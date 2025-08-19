Владислав Угольный: Главные задачи летней кампании ВС РФ - освободить Красноармейск и Константиновку
Основной задачей ВС РФ на текущий момент является освобождение Красноармейска (Покровска) и Константиновки. Об этом 19 августа заявил изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный.
Ранее сообщалось о заходе передовых частей ВС РФ в городскую черту Константиновки.
"На данный момент у нас основная часть текущей кампании -- это сражение за Красноармейск и Константиновку, два ключевых логистических узла, которые нам нужны для продолжения наступления уже далее" - заявил обозреватель и подчеркнул, что эти две операции будут происходить одновременно.
Угольный отметил, что после освобождения Красноармейска и соседнего Димитрова (Мирнограда) у ВС РФ открывается возможность наступать в двух направлениях - в сторону Дружковки и Доброполья на север или же на поселок Межевая по трассе "Донецк--Днепропетровск".
Эксперт подчеркнул, что южная часть ДНР практически полностью освобождена силами группировки войск "Восток" ВС РФ - в ее полосе под контролем Украины находится лишь один населенный пункт в ДНР - Камышеваха на границе с Днепропетровской областью. Угольный добавил, что дальнейшее продвижение ГВ "Восток" может создать угрозу для поселка Покровское в Днепропетровской области и города Гуляйполе в Запорожской.
По словам обозревателя, в настоящий момент решающие бои происходят между Красноармейской агломерацией и Константиновкой, где ВСУ собрали крупную группировку с целью ликвидировать прорыв ВС РФ к населенным пунктам Кучеров Яр и Золотой Колодезь. Эксперт отметил, что в настоящий момент на этом участке идут встречные бои, и задачей украинских войск является выдавливание ВС РФ за реку Казенный Торец.
При этом Угольный обратил внимание на то, что для купирования данного прорыва командование ВСУ вывело значительные силы с других участков фронта -- например, 79-ю бригаду с Сумского направления, 92-ю - из Харьковской области, 93-ю - из Константиновки, что повлекло за собой более быстрое продвижение ВС РФ к городу.
Собеседник издания отметил, что не ожидает лобового штурма Константиновки:
Константиновка - плохой город для того, чтобы брать его штурмом, он напоминает смесь Артемовска и Мариуполя. Город довольно большой, вытянутый, в нем много промзон вдоль железной дороги. Предположительно, командование ВС РФ будет наступать на флангах с целью вынудить украинских боевиков покинуть город.
Со слов эксперта, в настоящее время ВС РФ ведут наступление от ранее освобожденного Часов Яра вдоль железной дороги севернее Константиновки - и на текущий момент бойцам ГВ "Юг" необходимо продвинуться примерно на 5 километров, чтобы с помощью FPV-дронов полностью парализовать снабжение ВСУ на трассе Дружковка-Константиновка и альтернативных дорогах, что и должно привести к выходу украинских войск из города.
Про прорыв ВС РФ в сторону Доброполья — в статье Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполья" на сайте Украина.ру.
