Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над регионами России

Российские системы ПВО в ночь на 16 августа отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 35 воздушных целей. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает телеграм-канал Украина.ру

Как сообщает Минобороны России, в период с 00:00 до 03:30 мск было перехвачено и уничтожено 29 украинских БПЛА самолетного типа. Основные удары пришлись на южные регионы: в Ростовской области сбито 10 дронов, в Ставропольском крае - 9. Над Курской областью уничтожено 4 беспилотника, по одному - над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем. Еще 3 БПЛА сбиты над Азовским морем.Утром, с 07:00 до 09:30 мск, как следует из сообщения военного ведомства, ПВО продолжила работу, ликвидировав еще шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.Также были зафиксированы обстрелы приграничных территорий, в результате которых пострадали мирные жители в нескольких регионах.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких инцидентах в регионе. В селе Безлюдовка Шебекинского округа в результате обстрела ранена женщина. В Белгороде беспилотник атаковал частный дом, пострадал один человек.В Ростовской области, по данным губернатора Василия Голубева, в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района поврежден частный дом. Местный житель с переломом доставлен в больницу. Губернатор отметил, что военные продолжают отражать воздушные атаки в районе Новошахтинска и Родионово-Несветайского района.Как передают корреспонденты RT, при обстреле Киевского района Донецка серьезно поврежден многоквартирный дом. Из-под завалов спасатели извлекли раненую девочку. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ один человек погиб, двое получили ранения. Ударной волной в соседних домах выбиты стекла.Губернаторы пострадавших регионов координируют работу экстренных служб по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий атак. Ситуация в приграничных районах остается под контролем.Ранее в новостях: "Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40" на сайте Украина.ру.Больше главных новостей в обзоре: "Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа".Следите за новостями на сайте Украина.ру.

