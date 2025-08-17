https://ukraina.ru/20250817/missiya-gessa-zagadochnaya-popytka-germano-britanskogo-sblizheniya--1067048633.html

"Миссия Гесса": загадочная попытка германо-британского сближения

"Миссия Гесса": загадочная попытка германо-британского сближения - 17.08.2025 Украина.ру

"Миссия Гесса": загадочная попытка германо-британского сближения

17 августа 1987 года не стало "третьего человека Третьего рейха" – Рудольфа Гесса. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством во дворе тюрьмы Шпандау, но его смерть до сих пор вызывает вопросы

2025-08-17T08:00

2025-08-17T08:00

2025-08-17T08:00

история

история

германия

великобритания

рудольф гесс

адольф гитлер

тюрьма

переговоры

вторая мировая война

1941 год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067048281_0:48:801:498_1920x0_80_0_0_e32ddb05454e6e7572e54af79b5ddde2.jpg

Рудольфу Гессу было 20 лет, когда началась Первая мировая война. Романтично настроенный юноша пошёл на неё добровольцем, так и не получив высшего образования. После войны он оказался в Мюнхене и стал реваншистом. Там в 1920 году он познакомился с Адольфом Гитлером и присоединился к нацистской партии.Гесс был единственным человеком, кому Гитлер позволял обращаться к себе на "ты", ведь они сидели в соседних камерах после провала "пивного путча" 1923 года. Именно Гесс написал несколько разделов "Майн Кампф", а также редактировал эту книгу-манифест Гитлера. Именно он придумал титул "фюрер", стал его личным секретарём и заместителем в нацистской партии, и именно Гесса наряду с Герингом Гитлер назначил своим возможным преемником, то есть формально третьим человеком в иерархии Рейха.Рудольф Гесс утвердил "Закон о защите крови и чести", а также приказ о лишении евреев права голоса и занятия общественных постов (позже сфера действий этих актов вышла далеко за пределы Германии). Это он подписал декреты о присоединении Австрии к нацистской Германии, о расчленении Чехословакии и о включении в состав Рейха польских земель. Но в истории Гесс в первую очередь остался как человек, который попытался изменить ход Второй мировой войны, и до сих пор не известно, действовал он самостоятельно или по указанию Адольфа Гитлера.10 мая 1941 года истребитель люфтваффе "Мессершмитт-110" появился в небе над Шотландией. На перехват подняли британские истребители, но воздушного боя не произошло, у немецкого самолета уже заканчивалось горючее, и его пилот просто выпрыгнул с парашютом. А приземлившись, сдался первому встречному – это оказался фермер. Пилот говорил на хорошем английском, и когда фермер вызвал военных – не оказывал сопротивления при аресте. Прибывший попросил отвести его к герцогу Дугласу Гамильтону, к которому, по его словам, он и прилетел (собственно, приземлился парашютист неподалёку от поместья Гамильтона – Дангавел-хаус).Перед британцами был сам Рудольф Гесс. Человек из верхушки III Рейха прилетел в Великобританию, с которой Германия находилась в состоянии войны. Что он хотел предложить англичанам? Это тайна, которой посвящены сотни версий и множество книг.Летом 1939 года между профашистскими кругами в Великобритании и дипломатическими представителями нацистской Германии прошли закулисные переговоры в Лондоне, закончившиеся безрезультатно. Соглашение между Германией и Великобританией против СССР не состоялось, поскольку Лондон не соглашался отказаться от своих интересов в Европе и поделиться колониями, как того требовал Гитлер. Несмотря на это, в расовой теории нацистов британцы признавались родственным "арийским" народом и естественным союзником Германии.Гесс, восхищавшийся Британской империей и испытывавший, как писали его биографы, "почти патологическое неприятие азиатско-большевистского мировоззрения", полностью разделял позицию фюрера и мечтал добиться понимания в Лондоне. В качестве контактёра он рассчитывал использовать герцога Дугласа Гамильтона, с которым познакомился в 1936 году в ходе Олимпиады в Берлине.