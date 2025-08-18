Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию" - 18.08.2025 Украина.ру
Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию"
Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию"
События 2014 года стали переломным моментом для русской семьи в Финляндии, изменив отношение к соотечественникам и атмосферу в обществе. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
Екатерина Барилова, побывавшая в Крыму и в 2012, и в 2015 годах, с возмущением говорит о финских СМИ: "Я читала заголовки и злилась – они откровенно и нагло врали про "референдум под дулом автомата". Я же своими глазами видела, как люди голосовали, общалась с местными жителями".Работая в баре в Финляндии, Екатерина постоянно сталкивалась с предвзятым отношением: "Зная, что я русская, клиенты специально начинали разговоры про Крым, повторяли эту ложь про "дуло автомата". У меня просто кулаки сжимались от бессилия – как можно так нагло врать?"Особенно болезненным был контраст между медийной картиной и реальностью: "В 2012 году крымчане мне говорили: "Севастополь – русский город". В 2015 я видела, как они голосовали – без всякого "принуждения". А тут мне рассказывают, что я этого не видела и не знаю"."Это выработало у меня настоящую аллергию на русофобию, – признается Барилова. – Когда тебе врут в лицо о твоей стране, которую ты хорошо знаешь, это невозможно терпеть".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
новости, финляндия, крым, павел волков, украина.ру, нато, санкт-петербург, русофобия, референдум, референдум о статусе крыма (2014), русский, севастополь
Новости, Финляндия, Крым, Павел Волков, Украина.ру, НАТО, Санкт-Петербург, Русофобия, референдум, Референдум о статусе Крыма (2014), русский, Севастополь

04:00 18.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПразднование годовщины "Крымской весны" в Крыму
События 2014 года стали переломным моментом для русской семьи в Финляндии, изменив отношение к соотечественникам и атмосферу в обществе. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
Екатерина Барилова, побывавшая в Крыму и в 2012, и в 2015 годах, с возмущением говорит о финских СМИ: "Я читала заголовки и злилась – они откровенно и нагло врали про "референдум под дулом автомата". Я же своими глазами видела, как люди голосовали, общалась с местными жителями".
Работая в баре в Финляндии, Екатерина постоянно сталкивалась с предвзятым отношением: "Зная, что я русская, клиенты специально начинали разговоры про Крым, повторяли эту ложь про "дуло автомата". У меня просто кулаки сжимались от бессилия – как можно так нагло врать?"
Особенно болезненным был контраст между медийной картиной и реальностью: "В 2012 году крымчане мне говорили: "Севастополь – русский город". В 2015 я видела, как они голосовали – без всякого "принуждения". А тут мне рассказывают, что я этого не видела и не знаю".
"Это выработало у меня настоящую аллергию на русофобию, – признается Барилова. – Когда тебе врут в лицо о твоей стране, которую ты хорошо знаешь, это невозможно терпеть".
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
