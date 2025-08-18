https://ukraina.ru/20250818/iz-milogo-slonika-prevratilis-v-olifanta-voennyy-ekspert-o-kachestvennom-skachke-vs-rf-v-2025-godu-1067040806.html

"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году

"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году - 18.08.2025 Украина.ру

"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году

Боевые возможности группировки "Центр" ВС РФ выросли настолько значительно, что её сравнивают с могучим олифантом из "Властелина колец", тогда как в прошлом году её называли "милым слоником". Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев

2025-08-18T05:00

2025-08-18T05:00

2025-08-18T05:00

новости

россия

вс рф

наступление вс рф

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

спецоперация

славянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057544383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b625089582c0956962c00c7453f0850f.jpg.webp

По его словам, если в 2024 году группировка уже была мощной силой, то сейчас она превосходит саму себя.Военный обозреватель отметил качественный рост боевых возможностей: "За этот год они научились взламывать украинскую оборону в неожиданных местах, прорываться по железным дорогам и брать города посредством охвата. И сейчас это все реализуется на принципиально ином уровне сложности".Особое внимание Рублев уделил преемственности командования: "Хорошо, что смена командования никак не сказалась на ее боеспособности. Все, что было наработано при [Андрее] Мордвичеве, сохраняется и развивается". По мнению эксперта, это позволяет группировке проводить уникальные операции, подобные прорыву у Золотого Колодезя.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск.

https://ukraina.ru/20250815/1066927840.html

россия

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, славянск, украина.ру, главные новости, командование, центр