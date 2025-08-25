https://ukraina.ru/20250825/ttsk-lyutuet-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-avgusta-1067611164.html

ТЦК лютует, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 августа

ТЦК лютует, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 августа

На Украине вспыхнул новый скандал со смертью мужчины после задержания военкомами. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067611042_0:386:897:891_1920x0_80_0_0_f9d87f74d06485178f7319edfb238513.jpg

В Смеле Черкасской области после задержания ТЦК погиб тренер по брейкдансу из Кировограда (укр. Кропивницкого — Ред.) Евгений Кушнир.Как сообщила его знакомая в соцсетях Людмила Войтовицкая, мужчина имел отсрочку и был задержан, когда ехал в Киев."Человек просто поехал в Киев, имея на это законное право, то есть отсрочку от службы, маршрутное такси было остановлено сотрудниками ТЦК, мужчину грубо вытолкнули и затолкали в автомобиль... Затем неизвестность для родных, розыск, реанимация Смелянской больницы и конец", — рассказала Войтовицкая.При этом официально Черкасский областной ТЦК и СП (аналог российского военкомата — Ред.) заявил, что Кушнир сам выпрыгнул из авто."22 августа из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный – солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы", — указывалось в сообщении Черкасского областного ТЦК.В ТЦК заявили, что транспортное средство "немедленно остановили", пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую и полицию."Гражданина доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е.М. умер. Приносим искренние соболезнования семье погибшего", – говорится в сообщении.По данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливает все обстоятельства происшествия.При этом украинцы не верят в версию ТЦК, т.к. гибель от рук военкомов — частое явление на современной Украине. Так, накануне вспыхнул скандал с гибелью в Сарненском районном ТЦК Виталия Сахарука, которого принудительно мобилизовали 21 августа. Родные погибшего уже обратились в полицию.Обстрелы и налётыУтром 25 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 24 августа до 07:00 по московскому времени 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 7 – над территорией Смоленской области, 6 – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Орловской области, 3 – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Тверской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области", — заявила пресс-служба Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 25 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 40 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Новая Каховка — 4; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 4; Малая Лепетиха — 6; Новая Збурьевка — 4; Солонцы — 3; Старая Збурьевка — 3; Любимовка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алёшки и Малая Лепетиха.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жертвах украинских атак."За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб один человек, двое получили ранения. В селе Новая Збурьевка Голопристанского МО погиб мужчина 1974 года рождения. В Алёшках пострадала женщина 1965 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Оба госпитализированы в Алёшкинскую ЦРБ", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что в Раденске повреждены два жилых дома. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела произошло отключение электроснабжения. Без электроснабжения остаются 4 населенных пункта Алешкинского МО"Помимо этого, враг обстрелял: Днепряны, Казачьи Лагери, Корсунку, Любимовку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Старую Збурьевку, Солонцы", — рассказал Сальдо.Утром 25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бессоновка, Николаевка, Никольское, Толоконное, а также хутор Церковный атакованы 8 беспилотниками, 4 из которых сбиты. В селе Бессоновка повреждены 2 многоквартирных дома и 5 автомобилей, в селе Толоконное — частный дом, в селе Никольское — забор домовладения", — указывалось в сводке.В Борисовском районе по сёлам Грузское, Стригуны и хутору Климовое совершены атаки 6 беспилотников. На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена. В хуторе Климовое повреждены 2 частных дома, в селе Грузское — 2 автомобиля, один из которых уничтожен огнём.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Казинка, Карабаново, Орехово, Солоти, Тулянка и Яблоново подверглись атакам 19 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты."В городе Валуйки в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека. Женщина госпитализирована в Валуйскую ЦРБ, мужчина отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены навес здания, оборудование и 2 автомобиля. Ещё один мирный житель ранен в селе Солоти вследствие атаки дрона на автобус предприятия. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную клиническую больницу. Транспорт повреждён, а также от взрыва повреждены частный дом и объект торговли", — писал Гладков.Кроме того, в селе от детонации ещё одного FPV-дрона повреждён КамАЗ. В посёлке Уразово повреждён автомобиль, в селе Орехово — инфраструктурный объект связи и линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.Над Вейделевским районом сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Хотмыжск и Чапаевский, сёлам Безымено, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево и Смородино выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 11 беспилотников, один из которых сбит. В селе Мокрая Орловка повреждён социальный объект, в селе Почаево — 2 автомобиля, в селе Смородино — забор домовладения и машина, в посёлке Хотмыжск — частный дом и автомобиль, в посёлке Чапаевский — автомобиль, в селе Новостроевка-Первая — ГАЗель, инфраструктурный объект водоснабжения и 5 корпусов сельхозпредприятия."В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Репяховка подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 40 боеприпасов, и атакам 15 беспилотников, 6 из которых подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены хозпостройка и частный дом, в селе Репяховка — храм Покрова Пресвятой Богородицы", — сообщалось в сводке.Город Новый Оскол подвергся атаке одного беспилотника. Без последствий.В Ракитянском районе село Солдатское атаковано 2 беспилотниками — повреждены 2 автомобиля.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Стариково, хуторам Балки и Бондаренков совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены."В районе хутора Балки в результате удара дрона по работающей в поле сельхозтехнике ранен мирный житель. Мужчина продолжает лечение в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Техника повреждена", — рассказал Гладков.В селе Муром поврежден частный дом, в селе Стариково — инфраструктурный объект связи и надворная постройка, в селе Новая Таволжанка — хозпостройка и частный дом.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", — написал губернатор в своём телеграм-канале в 09:25.В результате попадания боеприпаса повреждены стена и остекление многоквартирного дома. Кроме того, различные повреждения зафиксированы у трёх автомобилей.Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Примет ли Зеленский условия Путина и Трампа".

