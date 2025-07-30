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Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк"

Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк" - 30.07.2025 Украина.ру

Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк"

Цель любой кибератаки – причинение какого-либо вреда. В случае с "Шереметьево" были и задержки рейсов, и убытки. Во всех остальных случаях система объектов, которые обеспечивают нашу нормальную жизнеспособность, разрушена не была, считает учёный-криминалист, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов

2025-07-30T14:59

2025-07-30T14:59

2025-07-30T14:59

интервью

россия

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билайн

мтс

кибербезопасность

кибератаки

связь

интернет

starlink

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виталий Борисович, с чем можно сравнить недавние кибератаки на "Аэрофлот" и сети аптек? Противник как бы три года прогрызал нашу систему информационной безопасности? Или это был сильный и внезапный удар, на которой мы не успели отреагировать?- Я не согласен с тем, что мы якобы на что-то не успели отреагировать. Если бы мы не отреагировали, "Шереметьево" до сих пор не работало бы. И у нас бы легли оборонные предприятия в Красноярском крае (там ввели массовые отключения мобильного интернета "с учетом оперативной обстановки и для профилактики сетевых угроз" – ред.). Службы, которые отвечают за информационную безопасность и частных компаний, и государственных структур, были вынуждены работать в стрессовом режиме.Несколько лет назад мы уже тестировали свою национальную систему ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). Это автоматизированная система, которая защищает все наши объекты критической инфраструктуры от кибератак. Так вот именно она принимала решение об отключении объектов, о которых вы спрашивали.- Получается, ГосСопка показала себя надежной в условиях, когда мы воюем с технологически подготовленным противником?- Цель любой кибератаки – причинение какого-либо вреда. В случае с "Шереметьево" были и задержки рейсов, и убытки: как самого "Аэрфлота", так и компаний, которые его обслуживают. Во всех остальных случаях система объектов, которые обеспечивают нашу нормальную жизнеспособность, разрушена не была. Просто были задержки. У вас же иногда свет отключают, когда меняют трансформаторы.- Насколько быстро сможет восстановиться наша система, если, не дай бог, произойдет какой-то массовый сбой?- У вас дома стоит автомат электросети. Что происходит в случае короткого замыкания? Произойдет временное отключение до того момента, пока либо мастер не поменяет перегоревший автомат, либо пока вы не выйдете в коридор и на кнопку не нажмете. Именно таким образом работает ГосСопка.Она принимает решение об аварийном отключении информационных объектов от сети, а не от основной инфраструктуры. И потом сразу дает аварийный сигнал службам информационной безопасности, когда уже человек должен принять решение: перейти на резервные серверы или что-то еще сделать.Есть четкие инструкции, как надо действовать в той или иной ситуации, поскольку кибератаки бывают разными.- В каком состоянии наша проводная сеть, которая обеспечивает связь между объектами государственного управления и критически важной инфраструктуры на тот случай, если с цифровой системой что-то произойдет?- У нас нет автономно работающих сетей сотовой связи и вай-фая. У нас "Ростелеком" обеспечивает провода для правительственного и отчасти военного интернета. У нас единая сеть электросвязи. Это прописано в Федеральном законе "О связи". А на Западе все отдельно.То есть ли у нас выходит из строя вай-фай, у нас начинают работать радиорелейные или проводные сети. Если у нас выходит из строя проводная сеть, у нас продолжают работать другие сети. А уж если и они лягут, то у нас еще и спутники есть. Да, их покрытие пока не всей территории России. Но мы сейчас запускаем спутники и создаем свой "Старлинк", который по качеству передачи и защиты данных будет превосходить американскую систему.Потребуется еще три-четыре года, чтобы вывести на орбиту несколько сотен спутников, объединить их в сеть и настроить их управление так, чтобы еще одна шапка земного шара работала исключительно в интересах России.- Может быть, эти вопросы кажутся вам наивными. Но я их задаю, поскольку в обществе распространены настроения, что мы слишком увлеклись цифровизацией.- Тогда давайте я вам это на пальцах объясню.У нас есть провайдеры трех уровней.Провайдеры первого уровня обеспечивают комплексную связь. Торговая марка "Билайн" (он же идет под другим военным наименованием) и спутники.Провайдеры второго уровня обеспечивают провода. Все слышали про "Ростелеком".Провайдеры третьего уровня – это "Мегафон".Все остальные провайдеры (МТС, "Теле-2", МГТС) перекупают у них свободные или резервные каналы связи и переводят их сигнал на свои местные связи. Дальше идут провайдеры вроде "УралТелеком" и "ВолгаТелеком". И на самом низшем уровне у нас находятся операторы связи и провайдеры, которые обеспечивают в деревнях местную телефонную или вай-фай сеть.Все это работает по технологии интернета. И если выходят из строя проводная связь, радиорелейная связь, спутники, вай-фай или сотовая, у нас продолжают работать те виды связи, которые пока еще не пострадали. То есть в случае массированной атаки мы успеем восстановить пострадавшие виды связи до тех пор, пока выйдут из строя ранее незатронутые.Таким образом у нас обеспечивается подача базового сигнала.Если говорить о рядовом гражданине, то для этих целей как раз рекомендуется не вешать на один роутер все в квартире: и телевидение, и интернет, и сотовую связь, и "умный дом".Лично я сейчас с вами разговариваю по обычному кнопочному телефону. У меня интернет и связь – это две разные симки. "Билайн" - для железной дороги или под землей, "Мегафон" - для работы наверху. Если с ними что-то случится, "Ростелеком" по проводам даст мне в квартиру вай-фай. Еще у меня еще есть планшет. Дома он работает по вай-фаю. Это один оператор. При этом у меня туда дома вставлена симкарта от "Мегафона". Если у меня отрубается вай-фай, планшет переходит на обычную сотовую связь.А как вы хотели? Если вы не хотите в современном мире остаться без связи, то не надо складывать все яйца в одну корзину.- Выходит такая же система распределения видов связи, что лично у вас, функционирует у нас на государственном уровне?- Можно и так сказать.- Вы упомянули спутники, которые позволят нам создать свой военный интернет "Рассвет". А "Старлинк" они могут вырубить?- Так это уже было. Три дня назад по линии соприкосновения почему-то не работали только те спутники, которые обеспечивают наземные терминалы "Старлинка" от Сум до южных рубежей наших новых субъектов РФ.- Что надо сделать, чтобы усилить этот эффект?- Кадры нужны. К сожалению, мы этот вопрос стали решать только в 2022 году.- Есть мнение, что на Украине нашим войскам следует наносить удары по центрам обмена данными и точками обмена интернет-трафиком. Насколько это целесообразно и технически возможно?- Они наносятся, когда решается какая-то комплексная военная задача.Если решается задача по деморализации противника, мы бьем по ТЦК. Радость самих украинцев от того, что прилетело по этим людоловам – это один эффект. Если же мы ведем военную операцию на линии соприкосновения, там используется другие методы, в том числе в киберпространстве. Если же нам надо подавить РЭБ противника, чтобы наши ракеты могли что-то поразить, мы используем другую тактику.У нас есть войска информационных операций, которые уже второй год показывают свою результативность.Также по теме - в интервью Владимира Евсеева: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка"

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интервью, россия, запад, билайн, мтс, кибербезопасность, кибератаки, связь, интернет, starlink, украина, аэрофлот, мобильная связь