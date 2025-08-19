Годовщина ГКЧП: как это было
В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в Советском Союзе был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), действия которого впоследствии назвали попыткой государственного переворота
В комитет входили представители высшего руководства СССР, не согласные с реформами главы государства Михаила Горбачева.
Основная цель ГКЧП заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации Советского Союза, которая, по мнению участников комитета, должна была начаться 20 августа во время подписания инициированного президентом СССР Союзного договора.
По этому документу республикам давалось больше полномочий, и Советский Союз превращался в децентрализованную федерацию.
В ГКЧП входили восемь человек. Главой комитета являлся вице-президент СССР Геннадий Янаев (1937—2010).
Также членами ГКЧП были премьер-министр СССР Валентин Павлов(1937—2003), министры обороны и внутренних дел СССР Дмитрий Язов (1924—2020) и Борис Пуго (1937—1991), председатель КГБ Владимир Крючков (1924—2007).
19 августа 2019, 07:00Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧПВ августе 1991 года была предпринята довольно радикальная попытка сохранить СССР. Она не увенчалась успехом. Более того, сегодня ее называют катализатором распада Советского Союза. Как же сложились судьбы тех, кто пытался сохранить СССР?
Кроме того, в комитет входили первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов (род. 1932), председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев (1931—2011), президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков (1926—2019).
Их поддержали замминистра обороны СССР, главком сухопутных войск Валентин Варенников (1923—2009), руководитель аппарата президента СССР Валерий Болдин (1935—2006), член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Олег Шенин (1937—2009), начальник охраны президента СССР Вячеслав Генералов (род. 1946), председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов (1930—2019) и некоторые другие представители власти.
Утром 19 августа СМИ передали «Заявление советского руководства», сообщавшее, что в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения своих обязанностей Горбачевым его полномочия переходят к Янаеву. В отдельных территориях СССР на срок шесть месяцев вводилось чрезвычайное положение, а для управления страной был образован ГКЧП.
На стороне комитета выступили спецподразделение КГБ «Альфа», дивизия им. Дзержинского МВД и несколько дивизий Минобороны. В Москву было введено около четырех тыс. военных, 362 танка, 427 бронетранспортеров и БМП.
Горбачев, в это время находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в поселке Форос. Войска и боевая техника заняли узловые точки на магистралях, ведущих к центру Москвы, и окружили район, прилегающий к Кремлю. Также армия была стянута в окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси, Риги.
19 августа 2021, 19:00Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым30 лет назад Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил о взятии власти в Советском Союзе в свои руки. Заговор был подавлен, попытка переворота вошла в историю как «августовский путч». Но одной из главных загадок того времени остается пленение президента СССР Михаила Горбачева на госдаче «Заря» в крымском поселке Форос
В ответ прошли массовые демонстрации и митинги протеста в Москве, Ленинграде и некоторых других городах. Центром противостояния ГКЧП стал Дом Советов РСФСР — Белый дом.
Сопротивление возглавили избранный в июне 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин (1931—2007). К нему примкнули председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев (род. 1930), и.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов (род. 1942) и ряд других высших чиновников.
Практически сразу Ельцин подписал указы, по которым создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота, а органы исполнительной власти и силовые структуры СССР были переподчинены президенту РСФСР.
Вечером 19 августа по телевидению была показана пресс-конференция членов ГКЧП. На ней отсутствовал Павлов, у которого развился гипертонический криз.
У Белого дома в первый день противостояния собрались жители Москвы, к ним примкнула танковая рота Таманской дивизии.
19 августа 2024, 15:59ИсторияПрелюдия независимости. Как Украина отреагировала на ГКЧП"Августовский путч" 1991 года - одно из решающих событий в истории Украины. Если бы не неудачная попытка переворота, то Верховная Рада долго тянула бы с провозглашением независимости и, возможно, в соответствии с анекдотами осталась бы в Союзе тогда, когда все остальные из неё вышли бы...
На сегодняшний день считается, что большая часть общества и армии действия ГКЧП не поддержали. Утром 21 августа начался вывод войск из Москвы, также состоялась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР. На ней Силаеву и вице-президенту РСФСР Александру Руцкому (род. 1947) поручили освободить Горбачева.
«Я взял с собой 20 офицеров, приехали во Внуково, и нас никто не остановил. Там стоит самолет. Спросил чей, сказали: "Янаева". Забрали самолет… Сели, подъезжаем к даче Горбачева, стоит министр обороны Язов Дмитрий Тимофеевич, Крючков Владимир Александрович, председатель КГБ.
Я подошел к ним и спросил: "Что вы здесь стоите?" — "Нас не пускают". Я говорю: "Как не пускают? Он же арестован". А они: "Кто его арестовал?"
Я подхожу к КПП вместе с Евгением Максимовичем Примаковым (на тот момент член Президентского совета СССР и Совбеза СССР. — Ред.) и Иваном Силаевым. Михаил Сергеевич весь взволнованный… Раиса Максимовна (супруга Горбачева. — Ред.) спускается со второго этажа: "Вы нас арестовать приехали?". Я сказал, что приехал забрать их в Москву», — делился впоследствии воспоминаниями Руцкой.
Горбачев с семьей уже 22 августа вернулся в Москву.
Генпрокурор РСФСР Валентин Степанков (г. р. 1951) 21 августа дал санкцию на арест всех членов ГКЧП. В тот же день были задержаны Янаев, Крючков, Язов и Тизяков. Павлов, Бакланов и Стародубцев — 23 августа.
Пуго покончил жизнь самоубийством.
Путчистов поместили в следственный изолятор «Матросская тишина», им были предъявлены обвинения по пункту «а» ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине с целью захвата власти».
«Самое главное, что нужно помнить: это была антиконституционная акция, заговор. Следствие и обвинительное заключение, переданное Генеральной прокуратурой в суд, установило: была совершена попытка государственного переворота», — заявлял впоследствии экс-президент СССР.
При этом стоит упомянуть, что в своих действиях ГКЧП опирался на Конституцию страны, в которой был прописан порядок введения режима чрезвычайного положения и возможность создания временных органов власти на данный период.
19 августа 2019, 18:12У ГКЧП могло получиться, но это ничего бы не изменилоРепутация бескомпромиссного радикала (что-то вроде Валерии Новодворской) закрепилась за мной во время второй чеченской войны, когда властям крайне не нравилась моя журналистская деятельность и они приложили все усилия, чтобы представить меня опасным безумцем, предателем, сознательно наносящим вред своей стране
Во время передвижений техники по Москве под гусеницами БМП погибли три человека — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский, которые затем посмертно получили звание Героев СССР.
Заключенные в СИЗО члены ГКЧП 23 февраля 1994 года были выпущены по амнистии, объявленной Государственной Думой.
Через некоторое время после событий эксперты выдвинули версию, что действия ГКЧП поддерживал и Горбачев, который в случае успеха комитета мог вернуться к руководству, а в случае провала — возложить вину на путчистов. Частью экспертного сообщества подобная трактовка считается конспирологической.
Подписывайся на