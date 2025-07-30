Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк" - 30.07.2025 Украина.ру
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Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк"
Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк" - 30.07.2025 Украина.ру
Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк"
Цель любой кибератаки – причинение какого-либо вреда. В случае с "Шереметьево" были и задержки рейсов, и убытки. Во всех остальных случаях система объектов, которые обеспечивают нашу нормальную жизнеспособность, разрушена не была, считает учёный-криминалист, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов
2025-07-30T14:59
2025-07-30T14:59
интервью
россия
запад
билайн
мтс
кибербезопасность
кибератаки
связь
интернет
starlink
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виталий Борисович, с чем можно сравнить недавние кибератаки на "Аэрофлот" и сети аптек? Противник как бы три года прогрызал нашу систему информационной безопасности? Или это был сильный и внезапный удар, на которой мы не успели отреагировать?- Я не согласен с тем, что мы якобы на что-то не успели отреагировать. Если бы мы не отреагировали, "Шереметьево" до сих пор не работало бы. И у нас бы легли оборонные предприятия в Красноярском крае (там ввели массовые отключения мобильного интернета "с учетом оперативной обстановки и для профилактики сетевых угроз" – ред.). Службы, которые отвечают за информационную безопасность и частных компаний, и государственных структур, были вынуждены работать в стрессовом режиме.Несколько лет назад мы уже тестировали свою национальную систему ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). Это автоматизированная система, которая защищает все наши объекты критической инфраструктуры от кибератак. Так вот именно она принимала решение об отключении объектов, о которых вы спрашивали.- Получается, ГосСопка показала себя надежной в условиях, когда мы воюем с технологически подготовленным противником?- Цель любой кибератаки – причинение какого-либо вреда. В случае с "Шереметьево" были и задержки рейсов, и убытки: как самого "Аэрфлота", так и компаний, которые его обслуживают. Во всех остальных случаях система объектов, которые обеспечивают нашу нормальную жизнеспособность, разрушена не была. Просто были задержки. У вас же иногда свет отключают, когда меняют трансформаторы.- Насколько быстро сможет восстановиться наша система, если, не дай бог, произойдет какой-то массовый сбой?- У вас дома стоит автомат электросети. Что происходит в случае короткого замыкания? Произойдет временное отключение до того момента, пока либо мастер не поменяет перегоревший автомат, либо пока вы не выйдете в коридор и на кнопку не нажмете. Именно таким образом работает ГосСопка.Она принимает решение об аварийном отключении информационных объектов от сети, а не от основной инфраструктуры. И потом сразу дает аварийный сигнал службам информационной безопасности, когда уже человек должен принять решение: перейти на резервные серверы или что-то еще сделать.Есть четкие инструкции, как надо действовать в той или иной ситуации, поскольку кибератаки бывают разными.- В каком состоянии наша проводная сеть, которая обеспечивает связь между объектами государственного управления и критически важной инфраструктуры на тот случай, если с цифровой системой что-то произойдет?- У нас нет автономно работающих сетей сотовой связи и вай-фая. У нас "Ростелеком" обеспечивает провода для правительственного и отчасти военного интернета. У нас единая сеть электросвязи. Это прописано в Федеральном законе "О связи". А на Западе все отдельно.То есть ли у нас выходит из строя вай-фай, у нас начинают работать радиорелейные или проводные сети. Если у нас выходит из строя проводная сеть, у нас продолжают работать другие сети. А уж если и они лягут, то у нас еще и спутники есть. Да, их покрытие пока не всей территории России. Но мы сейчас запускаем спутники и создаем свой "Старлинк", который по качеству передачи и защиты данных будет превосходить американскую систему.Потребуется еще три-четыре года, чтобы вывести на орбиту несколько сотен спутников, объединить их в сеть и настроить их управление так, чтобы еще одна шапка земного шара работала исключительно в интересах России.