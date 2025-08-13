Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / пресс-служба 10 огшбр, Генеральний штаб ЗСУтранспортировка раненного
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / пресс-служба 10 огшбр, Генеральний штаб ЗСУ
Украина готовит новую провокацию, чтобы сорвать переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в штате Аляска
Удар готовят по Чугуеву
Встреча лидеров Соединенных Штатов и России 15 августа, как ожидается, может во многом определить дальнейшую судьбу Украины. В этих условиях, сообщает Минобороны РФ, украинская сторона может пойти на провокацию, чтобы эти переговоры не состоялись.
"С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне", - сообщили в ведомстве на основе информации, полученной по нескольким каналам.
Непосредственно перед саммитом ВСУ планируют нанести удар при помощи дронов и ракет по густонаселенному жилому кварталу, последствия которого зафиксируют заранее свезенные туда западные журналисты.
"В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что провокации в эти дни могут произойти и в других городах Украины.
Буча – как предлог для срыва переговоров
Подобные провокации ранее уже были с разной степенью успеха опробованы украинскими властями. Самый известный такой эпизод был в Буче Киевской области весной 2022 года, когда Украина и РФ практически согласовали документ по окончанию боевых действий.
Тридцатого марта ВС РФ вышли из Бучи, то есть на следующий день после того, как о снижении активности на этом направлении заявила российская делегация в Стамбуле. Это подтвердил местный мэр, который записал видеообращение и заявил, что 30 марта ВС РФ в городе нет.
Первые кадры с телами появились под вечер 1 апреля, полноценно же эту тему начали освещать только вечером 2 и 3 апреля. Получается, что между уходом ВС РФ из Бучи и началом широкомасштабной медийной кампании о "резне" в этом городе прошли 3-4 дня.
В это время в населенный пункт уже зашли украинские подразделения. Это подтверждается, например, видео, которое опубликовал член "Азова"* Сергей Коротких. На этих кадрах он в составе своего подразделения участвует в зачистке Бучи и дает команду стрелять в тех, кто не имеет синей опознавательной повязки, использовавшейся в ВСУ. Вскоре этот ролик был удален, однако его копии можно найти в сети.
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча
© AP / Vadim Ghirda
ВСУ жители Пригород КИева Буча
В этом году, в очередную годовщину провокации в Буче, в ООН по видеосвязи по приглашению РФ выступил бывший военнослужащий армии Франции Адриан Боке, который в качестве волонтера медслужбы был привезен 4 апреля 2022-го в Бучу. По его словам, он лично видел, как в городе из грузовика выгружали трупы военных и мирных жителей.
Француз также обратил внимание, что белые повязки на трупах (опознавательный знак ВС РФ) были чистыми, хотя сами трупы, пролежавшие до этого под дождем, были в грязи.
Следует понимать, что Буча в течение месяца находилась в эпицентре российского наступления, из этого населенного пункта ВС РФ шли дальше на Ирпень. Разумеется, что ВСУ пытались затормозить движение россиян, обстреливая их колонны из артиллерии и иных вооружений.
В Буче в это время оставалось около 5 тыс. человек, поэтому жертвы среди гражданских были практически неизбежны, причем гибли люди именно от огня украинских вооруженных сил.
Так или иначе, Киев до сих пор отказывается обнародовать имена погибших в Буче, опасаясь засветить нестыковки в своей версии и блокируя возможность какого-либо независимого расследования тех событий.
Число жертв произошедшего в Буче доподлинно неизвестно до сих пор. По некоторым оценкам, в самой Буче погибли более 400 человек, а во всем районе – около 1 тыс., однако точно установить это не представляется возможным.
Вчера, 15:57Какой сценарий хуже из двух плохих. О том, что ждет Зеленского и киевский режим после саммита на АляскеВ преддверии саммита Путина и Трампа на Аляске в украинском и западном информационном пространстве множатся версии о том, каким может быть итоговый пакет договорённостей. Одним из самых громких и потенциально взрывоопасных сценариев называют ультиматум Киеву — вывести войска с территории Донбасса.
На тот момент события под Киевом были использованы Владимиром Зеленским для срыва переговоров с Россией.
Бородянка и Изюм
Медийный эффект инсценировки в Буче оказался столь удачным, что по этим же лекалам украинцы пытаются работать до сих пор. В первый раз это провернули практически сразу же – место Бучи занял расположенный поблизости поселок Бородянка. В нем также после ухода оттуда ВС РФ "нашли" братские могилы с сотнями трупов со следами пыток, пулями в затылке и мешками на голове.
Зеленский в те дни заявил, что число жертв в Бородянке может быть даже большим, чем в Буче.
© AP / Vadim GhirdaВСУ поют гимн украинские военнослужащие Бородянка националисты
© AP / Vadim Ghirda
ВСУ поют гимн украинские военнослужащие Бородянка националисты
Отработанные приемы, однако, уже не имели эффекта новизны, поэтому украинские пиарщики использовали эту ситуацию для оттачивания собственных навыков.
Так, например, именно в Бородянке был "изобретен" "символ стойкости украинского народа", на роль которого назначили петуха. Это произошло после того, как по СМИ разошлось фото разрушенной многоэтажки, в одной из квартир которой уцелел кухонный шкафчик со стоящей на нем фигурой петуха. Это была статуэтка Васильковского майоликового завода, которую нарекли чем-то вроде оберега. После этого таких петухов стали пихать везде и всюду, а Зеленский подарил одного такого Борису Джонсону.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерия ПолянсковаДжонсон Зеленский петушки Бидасюка
Джонсон Зеленский петушки Бидасюка
Еще одна попытка разыграть этот же сценарий была в Изюме Харьковской области, который под свой контроль ВСУ вернули 11 сентября 2022 года. Как и в случае Бучи и Бородянки, новую инсценировку приехал пиарить лично Зеленский.
"На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ", - заявил он, обвинив во всем Россию.
Снова последовали сравнения с Бучей и единодушная реакция коллективного Запада: это преступление России, которому нет оправдания. Лишь один президент Турции Тайип Эрдоган выступил наособицу, не став обвинять РФ, а предоставив комиссии ООН разбираться в этом вопросе.
Не обошлось и без новых "символов". На этот раз для этого выбрали фотографию с торчащей из-под земли рукой с резиновыми браслетами в цветах флага Украины. Это был труп военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы, а браслеты ему эти ранее подарили его дети. Для пущего эффекта Сове указом Зеленского вскоре присвоили звание Героя Украины.
Как можно видеть, соответствующая технология Киевом тщательно наработана. Не исключено, что в скором времени для срыва переговоров правящий на Украине режим устроит новую Бучу, Бородянку или Изюм.
*Деятельность организации запрещена в РФ.
Подробнее о событиях в Буче - в материале издания Украина.ру Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы.
Подписывайся на