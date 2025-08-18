https://ukraina.ru/20250818/naglo-vrali-pro-referendum-pod-dulom-avtomata-rossiyanka-pro-finskie-smi-i-allergiyu-na-rusofobiyu-1067058337.html

Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию"

Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию" - 18.08.2025 Украина.ру

Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию"

События 2014 года стали переломным моментом для русской семьи в Финляндии, изменив отношение к соотечественникам и атмосферу в обществе. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова

2025-08-18T04:00

2025-08-18T04:00

2025-08-18T04:00

новости

финляндия

крым

павел волков

украина.ру

нато

санкт-петербург

русофобия

референдум

референдум о статусе крыма (2014)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101243/04/1012430423_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_a6dfe60e44aec1344da9caceebd47982.jpg

Екатерина Барилова, побывавшая в Крыму и в 2012, и в 2015 годах, с возмущением говорит о финских СМИ: "Я читала заголовки и злилась – они откровенно и нагло врали про "референдум под дулом автомата". Я же своими глазами видела, как люди голосовали, общалась с местными жителями".Работая в баре в Финляндии, Екатерина постоянно сталкивалась с предвзятым отношением: "Зная, что я русская, клиенты специально начинали разговоры про Крым, повторяли эту ложь про "дуло автомата". У меня просто кулаки сжимались от бессилия – как можно так нагло врать?"Особенно болезненным был контраст между медийной картиной и реальностью: "В 2012 году крымчане мне говорили: "Севастополь – русский город". В 2015 я видела, как они голосовали – без всякого "принуждения". А тут мне рассказывают, что я этого не видела и не знаю"."Это выработало у меня настоящую аллергию на русофобию, – признается Барилова. – Когда тебе врут в лицо о твоей стране, которую ты хорошо знаешь, это невозможно терпеть".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".

https://ukraina.ru/20250815/german-klimenko-gosudarstvo-dolzhno-sdelat-moshennichestvo-v-messendzhere-max-dorogim-zanyatiem-1067055198.html

финляндия

крым

санкт-петербург

севастополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, крым, павел волков, украина.ру, нато, санкт-петербург, русофобия, референдум, референдум о статусе крыма (2014), русский, севастополь