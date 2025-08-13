https://ukraina.ru/20250813/chuguev-khotyat-prevratit-v-novuyu-buchu-kak-ukraina-umeet-sryvat-peregovory-1066920054.html

Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры

Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры - 13.08.2025 Украина.ру

Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры

Украина готовит новую провокацию, чтобы сорвать переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в штате Аляска

2025-08-13T12:33

2025-08-13T12:33

2025-08-13T12:33

эксклюзив

россия

украина

буча

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051156745_0:0:1046:589_1920x0_80_0_0_0322dc5d2c11a963d0030d0137746a47.jpg.webp

Удар готовят по ЧугуевуВстреча лидеров Соединенных Штатов и России 15 августа, как ожидается, может во многом определить дальнейшую судьбу Украины. В этих условиях, сообщает Минобороны РФ, украинская сторона может пойти на провокацию, чтобы эти переговоры не состоялись.Непосредственно перед саммитом ВСУ планируют нанести удар при помощи дронов и ракет по густонаселенному жилому кварталу, последствия которого зафиксируют заранее свезенные туда западные журналисты."В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается также, что провокации в эти дни могут произойти и в других городах Украины.Буча – как предлог для срыва переговоровПодобные провокации ранее уже были с разной степенью успеха опробованы украинскими властями. Самый известный такой эпизод был в Буче Киевской области весной 2022 года, когда Украина и РФ практически согласовали документ по окончанию боевых действий.Тридцатого марта ВС РФ вышли из Бучи, то есть на следующий день после того, как о снижении активности на этом направлении заявила российская делегация в Стамбуле. Это подтвердил местный мэр, который записал видеообращение и заявил, что 30 марта ВС РФ в городе нет.Первые кадры с телами появились под вечер 1 апреля, полноценно же эту тему начали освещать только вечером 2 и 3 апреля. Получается, что между уходом ВС РФ из Бучи и началом широкомасштабной медийной кампании о "резне" в этом городе прошли 3-4 дня.В это время в населенный пункт уже зашли украинские подразделения. Это подтверждается, например, видео, которое опубликовал член "Азова"* Сергей Коротких. На этих кадрах он в составе своего подразделения участвует в зачистке Бучи и дает команду стрелять в тех, кто не имеет синей опознавательной повязки, использовавшейся в ВСУ. Вскоре этот ролик был удален, однако его копии можно найти в сети.В этом году, в очередную годовщину провокации в Буче, в ООН по видеосвязи по приглашению РФ выступил бывший военнослужащий армии Франции Адриан Боке, который в качестве волонтера медслужбы был привезен 4 апреля 2022-го в Бучу. По его словам, он лично видел, как в городе из грузовика выгружали трупы военных и мирных жителей.Француз также обратил внимание, что белые повязки на трупах (опознавательный знак ВС РФ) были чистыми, хотя сами трупы, пролежавшие до этого под дождем, были в грязи.Следует понимать, что Буча в течение месяца находилась в эпицентре российского наступления, из этого населенного пункта ВС РФ шли дальше на Ирпень. Разумеется, что ВСУ пытались затормозить движение россиян, обстреливая их колонны из артиллерии и иных вооружений.В Буче в это время оставалось около 5 тыс. человек, поэтому жертвы среди гражданских были практически неизбежны, причем гибли люди именно от огня украинских вооруженных сил.Так или иначе, Киев до сих пор отказывается обнародовать имена погибших в Буче, опасаясь засветить нестыковки в своей версии и блокируя возможность какого-либо независимого расследования тех событий.Число жертв произошедшего в Буче доподлинно неизвестно до сих пор. По некоторым оценкам, в самой Буче погибли более 400 человек, а во всем районе – около 1 тыс., однако точно установить это не представляется возможным.На тот момент события под Киевом были использованы Владимиром Зеленским для срыва переговоров с Россией.Бородянка и ИзюмМедийный эффект инсценировки в Буче оказался столь удачным, что по этим же лекалам украинцы пытаются работать до сих пор. В первый раз это провернули практически сразу же – место Бучи занял расположенный поблизости поселок Бородянка. В нем также после ухода оттуда ВС РФ "нашли" братские могилы с сотнями трупов со следами пыток, пулями в затылке и мешками на голове.Зеленский в те дни заявил, что число жертв в Бородянке может быть даже большим, чем в Буче.Отработанные приемы, однако, уже не имели эффекта новизны, поэтому украинские пиарщики использовали эту ситуацию для оттачивания собственных навыков.Так, например, именно в Бородянке был "изобретен" "символ стойкости украинского народа", на роль которого назначили петуха. Это произошло после того, как по СМИ разошлось фото разрушенной многоэтажки, в одной из квартир которой уцелел кухонный шкафчик со стоящей на нем фигурой петуха. Это была статуэтка Васильковского майоликового завода, которую нарекли чем-то вроде оберега. После этого таких петухов стали пихать везде и всюду, а Зеленский подарил одного такого Борису Джонсону.Еще одна попытка разыграть этот же сценарий была в Изюме Харьковской области, который под свой контроль ВСУ вернули 11 сентября 2022 года. Как и в случае Бучи и Бородянки, новую инсценировку приехал пиарить лично Зеленский."На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ", - заявил он, обвинив во всем Россию.Снова последовали сравнения с Бучей и единодушная реакция коллективного Запада: это преступление России, которому нет оправдания. Лишь один президент Турции Тайип Эрдоган выступил наособицу, не став обвинять РФ, а предоставив комиссии ООН разбираться в этом вопросе.Не обошлось и без новых "символов". На этот раз для этого выбрали фотографию с торчащей из-под земли рукой с резиновыми браслетами в цветах флага Украины. Это был труп военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы, а браслеты ему эти ранее подарили его дети. Для пущего эффекта Сове указом Зеленского вскоре присвоили звание Героя Украины.Как можно видеть, соответствующая технология Киевом тщательно наработана. Не исключено, что в скором времени для срыва переговоров правящий на Украине режим устроит новую Бучу, Бородянку или Изюм.*Деятельность организации запрещена в РФ.Подробнее о событиях в Буче - в материале издания Украина.ру Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы.

https://ukraina.ru/20250812/kakoy-stsenariy-khuzhe-iz-dvukh-plokhikh-o-tom-chto-zhdet-zelenskogo-i-kievskiy-rezhim-posle-sammita-na-1066868707.html

россия

украина

буча

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, буча, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин