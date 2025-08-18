"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году - 18.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250818/iz-milogo-slonika-prevratilis-v-olifanta-voennyy-ekspert-o-kachestvennom-skachke-vs-rf-v-2025-godu-1067040806.html
"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году
"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году - 18.08.2025 Украина.ру
"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году
Боевые возможности группировки "Центр" ВС РФ выросли настолько значительно, что её сравнивают с могучим олифантом из "Властелина колец", тогда как в прошлом году её называли "милым слоником". Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
2025-08-18T05:00
2025-08-18T05:00
новости
россия
вс рф
наступление вс рф
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057544383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b625089582c0956962c00c7453f0850f.jpg.webp
По его словам, если в 2024 году группировка уже была мощной силой, то сейчас она превосходит саму себя.Военный обозреватель отметил качественный рост боевых возможностей: "За этот год они научились взламывать украинскую оборону в неожиданных местах, прорываться по железным дорогам и брать города посредством охвата. И сейчас это все реализуется на принципиально ином уровне сложности".Особое внимание Рублев уделил преемственности командования: "Хорошо, что смена командования никак не сказалась на ее боеспособности. Все, что было наработано при [Андрее] Мордвичеве, сохраняется и развивается". По мнению эксперта, это позволяет группировке проводить уникальные операции, подобные прорыву у Золотого Колодезя.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск.
https://ukraina.ru/20250815/1066927840.html
россия
славянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057544383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ce5e3b825b64c16cce4d72696ede76.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, славянск, украина.ру, главные новости, командование, центр
Новости, Россия, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Славянск, Украина.ру, Главные новости, командование, центр

"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году

05:00 18.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Боевые возможности группировки "Центр" ВС РФ выросли настолько значительно, что её сравнивают с могучим олифантом из "Властелина колец", тогда как в прошлом году её называли "милым слоником". Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
"В 2025 году возможности "Центра" выросли настолько, что по сравнению с самим собой он превратился из милого слоника в олифанта", — образно описал ситуацию Рублев.
По его словам, если в 2024 году группировка уже была мощной силой, то сейчас она превосходит саму себя.
Военный обозреватель отметил качественный рост боевых возможностей: "За этот год они научились взламывать украинскую оборону в неожиданных местах, прорываться по железным дорогам и брать города посредством охвата. И сейчас это все реализуется на принципиально ином уровне сложности".
Особое внимание Рублев уделил преемственности командования: "Хорошо, что смена командования никак не сказалась на ее боеспособности. Все, что было наработано при [Андрее] Мордвичеве, сохраняется и развивается".
По мнению эксперта, это позволяет группировке проводить уникальные операции, подобные прорыву у Золотого Колодезя.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
15 августа, 12:00
Ростислав Ищенко: Путин и Трамп попробуют договориться по Украине так, чтобы не скатиться в ядерную войнуКогда мы говорим, что Украина всегда будет враждебна России – это правда. Но когда мы говорим, что присоединение украинской территории с развалившейся инфраструктурой станет для нас огромным напряжением – тоже правда. Что нам выгоднее – сказать сложно, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВС РФнаступление ВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияСлавянскУкраина.руГлавные новостикомандованиецентр
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Украина за неделю. Отдать Донбасс, получить гарантии
05:30Прорыв под Золотым Колодезем изменит карту Донбасса: обозреватель Рублев о новом этапе наступления
05:00"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году
04:41ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:30"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения
04:21"Искандер" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого
04:15Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты
04:05Российская оппозиция обвинила Дональда Трампа в недееспособности
04:00Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию"
03:48Франция и "коалиция желающих" предлагают перемирие на условиях Запада
03:38Подразделения ВС РФ прорвали оборону врага на юге Покровска
03:25ВС РФ расширяют плацдарм на реке Волчья. Обстановка на Харьковском направлении
03:14Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 14 человек — МЧС
03:04Макрон заговорил о "новом дипломатическом этапе" в украинском вопросе
02:48Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса
02:35Подразделения ВС РФ зашли в Константиновку через Предтечино
02:24Дмитриев призвал европейцев не мешать мирному процессу. Другие новости вечера 17 августа
02:14Местоположение лагеря с иностранными наёмниками обнаружил в Черниговской области российский хакер
02:01Новые группы "Гераней" направляются к целям на Украине
01:57Трудности перевода: госсекретарь США не отвергал идею передачи территории Донбасса под контроль России
Лента новостейМолния