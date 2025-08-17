"Миссия Гесса": загадочная попытка германо-британского сближения
© commons.wikimedia.orgРудольф Гесс, глава Олимпийского комитета Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Баварии, 6 февраля 1936 года
17 августа 1987 года не стало "третьего человека Третьего рейха" – Рудольфа Гесса. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством во дворе тюрьмы Шпандау, но его смерть до сих пор вызывает вопросы
Рудольфу Гессу было 20 лет, когда началась Первая мировая война. Романтично настроенный юноша пошёл на неё добровольцем, так и не получив высшего образования. После войны он оказался в Мюнхене и стал реваншистом. Там в 1920 году он познакомился с Адольфом Гитлером и присоединился к нацистской партии.
Гесс был единственным человеком, кому Гитлер позволял обращаться к себе на "ты", ведь они сидели в соседних камерах после провала "пивного путча" 1923 года. Именно Гесс написал несколько разделов "Майн Кампф", а также редактировал эту книгу-манифест Гитлера. Именно он придумал титул "фюрер", стал его личным секретарём и заместителем в нацистской партии, и именно Гесса наряду с Герингом Гитлер назначил своим возможным преемником, то есть формально третьим человеком в иерархии Рейха.
Рудольф Гесс утвердил "Закон о защите крови и чести", а также приказ о лишении евреев права голоса и занятия общественных постов (позже сфера действий этих актов вышла далеко за пределы Германии). Это он подписал декреты о присоединении Австрии к нацистской Германии, о расчленении Чехословакии и о включении в состав Рейха польских земель. Но в истории Гесс в первую очередь остался как человек, который попытался изменить ход Второй мировой войны, и до сих пор не известно, действовал он самостоятельно или по указанию Адольфа Гитлера.
10 мая 1941 года истребитель люфтваффе "Мессершмитт-110" появился в небе над Шотландией. На перехват подняли британские истребители, но воздушного боя не произошло, у немецкого самолета уже заканчивалось горючее, и его пилот просто выпрыгнул с парашютом. А приземлившись, сдался первому встречному – это оказался фермер. Пилот говорил на хорошем английском, и когда фермер вызвал военных – не оказывал сопротивления при аресте. Прибывший попросил отвести его к герцогу Дугласу Гамильтону, к которому, по его словам, он и прилетел (собственно, приземлился парашютист неподалёку от поместья Гамильтона – Дангавел-хаус).
Перед британцами был сам Рудольф Гесс. Человек из верхушки III Рейха прилетел в Великобританию, с которой Германия находилась в состоянии войны. Что он хотел предложить англичанам? Это тайна, которой посвящены сотни версий и множество книг.
Летом 1939 года между профашистскими кругами в Великобритании и дипломатическими представителями нацистской Германии прошли закулисные переговоры в Лондоне, закончившиеся безрезультатно. Соглашение между Германией и Великобританией против СССР не состоялось, поскольку Лондон не соглашался отказаться от своих интересов в Европе и поделиться колониями, как того требовал Гитлер. Несмотря на это, в расовой теории нацистов британцы признавались родственным "арийским" народом и естественным союзником Германии.
Гесс, восхищавшийся Британской империей и испытывавший, как писали его биографы, "почти патологическое неприятие азиатско-большевистского мировоззрения", полностью разделял позицию фюрера и мечтал добиться понимания в Лондоне. В качестве контактёра он рассчитывал использовать герцога Дугласа Гамильтона, с которым познакомился в 1936 году в ходе Олимпиады в Берлине.
Прилёту Гесса в Шотландию предшествовала шпионская история. Ещё в сентябре 1940 года он попросил своего друга Альбрехта Хаусхофера, который работал в МИД Германии, отправить герцогу Гамильтону письмо с предложением секретной встречи в нейтральном Лиссабоне или другом месте. Послание было отправлено на имя проживавшей в Кембридже старинной знакомой Хаусхоферов – Вайолет Робертс, которая должна была передать его герцогу. Но 2 ноября 1940 года подозрительное письмо, подписанное "д-ром А. Х." из "Б.", было перехвачено цензором на Центральном почтамте, и передано в Форин-офис и MI5 (контрразведку).
Герцога Гамильтона уведомили о существовании этого письма только в середине марта 1941 года. Британская контрразведка предложила герцогу встретиться с отправителем письма в Лиссабоне. Но тот потребовал для себя прочных гарантий, чтобы не оказаться использованным в шпионской игре вслепую, и эту операцию в MI5 предпочли свернуть. Что происходило с письмом далее неизвестно: то ли MI5 поначалу не увидела в нём перспектив для оперативной разработки, то ли с его отправителем от имени герцога Гамильтона велась шпионская игра. Само письмо в настоящее время считается утраченным.
10 мая 1941-го Дуглас Гамильтон, которому Рудольф Гесс первому назвал своё настоящее имя, заявил, что с ним не знаком, и сразу же сообщил о происходящем британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю. Гесс был немедленно арестован, при этом Гитлер объявил его "потерявшим рассудок".
В СССР внимательно следили за появлением Гесса в Британии. Уже 18 мая 1941 года советский разведчик Ким Филби сообщил подробности о "визите". В справке были и рассказ о попытке переписки Гесса с Гамильтоном, и детали допросов гостя из Берлина, и список лиц, посетивших Гесса в заключении.
