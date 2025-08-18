"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Боевые возможности группировки "Центр" ВС РФ выросли настолько значительно, что её сравнивают с могучим олифантом из "Властелина колец", тогда как в прошлом году её называли "милым слоником". Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
"В 2025 году возможности "Центра" выросли настолько, что по сравнению с самим собой он превратился из милого слоника в олифанта", — образно описал ситуацию Рублев.
По его словам, если в 2024 году группировка уже была мощной силой, то сейчас она превосходит саму себя.
Военный обозреватель отметил качественный рост боевых возможностей: "За этот год они научились взламывать украинскую оборону в неожиданных местах, прорываться по железным дорогам и брать города посредством охвата. И сейчас это все реализуется на принципиально ином уровне сложности".
Особое внимание Рублев уделил преемственности командования: "Хорошо, что смена командования никак не сказалась на ее боеспособности. Все, что было наработано при [Андрее] Мордвичеве, сохраняется и развивается".
По мнению эксперта, это позволяет группировке проводить уникальные операции, подобные прорыву у Золотого Колодезя.
