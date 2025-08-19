https://ukraina.ru/20250819/stadiya-prinyatiya-pervye-insaydy-iz-vashingtona-1067247077.html

Стадия принятия? Первые инсайды из Вашингтона

Стадия принятия? Первые инсайды из Вашингтона

Вчера в Вашингтоне состоялось подлинное паломничество. Паломничество ничтожных, как я его назвал, наблюдая ещё за сутки до того длинную вереницу подтверждений визитов европейских так называемых лидеров к Трампу вместе с Владимиром Зеленским.

"Ничтожными" я их назвал совершенно не случайно. И само действо, которое мы наблюдали, в точности подтвердило мои ожидания. Первая ассоциация из великой русской литературы у меня была с поэмой "Ожидание у парадного подъезда".Разговор с европейцами занял буквально 30–40 минут, при том, что их там был целый выводок. Ровно столько же и даже больше продолжался разговор Трампа с Путиным.Фактически с европейцами не обсуждался ни территориальный вопрос, ни что-либо из содержания возможного мирного соглашения. Это максимально показательно. Обсуждался только вопрос гарантий безопасности — условно говоря, чтобы они не мешали. И такое понимание Трамп у них нашёл. Это не их желание, это их вынужденная позиция.Самое главное — на что согласился Зеленский. По факту Зеленский согласился на всё, ради чего его вызывал Трамп в Вашингтон. А ничего из того, что он выпрашивал, Трамп ему не дал.Трамп не дал ему ни гарантий безопасности, аналогичных пятому пункту НАТО, ни двусторонних гарантий по аналогии с Израилем. Нет, это будет только комплексная программа, комплексное соглашение.Как упомянул Рубио, участвовать будут и неевропейские страны. Это будет аналог того, что обсуждалось в Стамбуле в 2022 году, когда формировался пул гарантов, включая Китай, возможно, Индию и даже Россию.Зеленский не получил и соглашения о выводе российских войск с каких-либо территорий. Вероятно, он лишь получил подтверждение готовности обсуждать этот вопрос на возможной личной встрече с Владимиром Путиным.Теперь об этой встрече. Да, она обсуждается. Да, она вероятна. Дипломатичная формулировка помощника президента Ушакова тому подтверждение: будет обсуждено повышение статуса переговорных групп.Мы все прекрасно понимаем, что это означает. Есть определённый политес, но реальная политика такова: надо будет встретиться? — встретятся и всё обсудят.Тут важно вот что. Этот визит Зеленского в Вашингтон, сам саммит на Аляске, возможная встреча Путина и Зеленского и даже трёхсторонний формат стали возможными только после того, как Украина подтвердила всё, что было заявлено (непублично) Россией.Если все предположения и инсайды верны — по сравнению с заявлениями июня 2024 года это, несомненно, выглядит как компромиссная позиция. Но тут ничего удивительного, я сразу говорил, что могли быть заявлены максимальные требования, но оставлены нюансы для манёвра.И Зеленский в Белом доме подтвердил всё. Он подтвердил готовность выводить войска с Донбасса. Он подтвердил вероятное общее для Кремля и Белого дома видение о линии разграничения в Запорожской и Херсонской областях как отправной точке.Он подтвердил и то, что в международном сообществе будет признан российский статус Крыма. Пока это не зафиксировано, но есть согласие, что вопрос решён. Остальные территории вынесены за скобки, но это вопрос времени.Решение по Крыму будет или односторонним со стороны США, или коллективным с участием европейцев, а возможно, и Украины. Хотя в последнем я сомневаюсь — скорее всего, Украина просто не будет поднимать скандал в международных организациях.Признание Крыма российским запускает механизм отмены целого ряда санкций, введённых после 2014 года при Обаме. Большая часть американских санкций привязана именно к событиям в Крыму.Кроме того, Зеленский подтвердил гуманитарные вопросы: статус русского языка, вероятно, в виде закона по аналогии с законом Колесниченко–Кивалова; вопрос Украинской Православной Церкви и отмену норм, создающих предпосылки для её ликвидации; обмен "всех на всех", включая политических заключённых — об этом он упомянул на своём брифинге возле Белого дома.Да, хотелось бы большего, но даже это — большой шаг к нормальности внутри незалежной. Многие детали реализации — дорожная карта внутриукраинской политики — вынесены за скобки.На повестке дня, как я понимаю и как сообщают инсайдеры, сейчас два вопроса: возможная встреча Путина и Зеленского, где будут зафиксированы вопросы территориального обмена и линия разграничения; и выход на трёхсторонний формат, где Трамп хочет красиво организовать подписание меморандума, который станет прологом к мирным соглашениям.Украина и европейцы зажаты в угол. Но это не финал. Наступление России на фронте продолжается, и фронт остаётся ключевым фактором, определяющим договороспособность Евро-Атлантики и Украины.Что до того, как всё пойдёт и поедет дальше. Тут главный вопрос: будут они пытаться замылить и профанировать договорённости? И ответ: конечно.Даже если подпишут, будут тянуть время, будут профанировать в нюансах, будут срывать графики. Перед глазами пример Парижского саммита 2020-го, когда Украина взяла на себя обязательства, но под давлением Британии и США начала ими манкировать, что и привело к войне.И сейчас это возможно. Но сам факт нынешнего прорыва отрицать нельзя. Не слушайте тех, кто рассказывает, будто Украина от всего отказалась. Ерунда. Всё Зеленский подтвердил, на всё согласился.Другой вопрос — как его заставят выполнять это всё и как в Киеве будут всё реализовывать: через выборы или иные механизмы. Но сейчас важно выйти на конкретику — встречи, документы, дорожные карты.Это шаг к реальному миру и решению вопросов, которые стали причиной запуска специальной военной операции. Без этого всё это не имеет смысла.Как резюме: война всегда плохо, мир всегда хорошо, но справедливость лучше. Но сейчас мы к ней ещё немножечко, но приблизились.Читайте также: Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме

