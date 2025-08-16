https://ukraina.ru/20250816/vladimir-bruter-beseda-putina-i-trampa-byla-nedolgoy-potomu-chto-im-bolshe-nechego-skazat-drug-drugu-1067103376.html

Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу

Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу - 16.08.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу

Путин мастер контрдавления. Он и пошел на встречу с Трампом, потому что был уверен, что в личном формате давления будет меньше. Путин сказал все, что он хотел сказать. И Трамп уже не кричит, что он разнесет Россию, если она откажется от сделки.

2025-08-16T12:01

2025-08-16T12:01

2025-08-16T12:25

интервью

россия

украина

вашингтон

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

fox news

нато

аляска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/10/1040871871_71:13:821:435_1920x0_80_0_0_f46fde9ac030c9ef54615ae0b4b0ddec.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске заявил, что судьба мирного соглашения теперь зависит от Зеленского. По его словам, Зеленский многое теряет в конфликте с Россией.- Владимир Ильич, можно ли эти слова американского лидера считать главным итогом переговоров?- Трамп говорит разное и очень часто меняет свое мнение. Вопрос в том, что Трамп уступил и готов ли он уступить еще. Насколько я понимаю, он ничего не уступил. В рамках формулы, которая обсуждалась на переговорах, есть очень ограниченные возможности для движения вперед.Россия готова смягчить свою позицию по каким-то пунктам. Если бы это было не так, то не было и самих переговоров. Сколько раз Путин и Трамп за последние месяцы говорили по телефону, сколько было переговоров с Уиткоффом. Разве за эти два часа произошло что-то новое? Очевидно, что все вещи, о которых говорили вчера, проговаривались и до этого.Но дело в том, что у Трампа нет механизма принуждения Украины к уступкам. Он же не случайно сказал, что Европе следует вовлечься в решение конфликта на Украине.- Экономические вопросы не обсуждались на этой встрече?- Они и не будут обсуждаться, пока нет решения по главному вопросу. Никто в Белом доме не будет это обсуждать. Обратите внимание, что Песков изначально говорил, что переговоры продлятся 6-7 часов. А они длились два часа, полчаса ушло на подготовку к пресс-конференции, которая длилась 10 минут. Были отменен и коллективный ланч. Очевидно, что когда переговоры сокращают в два с половиной раза, сторонам больше нечего сказать друг другу. А отмена переговоров в широком составе говорит о том, что все другие вопросы оставлены на потом.Отменили и общение журналистами, потому что, как сказал Трамп в интервью Fox News, он не хочет говорить о разногласиях, потому что такие вопросы были бы обязательно. Вообще, из заявлений Трампа после переговоров может следовать все, что вы захотите там увидеть.- Создается впечатление, что стороны лишь вновь обменялись позициями на этой встрече.- Без новой формулы будет трудно двигаться вперед. Трамп в рамках нынешней ситуации может оказывать давление на Россию и как бы оказывать давление на Украину. Может говорить европейцам, что не будет им помогать, что не соответствует действительности, поэтому Марко Рубио был приглашен в последний момент в состав переговорной группы. Все это делает Трампа ответственным за происходящее, а он этого не хочет.И все, что он может делать, это давить на Путина. Но Путин мастер контрдавления. Он и пошел на эту встречу, потому что был уверен, что в личном формате давления будет меньше. Путин сказал все, что он хотел сказать. И Трамп уже не кричит, что он разнесет Россию, если она откажется от сделки. Он же говорил до этого, что будут последствия. Но Россия отказалась, а последствий немедленных нет.- Следует ли ожидать жестких шагов Трампа в отношении России в ближайшем будущем?- Это интересный вопрос, я сам себе его задавал. Что мы будем делать, когда разозлится Трамп? Трамп считает, что все должно начинаться с прекращения огня. И когда Россия наступает на Украине, он думает, что она тем самым нарушает предварительные соглашения, которые Путин был согласен заключить.Но Путину предлагают подписать мирное соглашение как бы за его счет. Это и есть тупик. Потому что стороны обсуждают, на какие уступки готова пойти Россия. А то, на какие уступки готова пойти Украина, обсуждается только виртуально. По словам Трампа Украина должна согласиться. Но с чем? Она должна подписать соглашение о переходе территорий и принять конституционный акт о невступлении в НАТО? Вы в это верите? Я с самого начала говорил, что здесь нет основы для соглашения.- Все же вернется ли Трамп к политике давления на Россию?- Он сам пока не готов ответить на этот вопрос. Он сам не совсем понимает, что делать дальше. Трамп хотел бы что дальше все происходило само по себе, но у него нет для этого необходимых инструментов.Зеленского надо снять, посадить человека, который будет слушать Вашингтон. Но представьте, что произойдет в украинской элите, если придет человек, который подпишет отказ от Херсона и Запорожья.Для того, чтобы Украина внутренне поплыла, необходимо, чтобы Трамп и Путин как бы ушли в тень. Они должны перестать делать вид, что могут заключить какую-то сделку в обход Украины прямо сейчас.- Как это возможно реализовать технически?- Они должны договориться, что этим будет заниматься другой человек. Официально пригласить посредника и наделить его определенными полномочиями. К примеру, такой фигурой мог бы стать Себастьян Курц. Объединив таких добрых людей, как Орбан, Фицо, Миланович, которые имеют свои счеты к Украине, как те же Джорджеску и Симион.Трамп должен сказать, я выбрал свой ресурс, Путин дал согласие, но на данный момент это максимум, к чему можно прийти. И поскольку мы не можем решить этот вопрос уже завтра, создаем новый формат, с разрешения России мы создаем группу переговорщиков из трех человек.Эти люди будут отдалены от Москвы, Вашингтона и Киева. Их задача – найти формулу, которая устроила бы Вашингтон и Москву. Путин мог бы выступить с заявлением о том, что Россия не будет переходить политические границы территорий, которые уже являются частью России. Плюс та часть Харьковской области, включая Волчанск и Купянск, которая контролируется Россией и фактически интегрирована ею. Все остальные территории при любом развитии СВО – находятся вне политической границы России. Группа переговорщиков могла бы ориентироваться на это заявление.А все территории, включенные в буферную зону и занятые российскими войсками в силу военной необходимости, после политического урегулирования будут возвращены. Российская граница нами определена окончательно и бесповоротно. На остальные территории Россия не претендует, но претендует на участие в политическом урегулировании.И считает, что страны, передавшие свои территории в состав Украины, - Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, Молдавия, - также вправе иметь свое мнение по этому поводу.Мы не будем мешать европейскому вектору украинских территорий, но они должны быть сформатированы так, чтобы Украина не могла быть использована, как самостоятельный антироссийский субъект. То та часть Запада, которая представляет переговорную миссию, должна взять на себя ответственность за отсутствие у Украины намерений участвовать в каком-то сдерживании России.Вот такой вариант, при условии, что Трамп его поддержит, может быть рассмотрен. А то, что мы видели на Аляске это желание Трампа надавить то на одних, то на других.Также об итогах переговоров на Аляске в интервью Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал Запада

https://ukraina.ru/20250816/pobeda-zdravogo-smysla-i-vosstanovlenie-vzaimodeystviya-dvukh-yadernykh-derzhav-glavnoe-na-1015-1067099881.html

https://ukraina.ru/20250816/progress-est-no-ne-po-glavnomu-punktu-kak-proshli-peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske-1067094624.html

https://ukraina.ru/20250816/cherez-dve-tri-nedeli-tramp-zayavil-chto-podumaet-nad-usileniem-davleniya-na-rossiyu-1067099264.html

россия

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, fox news, нато, аляска