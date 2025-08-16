https://ukraina.ru/20250816/razgovor-mezhdu-trampom-zelenskim-i-liderami-nato-posle-sammita-rossiya-ssha-byl-neprostym---axios-1067110248.html
Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios
Беседа между президентом США Дональдом Трампом, лидерами стран НАТО и Владимиром Зеленским после саммита Россия-США был сложным. Об этом сообщил журналист Axios, передает 16 августа телерам-канал Украина.ру
2025-08-16T13:50
Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита Россия-США был "непростым", сообщил журналист Axios, добавив, что Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник.Президент США в разговоре с Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", добавляет Axios.В ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени в штате Аляска прошла встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.Саммит прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.Более подробно итоги саммита России и США в материале Виктории Титовой "Так умел только Александр III": итоги саммита на Аляске".Про реакцию на переговоры России и США со стороны ЕС: "Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров" на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
