Теперь зависит от Зеленского: Трамп посоветовал Киеву "заключить сделку"
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в интервью телеканалу Fox News, что отношения двух лидеров всегда были прекрасными. Об этом 16 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Президент США заявил, что обрадовался словам Путина, что украинского кризиса не было бы, если он был президентом США, а не Байден. Он добавил, что в ходе переговоров с президентом РФ удалось достичь большого прогресса.🟦 Трамп заявил, что договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского.🟦 Дональд Трамп по итогам встречи с Путиным заявил, что есть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию на Украине.🟦 Президент США в интервью Fox News отказался говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после его встречи с Путиным.🟦 Россия обладает большим ядерным потенциалом и с этим необходимо считаться.🟦 Европейским странам тоже надо "немного" поучаствовать в украинском урегулировании.🟦 Стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.Трамп также заявил, что считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, и посоветовал Киеву "заключить сделку". Трамп не планирует вводить санкции против России, так как встреча с Путиным прошла хорошо.На Аляске 15 августа (16 августа по московскому времени) завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.От российской стороны в них также принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов.Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены."Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", — прокомментировал встречу Путина и Трампа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
🟦 Президент США заявил, что обрадовался словам Путина, что украинского кризиса не было бы, если он был президентом США, а не Байден. Он добавил, что в ходе переговоров с президентом РФ удалось достичь большого прогресса.
🟦 Трамп заявил, что договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского.
🟦 Дональд Трамп по итогам встречи с Путиным заявил, что есть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию на Украине.
🟦 Президент США в интервью Fox News отказался говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после его встречи с Путиным.
🟦 Россия обладает большим ядерным потенциалом и с этим необходимо считаться.
🟦 Европейским странам тоже надо "немного" поучаствовать в украинском урегулировании.
🟦 Стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.
Трамп также заявил, что считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, и посоветовал Киеву "заключить сделку". Трамп не планирует вводить санкции против России, так как встреча с Путиным прошла хорошо.
На Аляске 15 августа (16 августа по московскому времени) завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
От российской стороны в них также принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов.
Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.
"Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", — прокомментировал встречу Путина и Трампа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
