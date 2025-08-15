https://ukraina.ru/20250815/my--peshki-v-chuzhoy-igre-chto-govoryat-na-ukraine-o-peregovorakh-prezidentov-rf-i-ssha-1067019348.html

"Мы – пешки в чужой игре". Что говорят на Украине о переговорах президентов РФ и США

Предстоящие переговоры на Аляске сейчас будоражат всех украинских экспертов и журналистов – все гадают, на какие уступки по Украине пойдёт Трамп, а на какие – Путин. Такая ситуация стала следствием утраты Украиной суверенитета и "деградация" до уровня пешки в политической игре крупных держав.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066795548_0:63:1060:659_1920x0_80_0_0_15a7ae15a6401a6f92e634b2477124a1.jpg

Депутат Рады от "Слуги народа" Леся Забуранная рассказывает американскому изданию The Hill, что наихудшим сценарием для Киева после встречи на Аляске станет достижение соглашения с Путиным о территориальных уступках Украины без Украины. Для Киева, по ее словам, "смертельным ударом" станет отказ США от военной помощи и передачи разведданных.Украинские националисты с тревогой выражают надежду, что на Аляске между президентами вдруг вспыхнет личный конфликт, вроде того, который спровоцировал Зеленский в Овальном кабинете. Некоторые даже надеются, что США арестуют российского президента, хотя признают, что это было бы эскалацией ядерного конфликта, а подобных прецедентов еще не было. Украинские националисты из американской диаспоры намерены завтра на Аляске устроить митинг против визита российского президента, полагая, что несколько десятков человек с картонными плакатами смогут помешать большой политике.Организатор Майдана Мустафа Найем рассказывает, что такие встречи лидеров почти всегда являются "подарком агрессору". "Несмотря на это, Дональд Трамп готов принять Путина, пожать ему руку и обсудить уступки, которые на практике закрепят результаты агрессии", - жалуется Найем, попутно рассказывая байки о "массовых казнях", которые якобы в данный момент идут по всей России.Еще одна скандальная нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая вообще собралась 15 августа проводить под посольством США митинг с призывом отказаться от обмена территорий и провести вместо этого обмен военнопленных по формуле "всех на всех". Этот вопрос Офис президента пытается продавить последние месяцы, поскольку в РФ в десятки раз больше украинских пленных.Нардеп Анна Скороход (исключенная из фракции "Слуга народа") уверена, что, что на Аляске встретятся "два больших брата", которые "будут делить и решать судьбу Украины". Киевский режим в этой ситуации она сравнивает с собакой на поводке в будке, которая пытается привлечь внимание хозяина, но ее не пускают в дом."К сожалению, мы — пешки в этой игре. Вот и всё. Но все ждут этой встречи, затаив дыхание", - констатирует депутат Рады. Скороход призывает всех прекратить военные действия, поскольку кладбища Украины уже переполнены. Депутат также просит украинцев расставить приоритеты и решить, что для них важнее, жизнь людей или сохранение разрушенных территорий.Зеленского она считает основным препятствием прекращения войны. По этой причине, по её мнению, в США и РФ обсуждается идея о его свержении силами украинских военных. "Это военный переворот, о котором достаточно много говорят, и что он также поднимается в кругах тех стран, которые встречаются на Аляске. Ну и переход временной власти к военным, которые при этом тоже подпишут все мирные соглашения", - добавила Скороход. На днях она же утверждала, что из ВСУ дезертировали общей сложностью около 400 000 человек. И теперь Telegram-каналы Офиса президента грозят бывшей "Слуге народа" уголовным преследованием по линии СБУ, обвиняя её в "работе на Россию".Еще один бывший "Слуга народа", а ныне – политзаключенный Александр Дубинский считает, что на Аляске украинский вопрос будут "вычленять из большой повестки российско-американских отношений и, “запечатывать” в отдельную рамку". Основной темой, по его мнению, станет вопрос об освоении Арктики.Политолог Александр Краев из киевской исследовательской группы "Украинская призма" рассказывает американскому изданию New York Times, что Зеленский якобы знал, что РФ и США будут обсуждать на Аляске вопрос обмена территориями, но тщательно скрывал это, чтобы не тревожить общественность. "Украина скрывала предложение Москвы об обмене территориями, пока Трамп сам не озвучил эту идею", - говорит политолог, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре.В Украинском институте политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника считают, что многое из результатов переговоров на Аляске не будут оглашать, но о них можно будет судить по некоторым косвенным признакам. В частности продолжение или сокращение поставок вооружений даст сигнал о том, как США планируют действовать после переговоров. Об этом же расскажет санкционная политика США в отношении торговых партнеров РФ (в первую очередь Китая и Индии). В случае негативных результатов переговоров, украинские политологи ожидают эскалации конфликта на фоне расплывчатых дипломатических заявлений."В стратегическом плане Трамп стремится сейчас ускорить процесс переговоров из-за ухудшения ситуации для Украины на фронте: украинская армия постепенно отступает, и, хотя до военного поражения страны далеко, Киев несёт территориальные потери", - пишет УИП.Бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел на телеканале "Прямой" Петра Порошенко рассказывает, что Владимир Путин вообще может потребовать что угодно, поскольку российская армия наступает. "Путин может запросить то, что он хочет. Почему? Потому что историю пишут победители, он побеждает. Давайте абстрагируемся от наших лозунгов - на фронте сейчас побеждают московиты, у них есть успех", - печально констатирует Козел.Общий настрой среди украинских политиков накануне переговоров где-то граничит между тревогой и паникой. В украинских СМИ звучат самые бредовые варианты и предложения, как сорвать переговоры, как саботировать их результаты до смены президента США или развала РФ. Тем не менее, сам факт переговоров, даже без учета их результатов, на Украине уже считают тактической победой России.

