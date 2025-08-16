Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/dmitriy-danilov-posle-vstrechi-s-putinym-tramp-postavit-zelenskogo-pered-vyborom-seychas-ili-nikogda-1067113118.html
Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда
Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда - 16.08.2025 Украина.ру
Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда
Официальная политика и дипломатия это одно, а экспертные оценки – другое. Мы не можем исключать возможности встречи Путина, трампа и Зеленского, но для этого очень много ограничений, включая оценку политической легитимности и эффективности руководителя украинского государства.
2025-08-16T14:32
2025-08-16T14:32
интервью
россия
европа
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062199898_97:30:781:415_1920x0_80_0_0_e92b0a85c21f1aa546228efb2fe9d34b.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.- Дмитрий Александрович, западные СМИ пишут, что встреча в Анкоридже стала триумфом Владимира Путина. А на ваш взгляд, каков главный итог переговоров лидеров России и США?- Это очень сложный вопрос, но на мой взгляд президент на него ответил на пресс-конференции. Он сказал, что это отправная точка для урегулирования.- Дмитрий Песков накануне говорил, что переговоры продлятся 6-7 часов. В реальности лидеры двух стран общались более двух часов. Почему встреча была относительно недолгой?- Потому что нашли общий язык. И судя по реакции американской стороны после встречи, все то, о чем хотели договориться, было выполнено. Хотя переговоры были закрытыми, позиции для обоих президентов были четко определены заранее и длительные переговоры для согласования этих позиций не потребовались.- Какие условия должны сложиться, чтобы произошла трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского?- Не думаю, что эта встреча может состояться. Официальная политика и дипломатия это одно, а экспертные оценки – другое. Мы не можем исключать возможности такой встречи, но для этого очень много ограничений, включая оценку политической легитимности и эффективности руководителя украинского государства Зеленского. Вряд ли Россия готова на столь высоком уровне обсуждать и сейчас, и в ближайшем будущем что-либо обсуждать именно с этой политической фигурой.Есть очень много сомнений в способности Зеленского идти по пути урегулирования. Позиция Трампа тоже понятна. Он делает акцент, что в урегулировании, помимо посредников, есть две стороны конфликта – Россия и Украина. Поэтому он не может снять этот пункт с повестки переговоров с Путиным. Ясно, что для того, чтобы какой-то процесс шел, ему необходимо разговаривать и с Киевом, и с европейцами.Поэтому здесь дипломатический этикет был соблюден, но перспективы такой встречи я не вижу.- Зеленский сообщил, что Трамп позвал его в Вашингтон в понедельник. Какой сценарий ему там предложат?- Стиль Трампа – делать предложения, от которых невозможно отказаться. Это самый вероятный сценарий для Зеленского. Трамп будет достаточно настойчив в том, чтобы донести до Зеленского одну простую мысль это либо сейчас, либо никогда.И не только с точки зрения процесса урегулирования, но и будущего самого Зеленского и его режима. Насколько Зеленский сможет принять эти условия – непонятно. Речь идет уже о выживаемости режима.- Есть ли у Трампа рычаги давления на Зеленского, который сейчас опирается на поддержку европейских политиков?- На самом деле, Киев не опирается на поддержку европейцев. Европейцы заинтересованы в том, чтобы играть украинской картой и против Москвы, и против Вашингтона. Но рычагов у Европы недостаточно. Поэтому Трамп не слишком беспокоиться о том, насколько Зеленский может опираться на поддержку европейцев.Европейцы могут отыграть назад, но для этого нужно полностью поменять европейскую политику в отношении Москвы. Европа пока к этому не готова. Трамп вряд ли будет принимать в расчет эту неготовность Европы. Он делает ставку на свои усилия, на двусторонние отношения с Россией. И понимает, что может переломить ситуацию.Также о переговорах в Анкоридже Результативная ничья. Трамп наступал до встречи, но Путин не отступил во время нее
https://ukraina.ru/20250816/1067112743.html
https://ukraina.ru/20250816/1067101819.html
россия
европа
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062199898_118:0:753:476_1920x0_80_0_0_11793c09a53e7582fe81c4d0e9405ab5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, европа, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Интервью, Россия, Европа, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда

14:32 16.08.2025
 
© Фото Дмитрий Данилов
 Дмитрий Данилов - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Официальная политика и дипломатия это одно, а экспертные оценки – другое. Мы не можем исключать возможности встречи Путина, трампа и Зеленского, но для этого очень много ограничений, включая оценку политической легитимности и эффективности руководителя украинского государства.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
- Дмитрий Александрович, западные СМИ пишут, что встреча в Анкоридже стала триумфом Владимира Путина. А на ваш взгляд, каков главный итог переговоров лидеров России и США?
