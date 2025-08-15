https://ukraina.ru/20250815/german-klimenko-gosudarstvo-dolzhno-sdelat-moshennichestvo-v-messendzhere-max-dorogim-zanyatiem-1067055198.html

Герман Клименко: Государство должно сделать мошенничество в мессенджере MAX дорогим занятием

Герман Клименко: Государство должно сделать мошенничество в мессенджере MAX дорогим занятием - 15.08.2025 Украина.ру

Герман Клименко: Государство должно сделать мошенничество в мессенджере MAX дорогим занятием

Иностранные мессенджеры должны сотрудничать с Роскомнадзором и передавать ему телефонные номера, чтобы не было анонимных звонков. Но они это не делают. Так что РКН в своем праве решать самостоятельно вопросы, ему для этого не надо уведомлять Дурова и WhatsApp. Да и вряд ли они будут с нами разговаривать на фоне действующих санкций.

2025-08-15T16:29

2025-08-15T16:29

2025-08-15T16:36

интервью

россия

курск

герман клименко

павел дуров

роскомнадзор

телеграм-каналы

украина.ру

мошенники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065435571_70:14:860:458_1920x0_80_0_0_3530809599b371d49de29175499f7359.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, советник президента Российской Федерации по вопросам развития интернета (2016 - 2018 гг.) Герман Клименко.Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. РКН объяснил это тем, что они "стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".- Герман Сергеевич, насколько эта мера оправдана, ведь по данным Центробанка в прошлом году на долю мессенджеров приходилось лишь 15,7% мошеннических атак?- Трактовки Центробанка и Роскомнадзора должны отличаться. У Банка России свои истории схем мошенничества, а Роскомнадзор отвечает за интернетную часть и показывает то, что есть. Поэтому здесь дело в разных методиках подсчета. Центральный банк, скорее, говорит о всех случаях финансового мошенничества, в том числе с банковскими картами. Поэтом здесь никаких противоречий нет.У нас есть закон о "приземлении" (обязывает иностранные интернет-компании с большой российской аудиторией открывать представительства в России, создавать форму обратной связи для пользователей и заводить личные кабинеты на сайте РКН – ред.).Иностранные мессенджеры должны сотрудничать с Роскомнадзором и передавать ему телефонные номера, чтобы не было анонимных звонков. Но они это не делают. Так что РКН в своем праве решать самостоятельно вопросы, ему для этого не надо уведомлять Дурова и WhatsApp. Да и вряд ли они будут с нами разговаривать на фоне действующих санкций.- В Курске 34-летняя жительница лишилась почти полумиллиона рублей после общения с мошенниками в национальном мессенджере MAX. Насколько безопасен новый мессенджер?- В свое время автомобиль Volvo вызвал к себе немало эмоциональных привязанностей за счет того, что заявил о себе как о самом безопасном авто. На скорости в 60 км/ч люди в других автомобилях разбивались, а в Volvo нет. А на скорости в 100 км/ч разбивались все.Понятно, что избавиться от мошенников невозможно. Так же как мы не можем окончательно победить, наркотики, проституцию, убийства. То, что сейчас происходит с анонимными звонками это, конечно, беспредел. Это тысячи звонков в день.Если поговорить с китайцами и спросить, есть ли у вас телефонное мошенничество, они скажут, да, конечно. Звонят в WeChat, но нюанс в том, что этот мессенджер полностью авторизован. Но у меня могут украсть телефон и действовать уже от моего имени.То есть задача государства не избавиться полностью от мошенничества, а сделать его таким дорогим, чтобы это было невыгодно.Например, сейчас, чтобы позвонить любому гражданину России надо потратить один рубль, или вообще бесплатно. Задача государства сделать так, чтобы это стоило дороже, условно говоря, 10 тысяч рублей.Судя по тому, что собираются сделать с MAX, активность мошенников резко снизится. Но они никуда не денутся, и истории, подобные случаю в Курске, будут повторяться. Но стоимость входящих звонков будет высока, и они, скорее всего, будут охотиться за богатыми людьми. Если мошенникам потребуется развести, к примеру, Ларису Долину, они заплатят. Но богатые защищаются другими способами, в том числе с помощью юристов.- Может ли отключение мобильного интернат в регионах в связи с атаками украинских БПЛА привести к излишнему общественному напряжению?- Это хороший вопрос. Мы столкнулись с новой формой терроризма. И с этим придется жить. Проблема не в отключениях мобильного интернета, а в определении операторами связи того, что та или иная сим-карта принадлежит летящему дрону. Рано или поздно решение будет найдено.То есть когда дрон пытается с помощью симки попасть в наши сети для навигации, нужно уметь определять, что это не автомобиль, который едет по дороге, а дрон, который летит над лесом.Мы часто думаем, что за нами очень профессионально следят, но операторы никогда этим не занимались.Сейчас в очередной раз меч оказался мощнее щита. Сейчас щит надо накачать. Думаю, что это будет сделано достаточно быстро.*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФО защите от кибератак в интервью Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк"

https://ukraina.ru/20250729/1066106656.html

https://ukraina.ru/20250725/igor-ashmanov-esli-ukraina-polnostyu-otklyuchit-rossii-internet-nam-eto-poydet-tolko-na-polzu-1065920434.html

россия

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, курск, герман клименко, павел дуров, роскомнадзор, телеграм-каналы, украина.ру, мошенники