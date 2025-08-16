https://ukraina.ru/20250816/1067112743.html

Сергей Судаков: У Трампа есть все возможности, чтобы умерить аппетиты Европы и установить мир на Украине

Сергей Судаков: У Трампа есть все возможности, чтобы умерить аппетиты Европы и установить мир на Украине - 16.08.2025 Украина.ру

Сергей Судаков: У Трампа есть все возможности, чтобы умерить аппетиты Европы и установить мир на Украине

Во время встречи на Аляске российская сторона донесла свою позицию до США. Мяч снова на стороне Трампа, который взял на себя функцию урегулировать украинский конфликт. Его задача – внятно и четко умерить аппетиты европейцев. Если он хочет мира, а не перемирия, он это сделает

2025-08-16T14:21

2025-08-16T14:21

2025-08-16T14:21

интервью

украина

европа

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ес

нато

аляска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067110748_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_696ed8a37aefd15d5b3c6a41b6f53ac9.png

Об этом рассказал политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук РФ Сергей Судаков в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп заявил, что встреча на Аляске с Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздние телефонные разговоры с Зеленским, различными европейскими лидерами и генсеком НАТО. По словам американского президента, было определено всеми, что лучший способ завершить украинский конфликт — "это сразу перейти к мирному соглашению, которое прекратит войну, а не к обычному соглашению о прекращении огня, которое зачастую не работает". Трамп также отметил, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет его встреча в Вашингтоне с Зеленским.- Сергей Сергеевич, правильно ли я понимаю, что именно этого российская сторона добивалась от Трампа во время встречи на Аляске: признания того, что нужен мир, а не перемирие?- Сейчас важно учитывать внутренний и внешний контуры этой встречи. Внутренний контур – мы не все знаем о том, как прошли переговоры. Внешний контур – это то, как к этим переговорам отнеслись все остальные: Европа, Великобритания и Украина.И когда некоторые коллеги говорят, что Россия от этой встречи якобы не получила тех результатов, на которые рассчитывала, то это не так. Произошла разморозка российско-американских отношений. Красная дорожка, рукопожатия и другие символические вещи показали союзникам США, что они двигаются в неправильном направлении, а их босс двигается в правильную сторону.Теперь надо понимать одну простую вещь. Если Трамп действительно хочет заняться Тихоокеанским регионом, он должен выполнить условия, которые приведут не к перемирию, а к миру. Для этого ему надо надавить на Украину и Европу. У него есть для этого хорошие рычаги.Прекращение разведданных Украине – рычаг. Прекращение финансирования Украины – тоже рычаг. И потом, европейцы прекрасно помнят страшное слово "тарифы". Они могут быть увеличены, если кто-то кого-то не услышит. Европейцы этого не хотят.Не скажу, что мы идем к завершающему этапу конфликта. Но, по крайней мере, сейчас формируется понятная дорожная карта относительно того, как дойти к цели, которая важна для интересов России.Я очень доволен, что интересы России звучат жестко. Мы от них не отступаем. При этом, как сказал наш президент, мы готовы учитывать интересы других стран, в том числе Украины.- Насчет внешнего контура. Как, на ваш взгляд, отнесутся к этим переговорам Европа, Великобритания и Украина?- Нам неинтересно, каких условий они хотят и ждут от нас. Мы донесли свою позицию, мяч снова на стороне Трампа, который взял на себя функцию урегулировать этот конфликт. Его задача – внятно и четко умерить аппетиты европейцев. Если он хочет мира, а не перемирия, он это сделает. А если опять будет игра в перемирие, то оно, как и любое перемирие, рано или поздно закончится более масштабной войной. Сегодня в мире более 50 замороженных конфликтов, которые в любой момент можно разморозить. Посмотрите на Израиль, на Газу, на Сирию и Йемен. Любой конфликт, который якобы притушен, может разгореться в любой момент.- Позволит ли внутренняя оппозиция оказать Трампу такое давление на Украину и Евросоюз?- Очень сложный вопрос. Но и тут мяч на стороне Трампа. Расследование против "Рашагейт" позволяет ему ударить по глубинному государству. Не забывайте также про "дневник Эпштейна". Это тоже козырь на его стороне. У него сейчас неплохая ситуация, которая позволяет ему чувствовать себя свободно. Оппозиция будет всегда, но позиции Трампа сейчас гораздо лучше, чем у нее.- Почему "дневник Эпштейна" — это козырь Трампа? Я слышал версию, что он действительно замазался в этом скандале и боится их публикации.- Клинтоны там замазаны гораздо сильнее. Если начать коллективное расследование, у Трампа есть возможность какие-то вещи закрыть. А недействующим политикам сделать это будет гораздо сложнее. Это уже крайняя мера, которая будет предпринята.Расследование "Рашагейта" и вопросы с государственной изменой во времена президентства Обамы – это уже серьезный удар. У Трампа сейчас все козыри на руках. Минюст вполне может назначить спецпрокурора, который займется и бывшим президентом, и Хиллари Клинтон, и всеми, кто был к этому сопричастен (глава ЦРУ и глава объединенных разведывательных сообществ).Это лица, которые могут представлять собой глубинное государство.Что касается бизнеса, то бизнес всегда выступает на стороне победителя. Даже если они вчера стояли за спинами демократов и полагали, что демократы – это навсегда, то сейчас они ситуационно могут перейти на сторону Трампа.Тем более, они понимают, что война с Европой им на руку. Чем хуже дела в Европе, тем больше можно будет откачать из европейских стран в пользу США. Это нормальный корсарский подход – чем хуже, тем лучше.- А если Европа и Украина скажут, что за мир, но условия мирного договора не устроят Россию? Что мы будем делать?- Будем идти своим путем. У нас есть принципы и цели, которых мы должны добиваться. Если нам предлагают что-то невыгодное, мы соглашаться не будем. Допустим, ваша квартира стоит 10 миллионов, а вам предлагают продать ее за 5 миллионов. Вы улыбнетесь и скажете, что сделка не состоится. Точно так же поступим мы.- Мы будем это делать за счет продвижения на фронте и выстраивания отношений с нашими внешнеполитическими партнерами?- Ситуация на фронте сильно меняется. Мы свою победу куем на земле.- Сохраняется ли еще риск, что мы добьем Украину, но при этом не будет подписан акт о ее капитуляции и конфликт с Западом растянется надолго?- Такой риск есть всегда. Более того, даже если все мирные соглашения будут подписаны, санкционная война может продолжиться.Европа – это не чья-то собственность. Все зависит от того, какое решение она примет.Это мы готовы продавать газ по оставшейся трубе и взаимно снимать санкции. А Евросоюз четко заявил: "Даже если США отменят все санкции, мы на это не пойдем никогда. Мы внесли многие санкции на уровень законодательства и не можем их снять физически".Стопроцентным гарантом любой сделки может быть только Бог. Все остальное, как и любой договор – бизнес на доверии. Попробовать сыграть на доверии можно. Но вы же знаете, что англичанка всегда гадила. А сейчас Великобританию и Европу называют "коллективной англичанкой".И мы готовы к любому развитию событий.Также по теме - в интервью Владимира Брутера: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу

https://ukraina.ru/20250816/rezultativnaya-nichya-tramp-nastupal-do-vstrechi-no-putin-ne-otstupil-vo-vremya-nee-1067107657.html

украина

европа

россия

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато, аляска, сво, переговоры