администрации Трампа сулит США не только экономические дивиденды, но и укрепление политического влияния в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Отвечая на вопрос о визитах представителя Трампа Ричарда Гренелла в Швейцарию для неофициальных переговоров по газопроводу, эксперт подтвердил логичность такого интереса со стороны США.

"А почему нет. Это дорогой проект, и если США смогут грамотно его возродить, им, конечно, будет выгода. В отношении “Северных потоков” Дональд Трамп может получить и политические, и экономические выгоды", — заявил Михайлов.

Генерал напомнил о глобальном масштабе и важности этого энергетического проекта. ""Северные потоки", их строительство — проект века. Если Трампу удастся восстановить функциональность газопровода, он войдет в историю", — констатировал собеседник издания.
При этом Михайлов подчеркнул, что американский лидер, будучи успешным бизнесменом, наверняка просчитал все коммерческие и стратегические преимущества такого шага. Таким образом, гипотетическое возрождение СП-2 под американским контролем стало бы для Трампа крупнейшим внешнеполитическим и экономическим достижением.
Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
О том, какое влияние удары по нефтяной инфраструктуре оказывают на российский экспорт — в материале Дениса Рудометова "Игорь Юшков: Удары по нефтепроводу "Дружба" напрягают экономику Словакии, которая поставляет оружие ВСУ" на сайте Украина.ру.
Утечка газа Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
24 августа, 15:35
Кто же взорвал "Северные потоки" и при чем тут отставной генерал ЗалужныйВ Италии задержан бывший командир ВСУ Сергей Кузнецов. Кроме того, это бывший офицер СБУ, причём не абы какого департамента, а департамента военной разведки. Итальянцы задержали его по предъявлению Германии, и сейчас готовится экстрадиция.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЕвропаШвейцарияДональд ТрампАлександр МихайловУкраина.руСеверный потокСеверный поток-2ФСБгазопроводпроектГлавные новостиподрыв
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю
06:15"После поражения нам скажут, что мы победили, и что наше сало самое жирное". Эксперты о будущем Украины
06:00Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки
05:30"Это были не просто дайверы": генерал-майор ФСБ раскрыл детали операции по подрыву "Северных потоков"
05:00"Отработанная за время СВО тактика": полковник Алехин о продвижении вдоль железнодорожных путей
04:40"Политические карлики" Европы сидели в коридоре: Михайлов про секретность переговоров России и США
04:20Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад
04:07ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:00"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии
03:54Рубио и главы МИД Европы и Украины договорились продолжить усилия по завершению конфликта
03:39Мониторинговые каналы сообщают о пролёте украинских БПЛА в Псковской области
03:25Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ
02:54Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады
02:32Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
02:08Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области
01:58Удар по "Дружбе": Киев стреляет себе в ногу?
01:40Силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА
01:29ВС РФ выбили противника из Серебрянского лесничества
01:15"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Нижегородской области
01:07Успехи на фронте, Вуди Аллен в Москве: сводка событий 25 августа
Лента новостейМолния