- Это очень сложный вопрос, но на мой взгляд президент на него ответил на пресс-конференции. Он сказал, что это отправная точка для урегулирования.
- Дмитрий Песков накануне говорил, что переговоры продлятся 6-7 часов. В реальности лидеры двух стран общались более двух часов. Почему встреча была относительно недолгой?
- Потому что нашли общий язык. И судя по реакции американской стороны после встречи, все то, о чем хотели договориться, было выполнено. Хотя переговоры были закрытыми, позиции для обоих президентов были четко определены заранее и длительные переговоры для согласования этих позиций не потребовались.
- Какие условия должны сложиться, чтобы произошла трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского?
- Не думаю, что эта встреча может состояться. Официальная политика и дипломатия это одно, а экспертные оценки – другое. Мы не можем исключать возможности такой встречи, но для этого очень много ограничений, включая оценку политической легитимности и эффективности руководителя украинского государства Зеленского. Вряд ли Россия готова на столь высоком уровне обсуждать и сейчас, и в ближайшем будущем что-либо обсуждать именно с этой политической фигурой.
Сергей Судаков - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
14:21
Сергей Судаков: У Трампа есть все возможности, чтобы умерить аппетиты Европы и установить мир на УкраинеВо время встречи на Аляске российская сторона донесла свою позицию до США. Мяч снова на стороне Трампа, который взял на себя функцию урегулировать украинский конфликт. Его задача – внятно и четко умерить аппетиты европейцев. Если он хочет мира, а не перемирия, он это сделает
Есть очень много сомнений в способности Зеленского идти по пути урегулирования. Позиция Трампа тоже понятна. Он делает акцент, что в урегулировании, помимо посредников, есть две стороны конфликта – Россия и Украина. Поэтому он не может снять этот пункт с повестки переговоров с Путиным. Ясно, что для того, чтобы какой-то процесс шел, ему необходимо разговаривать и с Киевом, и с европейцами.
Поэтому здесь дипломатический этикет был соблюден, но перспективы такой встречи я не вижу.
- Зеленский сообщил, что Трамп позвал его в Вашингтон в понедельник. Какой сценарий ему там предложат?
- Стиль Трампа – делать предложения, от которых невозможно отказаться. Это самый вероятный сценарий для Зеленского. Трамп будет достаточно настойчив в том, чтобы донести до Зеленского одну простую мысль это либо сейчас, либо никогда.
И не только с точки зрения процесса урегулирования, но и будущего самого Зеленского и его режима. Насколько Зеленский сможет принять эти условия – непонятно. Речь идет уже о выживаемости режима.
Андрей Суздальцев интервью
11:31
Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал ЗападаПро Трампа говорят как о слоне в посудной лавке, но на самом деле он вполне элегантно вальсирует в этом марлезонском балете с Европой и Украиной. И сейчас Трамп будет откалывать Украину от Евросоюза, потому что ему крайне необходимо закрыть тему украинской войны
- Есть ли у Трампа рычаги давления на Зеленского, который сейчас опирается на поддержку европейских политиков?
- На самом деле, Киев не опирается на поддержку европейцев. Европейцы заинтересованы в том, чтобы играть украинской картой и против Москвы, и против Вашингтона. Но рычагов у Европы недостаточно. Поэтому Трамп не слишком беспокоиться о том, насколько Зеленский может опираться на поддержку европейцев.
Европейцы могут отыграть назад, но для этого нужно полностью поменять европейскую политику в отношении Москвы. Европа пока к этому не готова. Трамп вряд ли будет принимать в расчет эту неготовность Европы. Он делает ставку на свои усилия, на двусторонние отношения с Россией. И понимает, что может переломить ситуацию.
Также о переговорах в Анкоридже Результативная ничья. Трамп наступал до встречи, но Путин не отступил во время нее
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюРоссияЕвропаКиевДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда
14:21Сергей Судаков: У Трампа есть все возможности, чтобы умерить аппетиты Европы и установить мир на Украине
14:04Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области — транспортная полиция
13:58Результативная ничья. Трамп наступал до встречи, но Путин не отступил во время нее
13:50Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios
13:37Ответственность — на Киеве и Европе: Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
13:36Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа
13:29"Так умел только Александр III": итоги саммита на Аляске
13:25"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США
13:14Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров
12:57"Теперь мяч на стороне Киева": сенатор Джабаров высоко оценил итоги переговоров Путина и Трампа
12:44Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"
12:35Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании
12:18Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
12:10Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке
12:01Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу
11:58Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко
11:40Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
11:31Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал Запада
11:29Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин
Лента новостейМолния