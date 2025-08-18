Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию"
События 2014 года стали переломным моментом для русской семьи в Финляндии, изменив отношение к соотечественникам и атмосферу в обществе. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
Екатерина Барилова, побывавшая в Крыму и в 2012, и в 2015 годах, с возмущением говорит о финских СМИ: "Я читала заголовки и злилась – они откровенно и нагло врали про "референдум под дулом автомата". Я же своими глазами видела, как люди голосовали, общалась с местными жителями".
Работая в баре в Финляндии, Екатерина постоянно сталкивалась с предвзятым отношением: "Зная, что я русская, клиенты специально начинали разговоры про Крым, повторяли эту ложь про "дуло автомата". У меня просто кулаки сжимались от бессилия – как можно так нагло врать?"
Особенно болезненным был контраст между медийной картиной и реальностью: "В 2012 году крымчане мне говорили: "Севастополь – русский город". В 2015 я видела, как они голосовали – без всякого "принуждения". А тут мне рассказывают, что я этого не видела и не знаю".
"Это выработало у меня настоящую аллергию на русофобию, – признается Барилова. – Когда тебе врут в лицо о твоей стране, которую ты хорошо знаешь, это невозможно терпеть".