Прилёту Гесса в Шотландию предшествовала шпионская история. Ещё в сентябре 1940 года он попросил своего друга Альбрехта Хаусхофера, который работал в МИД Германии, отправить герцогу Гамильтону письмо с предложением секретной встречи в нейтральном Лиссабоне или другом месте. Послание было отправлено на имя проживавшей в Кембридже старинной знакомой Хаусхоферов – Вайолет Робертс, которая должна была передать его герцогу. Но 2 ноября 1940 года подозрительное письмо, подписанное "д-ром А. Х." из "Б.", было перехвачено цензором на Центральном почтамте, и передано в Форин-офис и MI5 (контрразведку).Герцога Гамильтона уведомили о существовании этого письма только в середине марта 1941 года. Британская контрразведка предложила герцогу встретиться с отправителем письма в Лиссабоне. Но тот потребовал для себя прочных гарантий, чтобы не оказаться использованным в шпионской игре вслепую, и эту операцию в MI5 предпочли свернуть. Что происходило с письмом далее неизвестно: то ли MI5 поначалу не увидела в нём перспектив для оперативной разработки, то ли с его отправителем от имени герцога Гамильтона велась шпионская игра. Само письмо в настоящее время считается утраченным.10 мая 1941-го Дуглас Гамильтон, которому Рудольф Гесс первому назвал своё настоящее имя, заявил, что с ним не знаком, и сразу же сообщил о происходящем британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю. Гесс был немедленно арестован, при этом Гитлер объявил его "потерявшим рассудок".В СССР внимательно следили за появлением Гесса в Британии. Уже 18 мая 1941 года советский разведчик Ким Филби сообщил подробности о "визите". В справке были и рассказ о попытке переписки Гесса с Гамильтоном, и детали допросов гостя из Берлина, и список лиц, посетивших Гесса в заключении.22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР, и всем стало не до Рудольфа Гесса. До конца Второй мировой войны он находился в Великобритании как военнопленный, а позже был передан Нюрнбергскому трибуналу. "Я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь", – заявил главный обвинитель от СССР Роман Руденко. Но Рудольфа Гесса оправдали по двум из четырёх пунктов обвинения, и он получил пожизненное заключение.Отбывать его он должен был в тюрьме Шпандау в британском секторе Западного Берлина вместе с шестью другими нацистскими преступниками. Однако остальные (глава гитлерюгенда и гауляйтер Вены фон Ширах, гроссадмирал Дёниц, глава протектората Богемии и Моравии фон Нейрат, адмирал Редер, министр экономики Германии Функ, архитектор и министр вооружения Гитлера Шпеер) были приговорены к 10-20 годам заключения, и последний из них был освобождён в 1966 году.В тюрьме был установлен четырехсторонний караул, меняющийся каждые три месяца. Поочередно в него заступали советские, американские, британские и французские военнослужащие. Гесса обслуживали 59 человек – дворники, истопники, повара, готовившие вегетарианские блюда, санитары (все они были гражданами стран, не участвовавших во Второй мировой войне). За здоровьем заключённого следили четыре медика – по одному от СССР, США, Великобритании и Франции.Условия содержания Гесса были неплохие: работать не заставляли, хорошо кормили, разрешали заказывать книги из библиотеки, смотреть телевизор, гулять, свободно ходить по коридорам тюрьмы, переписываться с родными. Раз в месяц полагалось свидание с семьёй: Гесс виделся с женой, взрослым сыном, невесткой. Когда он болел, его лечили прямо в Шпандау или в британском военном госпитале.Гесс несколько раз подавал прошение об освобождении по старости, но безрезультатно: всякий раз все союзники, кроме СССР, готовы были его удовлетворить. Многие считают, что Москва просто хотела сохранить законный доступ своих военных в Западный Берлин с разведывательными целями.