22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР, и всем стало не до Рудольфа Гесса. До конца Второй мировой войны он находился в Великобритании как военнопленный, а позже был передан Нюрнбергскому трибуналу. "Я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь", – заявил главный обвинитель от СССР Роман Руденко. Но Рудольфа Гесса оправдали по двум из четырёх пунктов обвинения, и он получил пожизненное заключение.
Отбывать его он должен был в тюрьме Шпандау в британском секторе Западного Берлина вместе с шестью другими нацистскими преступниками. Однако остальные (глава гитлерюгенда и гауляйтер Вены фон Ширах, гроссадмирал Дёниц, глава протектората Богемии и Моравии фон Нейрат, адмирал Редер, министр экономики Германии Функ, архитектор и министр вооружения Гитлера Шпеер) были приговорены к 10-20 годам заключения, и последний из них был освобождён в 1966 году.
В тюрьме был установлен четырехсторонний караул, меняющийся каждые три месяца. Поочередно в него заступали советские, американские, британские и французские военнослужащие. Гесса обслуживали 59 человек – дворники, истопники, повара, готовившие вегетарианские блюда, санитары (все они были гражданами стран, не участвовавших во Второй мировой войне). За здоровьем заключённого следили четыре медика – по одному от СССР, США, Великобритании и Франции.
Условия содержания Гесса были неплохие: работать не заставляли, хорошо кормили, разрешали заказывать книги из библиотеки, смотреть телевизор, гулять, свободно ходить по коридорам тюрьмы, переписываться с родными. Раз в месяц полагалось свидание с семьёй: Гесс виделся с женой, взрослым сыном, невесткой. Когда он болел, его лечили прямо в Шпандау или в британском военном госпитале.
Гесс несколько раз подавал прошение об освобождении по старости, но безрезультатно: всякий раз все союзники, кроме СССР, готовы были его удовлетворить. Многие считают, что Москва просто хотела сохранить законный доступ своих военных в Западный Берлин с разведывательными целями.
Рудольф Гесс четырежды пытался покончить с собой (последний раз в 1977 году), устраивал голодовки, а когда у него открылась язва желудка, у охраны ушло три дня на уговоры. Но когда 17 августа 1987 года, по версии британцев (чей караул и администрация тогда несли службу), Гесс всё же повесился в вагончике во дворе тюрьмы, это вызвало множество вопросов.
Как сообщил американский директор тюрьмы Шпандау, во время прогулки заключенного надзирателя неожиданно позвали к телефону, и он побежал в здание тюрьмы. А когда через несколько минут вернулся, то обнаружил Гесса в вагончике бездыханным с электрическим шнуром вокруг шеи.
Однако генерал-полковник Валерий Марченков, который в 1984-м в чине подполковника отвечал за советский караул в тюрьме Шпандау, считает версию самоубийства Гесса ложной. Гесс своё пребывание в тюрьме подчинил одной цели – и после смерти остаться в памяти поколений таким, каким был в годы гитлеризма.
"Сомневаться в британской версии заставляет, прежде всего, физическое состояние Гесса в момент гибели. Это был 93-летний дряхлый старик, который вряд ли мог оторвать кабель, a затем незаметно сделать из него петлю и удавиться. Он был не только очень стар, но и очень болен. (…) Он не мог даже завязать шнурки ботинок, поднять руки выше уровня плеч. Какое самоубийство?".
По утверждению санитара-тунисца, который одним из первых прибежал в вагончик, там находились американский надзиратель и ещё двое каких-то военных. Присутствие неизвестных людей в форме – грубейшее нарушение устава Шпандау. Сын Гесса тогда утверждал, что "двое неизвестных в американской форме" были переодетыми агентами британского спецназа САС.
Тогда же на свет появилась записка, якобы найденная в кармане Гесса:
"Просьба к администрации тюрьмы переслать это домой. Написано за несколько минут до моей смерти. Я благодарю вас всех, мои дорогие, за все хорошее, что вы для меня сделали. Скажите Фрайберг (служащая канцелярии Гесса – Авт.), что, к моему великому сожалению, я, начиная с Нюрнбергского процесса, был вынужден вести себя так, будто я ее не знаю. Мне ничего другого не оставалось... Я был рад снова увидеть ее. И получил ее фотографии и всех вас. Ваш дед".
Большинство исследователей считают, что Гесс написал её еще в 1969-м, но записку специально хранили на всякий случай.
С другой стороны, бывший советский надзиратель тюрьмы Шпандау Андрей Плотников уверен, что Гесс стал жертвой собственной инсценировки, и даже выбрал смену надзирателя, которого особенно не выносил – афроамериканца Джордана.
"Гесс зашёл в вагончик, закрыл за собой дверь, Джордан остался на улице. Он ждал, что сейчас Джордан, как будет подходить, он просто буквально свалится на бок, он его быстро откачает, и все на этом закончится. Гесс услышал шаги, так и сделал". Но к вагончику подошёл молодой солдат, который не заметил умирающего Гесса.
Рудольф Гесс ещё был жив, когда петлю с его шеи сняли. Начали прямой массаж сердца, да такой энергичный, что сломали пару ребер. "Скорая помощь" доставила тело в британский госпиталь. Все четыре союзных врача, включая советского, после осмотра тела Гесса вынесли заключение о самоубийстве.
Архивные документы по делу Гесса, которые британцы обещали рассекретить сначала в 2000-м, а потом в 2017 году, до сих пор отнесены к разряду высших государственных тайн…
