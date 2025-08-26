Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю
Возможное возобновление работы газопровода "Северный поток — 2" при администрации Трампа сулит США не только экономические дивиденды, но и укрепление политического влияния в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Отвечая на вопрос о визитах представителя Трампа Ричарда Гренелла в Швейцарию для неофициальных переговоров по газопроводу, эксперт подтвердил логичность такого интереса со стороны США.
"А почему нет. Это дорогой проект, и если США смогут грамотно его возродить, им, конечно, будет выгода. В отношении “Северных потоков” Дональд Трамп может получить и политические, и экономические выгоды", — заявил Михайлов.
Генерал напомнил о глобальном масштабе и важности этого энергетического проекта. ""Северные потоки", их строительство — проект века. Если Трампу удастся восстановить функциональность газопровода, он войдет в историю", — констатировал собеседник издания.
При этом Михайлов подчеркнул, что американский лидер, будучи успешным бизнесменом, наверняка просчитал все коммерческие и стратегические преимущества такого шага. Таким образом, гипотетическое возрождение СП-2 под американским контролем стало бы для Трампа крупнейшим внешнеполитическим и экономическим достижением.
