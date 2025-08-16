Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/razgovor-mezhdu-trampom-zelenskim-i-liderami-nato-posle-sammita-rossiya-ssha-byl-neprostym---axios-1067110248.html
Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios
Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios - 16.08.2025 Украина.ру
Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios
Беседа между президентом США Дональдом Трампом, лидерами стран НАТО и Владимиром Зеленским после саммита Россия-США был сложным. Об этом сообщил журналист Axios, передает 16 августа телерам-канал Украина.ру
2025-08-16T13:50
2025-08-16T13:50
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
трамп и зеленский
владимир зеленский
нато
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067080570_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_79ee294ce3769d3c33fe2fd41bcbba95.jpg
Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита Россия-США был "непростым", сообщил журналист Axios, добавив, что Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник.Президент США в разговоре с Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", добавляет Axios.В ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени в штате Аляска прошла встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.Саммит прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.Более подробно итоги саммита России и США в материале Виктории Титовой "Так умел только Александр III": итоги саммита на Аляске".Про реакцию на переговоры России и США со стороны ЕС: "Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров" на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/otvetstvennost--na-kieve-i-evrope-medvedev-nazval-glavnyy-itog-dialoga-putina-i-trampa-po-ukraine--1067109730.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067080570_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_bc2a1d202f1b04f221c6117b41603434.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, трамп и зеленский, владимир зеленский, нато, ес, украина.ру, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина.ру, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры

Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios

13:50 16.08.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Беседа между президентом США Дональдом Трампом, лидерами стран НАТО и Владимиром Зеленским после саммита Россия-США был сложным. Об этом сообщил журналист Axios, передает 16 августа телерам-канал Украина.ру
Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита Россия-США был "непростым", сообщил журналист Axios, добавив, что Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник.
Президент США в разговоре с Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", добавляет Axios.
В ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени в штате Аляска прошла встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Саммит прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.
Более подробно итоги саммита России и США в материале Виктории Титовой "Так умел только Александр III": итоги саммита на Аляске".
Про реакцию на переговоры России и США со стороны ЕС: "Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров" на сайте Украина.ру.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
13:37
Ответственность — на Киеве и Европе: Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине О первых результатах встречи на Аляске зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в соцсетях. Его слова 16 августа публикует телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийНАТОЕСУкраина.руновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025чем закончились переговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда
14:21Сергей Судаков: У Трампа есть все возможности, чтобы умерить аппетиты Европы и установить мир на Украине
14:04Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области — транспортная полиция
13:58Результативная ничья. Трамп наступал до встречи, но Путин не отступил во время нее
13:50Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios
13:37Ответственность — на Киеве и Европе: Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
13:36Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа
13:29"Так умел только Александр III": итоги саммита на Аляске
13:25"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США
13:14Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров
12:57"Теперь мяч на стороне Киева": сенатор Джабаров высоко оценил итоги переговоров Путина и Трампа
12:44Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"
12:35Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании
12:18Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
12:10Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке
12:01Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу
11:58Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко
11:40Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
11:31Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал Запада
11:29Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин
Лента новостейМолния