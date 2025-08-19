https://ukraina.ru/20250819/1037861981.html

Годовщина ГКЧП: как это было

Годовщина ГКЧП: как это было - 17.08.2025 Украина.ру

Годовщина ГКЧП: как это было

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в Советском Союзе был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), действия которого впоследствии назвали попыткой государственного переворота

2025-08-19T08:00

2025-08-19T08:00

2025-08-17T16:31

гкчп

эксклюзив

михаил горбачёв

ссср

история

история ссср

москва

дмитрий язов

кгб

кпсс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102461/81/1024618177_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_ded8fb9246d8b8ecbd9dab2f3023d6e9.jpg

В комитет входили представители высшего руководства СССР, не согласные с реформами главы государства Михаила Горбачева.Основная цель ГКЧП заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации Советского Союза, которая, по мнению участников комитета, должна была начаться 20 августа во время подписания инициированного президентом СССР Союзного договора.По этому документу республикам давалось больше полномочий, и Советский Союз превращался в децентрализованную федерацию.В ГКЧП входили восемь человек. Главой комитета являлся вице-президент СССР Геннадий Янаев (1937—2010).Также членами ГКЧП были премьер-министр СССР Валентин Павлов(1937—2003), министры обороны и внутренних дел СССР Дмитрий Язов (1924—2020) и Борис Пуго (1937—1991), председатель КГБ Владимир Крючков (1924—2007).Кроме того, в комитет входили первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов (род. 1932), председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев (1931—2011), президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков (1926—2019).Их поддержали замминистра обороны СССР, главком сухопутных войск Валентин Варенников (1923—2009), руководитель аппарата президента СССР Валерий Болдин (1935—2006), член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Олег Шенин (1937—2009), начальник охраны президента СССР Вячеслав Генералов (род. 1946), председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов (1930—2019) и некоторые другие представители власти.Утром 19 августа СМИ передали «Заявление советского руководства», сообщавшее, что в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения своих обязанностей Горбачевым его полномочия переходят к Янаеву. В отдельных территориях СССР на срок шесть месяцев вводилось чрезвычайное положение, а для управления страной был образован ГКЧП.На стороне комитета выступили спецподразделение КГБ «Альфа», дивизия им. Дзержинского МВД и несколько дивизий Минобороны. В Москву было введено около четырех тыс. военных, 362 танка, 427 бронетранспортеров и БМП.Горбачев, в это время находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в поселке Форос. Войска и боевая техника заняли узловые точки на магистралях, ведущих к центру Москвы, и окружили район, прилегающий к Кремлю. Также армия была стянута в окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси, Риги.В ответ прошли массовые демонстрации и митинги протеста в Москве, Ленинграде и некоторых других городах. Центром противостояния ГКЧП стал Дом Советов РСФСР — Белый дом.Сопротивление возглавили избранный в июне 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин (1931—2007). К нему примкнули председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев (род. 1930), и.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов (род. 1942) и ряд других высших чиновников.Практически сразу Ельцин подписал указы, по которым создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота, а органы исполнительной власти и силовые структуры СССР были переподчинены президенту РСФСР.Вечером 19 августа по телевидению была показана пресс-конференция членов ГКЧП. На ней отсутствовал Павлов, у которого развился гипертонический криз.У Белого дома в первый день противостояния собрались жители Москвы, к ним примкнула танковая рота Таманской дивизии.На сегодняшний день считается, что большая часть общества и армии действия ГКЧП не поддержали. Утром 21 августа начался вывод войск из Москвы, также состоялась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР. На ней Силаеву и вице-президенту РСФСР Александру Руцкому (род. 1947) поручили освободить Горбачева.«Я взял с собой 20 офицеров, приехали во Внуково, и нас никто не остановил. Там стоит самолет. Спросил чей, сказали: "Янаева". Забрали самолет… Сели, подъезжаем к даче Горбачева, стоит министр обороны Язов Дмитрий Тимофеевич, Крючков Владимир Александрович, председатель КГБ.Я подошел к ним и спросил: "Что вы здесь стоите?" — "Нас не пускают". Я говорю: "Как не пускают? Он же арестован". А они: "Кто его арестовал?"Я подхожу к КПП вместе с Евгением Максимовичем Примаковым (на тот момент член Президентского совета СССР и Совбеза СССР. — Ред.) и Иваном Силаевым. Михаил Сергеевич весь взволнованный… Раиса Максимовна (супруга Горбачева. — Ред.) спускается со второго этажа: "Вы нас арестовать приехали?". Я сказал, что приехал забрать их в Москву», — делился впоследствии воспоминаниями Руцкой.Горбачев с семьей уже 22 августа вернулся в Москву.Генпрокурор РСФСР Валентин Степанков (г. р. 1951) 21 августа дал санкцию на арест всех членов ГКЧП. В тот же день были задержаны Янаев, Крючков, Язов и Тизяков. Павлов, Бакланов и Стародубцев — 23 августа.Пуго покончил жизнь самоубийством.Путчистов поместили в следственный изолятор «Матросская тишина», им были предъявлены обвинения по пункту «а» ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине с целью захвата власти».«Самое главное, что нужно помнить: это была антиконституционная акция, заговор. Следствие и обвинительное заключение, переданное Генеральной прокуратурой в суд, установило: была совершена попытка государственного переворота», — заявлял впоследствии экс-президент СССР.При этом стоит упомянуть, что в своих действиях ГКЧП опирался на Конституцию страны, в которой был прописан порядок введения режима чрезвычайного положения и возможность создания временных органов власти на данный период.Во время передвижений техники по Москве под гусеницами БМП погибли три человека — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский, которые затем посмертно получили звание Героев СССР.Заключенные в СИЗО члены ГКЧП 23 февраля 1994 года были выпущены по амнистии, объявленной Государственной Думой.Через некоторое время после событий эксперты выдвинули версию, что действия ГКЧП поддерживал и Горбачев, который в случае успеха комитета мог вернуться к руководству, а в случае провала — возложить вину на путчистов. Частью экспертного сообщества подобная трактовка считается конспирологической.

https://ukraina.ru/20190819/1024609150.html

https://ukraina.ru/20210819/1032074854.html

https://ukraina.ru/20240819/1032081477.html

https://ukraina.ru/20210729/1031954773.html

https://ukraina.ru/20190819/1024676377.html

ссср

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Николай Подкопаев

Николай Подкопаев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Николай Подкопаев

гкчп, эксклюзив, михаил горбачёв, ссср, история ссср, москва, дмитрий язов, кгб, кпсс, история, борис ельцин