Рудольф Гесс четырежды пытался покончить с собой (последний раз в 1977 году), устраивал голодовки, а когда у него открылась язва желудка, у охраны ушло три дня на уговоры. Но когда 17 августа 1987 года, по версии британцев (чей караул и администрация тогда несли службу), Гесс всё же повесился в вагончике во дворе тюрьмы, это вызвало множество вопросов.Как сообщил американский директор тюрьмы Шпандау, во время прогулки заключенного надзирателя неожиданно позвали к телефону, и он побежал в здание тюрьмы. А когда через несколько минут вернулся, то обнаружил Гесса в вагончике бездыханным с электрическим шнуром вокруг шеи.Однако генерал-полковник Валерий Марченков, который в 1984-м в чине подполковника отвечал за советский караул в тюрьме Шпандау, считает версию самоубийства Гесса ложной. Гесс своё пребывание в тюрьме подчинил одной цели – и после смерти остаться в памяти поколений таким, каким был в годы гитлеризма."Сомневаться в британской версии заставляет, прежде всего, физическое состояние Гесса в момент гибели. Это был 93-летний дряхлый старик, который вряд ли мог оторвать кабель, a затем незаметно сделать из него петлю и удавиться. Он был не только очень стар, но и очень болен. (…) Он не мог даже завязать шнурки ботинок, поднять руки выше уровня плеч. Какое самоубийство?".По утверждению санитара-тунисца, который одним из первых прибежал в вагончик, там находились американский надзиратель и ещё двое каких-то военных. Присутствие неизвестных людей в форме – грубейшее нарушение устава Шпандау. Сын Гесса тогда утверждал, что "двое неизвестных в американской форме" были переодетыми агентами британского спецназа САС.Тогда же на свет появилась записка, якобы найденная в кармане Гесса:"Просьба к администрации тюрьмы переслать это домой. Написано за несколько минут до моей смерти. Я благодарю вас всех, мои дорогие, за все хорошее, что вы для меня сделали. Скажите Фрайберг (служащая канцелярии Гесса – Авт.), что, к моему великому сожалению, я, начиная с Нюрнбергского процесса, был вынужден вести себя так, будто я ее не знаю. Мне ничего другого не оставалось... Я был рад снова увидеть ее. И получил ее фотографии и всех вас. Ваш дед".Большинство исследователей считают, что Гесс написал её еще в 1969-м, но записку специально хранили на всякий случай.С другой стороны, бывший советский надзиратель тюрьмы Шпандау Андрей Плотников уверен, что Гесс стал жертвой собственной инсценировки, и даже выбрал смену надзирателя, которого особенно не выносил – афроамериканца Джордана."Гесс зашёл в вагончик, закрыл за собой дверь, Джордан остался на улице. Он ждал, что сейчас Джордан, как будет подходить, он просто буквально свалится на бок, он его быстро откачает, и все на этом закончится. Гесс услышал шаги, так и сделал". Но к вагончику подошёл молодой солдат, который не заметил умирающего Гесса.Рудольф Гесс ещё был жив, когда петлю с его шеи сняли. Начали прямой массаж сердца, да такой энергичный, что сломали пару ребер. "Скорая помощь" доставила тело в британский госпиталь. Все четыре союзных врача, включая советского, после осмотра тела Гесса вынесли заключение о самоубийстве.Архивные документы по делу Гесса, которые британцы обещали рассекретить сначала в 2000-м, а потом в 2017 году, до сих пор отнесены к разряду высших государственных тайн…

https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html

https://ukraina.ru/20241120/1025717565.html

https://ukraina.ru/20250814/berlinskaya-stena-simvol-dvupolyarnogo-mira--1066944531.html

https://ukraina.ru/20250430/sudba-gitlera-fsb-rassekretila-dokumenty-o-ego-smerti-i-poslednikh-dnyakh-tretego-reykha-1062860578.html

германия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, германия, великобритания, рудольф гесс, адольф гитлер, тюрьма, переговоры, вторая мировая война, 1941 год, 1980-е годы, нацисты, фашисты