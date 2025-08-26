Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю

Кто же взорвал "Северные потоки" и при чем тут отставной генерал Залужный

В Италии задержан бывший командир ВСУ Сергей Кузнецов. Кроме того, это бывший офицер СБУ, причём не абы какого департамента, а департамента военной разведки. Итальянцы задержали его по предъявлению Германии, и сейчас готовится экстрадиция.