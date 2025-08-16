Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда
Официальная политика и дипломатия это одно, а экспертные оценки – другое. Мы не можем исключать возможности встречи Путина, трампа и Зеленского, но для этого очень много ограничений, включая оценку политической легитимности и эффективности руководителя украинского государства.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
- Дмитрий Александрович, западные СМИ пишут, что встреча в Анкоридже стала триумфом Владимира Путина. А на ваш взгляд, каков главный итог переговоров лидеров России и США?
- Это очень сложный вопрос, но на мой взгляд президент на него ответил на пресс-конференции. Он сказал, что это отправная точка для урегулирования.
- Дмитрий Песков накануне говорил, что переговоры продлятся 6-7 часов. В реальности лидеры двух стран общались более двух часов. Почему встреча была относительно недолгой?
- Потому что нашли общий язык. И судя по реакции американской стороны после встречи, все то, о чем хотели договориться, было выполнено. Хотя переговоры были закрытыми, позиции для обоих президентов были четко определены заранее и длительные переговоры для согласования этих позиций не потребовались.
- Какие условия должны сложиться, чтобы произошла трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского?
- Не думаю, что эта встреча может состояться. Официальная политика и дипломатия это одно, а экспертные оценки – другое. Мы не можем исключать возможности такой встречи, но для этого очень много ограничений, включая оценку политической легитимности и эффективности руководителя украинского государства Зеленского. Вряд ли Россия готова на столь высоком уровне обсуждать и сейчас, и в ближайшем будущем что-либо обсуждать именно с этой политической фигурой.
Есть очень много сомнений в способности Зеленского идти по пути урегулирования. Позиция Трампа тоже понятна. Он делает акцент, что в урегулировании, помимо посредников, есть две стороны конфликта – Россия и Украина. Поэтому он не может снять этот пункт с повестки переговоров с Путиным. Ясно, что для того, чтобы какой-то процесс шел, ему необходимо разговаривать и с Киевом, и с европейцами.
Поэтому здесь дипломатический этикет был соблюден, но перспективы такой встречи я не вижу.
- Зеленский сообщил, что Трамп позвал его в Вашингтон в понедельник. Какой сценарий ему там предложат?
- Стиль Трампа – делать предложения, от которых невозможно отказаться. Это самый вероятный сценарий для Зеленского. Трамп будет достаточно настойчив в том, чтобы донести до Зеленского одну простую мысль это либо сейчас, либо никогда.
И не только с точки зрения процесса урегулирования, но и будущего самого Зеленского и его режима. Насколько Зеленский сможет принять эти условия – непонятно. Речь идет уже о выживаемости режима.
- Есть ли у Трампа рычаги давления на Зеленского, который сейчас опирается на поддержку европейских политиков?
- На самом деле, Киев не опирается на поддержку европейцев. Европейцы заинтересованы в том, чтобы играть украинской картой и против Москвы, и против Вашингтона. Но рычагов у Европы недостаточно. Поэтому Трамп не слишком беспокоиться о том, насколько Зеленский может опираться на поддержку европейцев.
Европейцы могут отыграть назад, но для этого нужно полностью поменять европейскую политику в отношении Москвы. Европа пока к этому не готова. Трамп вряд ли будет принимать в расчет эту неготовность Европы. Он делает ставку на свои усилия, на двусторонние отношения с Россией. И понимает, что может переломить ситуацию.