- Может быть, эти вопросы кажутся вам наивными. Но я их задаю, поскольку в обществе распространены настроения, что мы слишком увлеклись цифровизацией.- Тогда давайте я вам это на пальцах объясню.У нас есть провайдеры трех уровней.Провайдеры первого уровня обеспечивают комплексную связь. Торговая марка "Билайн" (он же идет под другим военным наименованием) и спутники.Провайдеры второго уровня обеспечивают провода. Все слышали про "Ростелеком".Провайдеры третьего уровня – это "Мегафон".Все остальные провайдеры (МТС, "Теле-2", МГТС) перекупают у них свободные или резервные каналы связи и переводят их сигнал на свои местные связи. Дальше идут провайдеры вроде "УралТелеком" и "ВолгаТелеком". И на самом низшем уровне у нас находятся операторы связи и провайдеры, которые обеспечивают в деревнях местную телефонную или вай-фай сеть.Все это работает по технологии интернета. И если выходят из строя проводная связь, радиорелейная связь, спутники, вай-фай или сотовая, у нас продолжают работать те виды связи, которые пока еще не пострадали. То есть в случае массированной атаки мы успеем восстановить пострадавшие виды связи до тех пор, пока выйдут из строя ранее незатронутые.Таким образом у нас обеспечивается подача базового сигнала.Если говорить о рядовом гражданине, то для этих целей как раз рекомендуется не вешать на один роутер все в квартире: и телевидение, и интернет, и сотовую связь, и "умный дом".Лично я сейчас с вами разговариваю по обычному кнопочному телефону. У меня интернет и связь – это две разные симки. "Билайн" - для железной дороги или под землей, "Мегафон" - для работы наверху. Если с ними что-то случится, "Ростелеком" по проводам даст мне в квартиру вай-фай. Еще у меня еще есть планшет. Дома он работает по вай-фаю. Это один оператор. При этом у меня туда дома вставлена симкарта от "Мегафона". Если у меня отрубается вай-фай, планшет переходит на обычную сотовую связь.А как вы хотели? Если вы не хотите в современном мире остаться без связи, то не надо складывать все яйца в одну корзину.- Выходит такая же система распределения видов связи, что лично у вас, функционирует у нас на государственном уровне?- Можно и так сказать.- Вы упомянули спутники, которые позволят нам создать свой военный интернет "Рассвет". А "Старлинк" они могут вырубить?- Так это уже было. Три дня назад по линии соприкосновения почему-то не работали только те спутники, которые обеспечивают наземные терминалы "Старлинка" от Сум до южных рубежей наших новых субъектов РФ.- Что надо сделать, чтобы усилить этот эффект?- Кадры нужны. К сожалению, мы этот вопрос стали решать только в 2022 году.- Есть мнение, что на Украине нашим войскам следует наносить удары по центрам обмена данными и точками обмена интернет-трафиком. Насколько это целесообразно и технически возможно?- Они наносятся, когда решается какая-то комплексная военная задача.Если решается задача по деморализации противника, мы бьем по ТЦК. Радость самих украинцев от того, что прилетело по этим людоловам – это один эффект. Если же мы ведем военную операцию на линии соприкосновения, там используется другие методы, в том числе в киберпространстве. Если же нам надо подавить РЭБ противника, чтобы наши ракеты могли что-то поразить, мы используем другую тактику.У нас есть войска информационных операций, которые уже второй год показывают свою результативность.Также по теме - в интервью Владимира Евсеева: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка"
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, билайн, мтс, кибербезопасность, кибератаки, связь, интернет, starlink, украина, аэрофлот, мобильная связь
Интервью, Россия, Запад, Билайн, МТС, кибербезопасность, кибератаки, связь, интернет, Starlink, Украина, Аэрофлот, мобильная связь

Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк"

14:59 30.07.2025
 
Виталий Вехов
Виталий Вехов
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Цель любой кибератаки – причинение какого-либо вреда. В случае с "Шереметьево" были и задержки рейсов, и убытки. Во всех остальных случаях система объектов, которые обеспечивают нашу нормальную жизнеспособность, разрушена не была, считает учёный-криминалист, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Виталий Борисович, с чем можно сравнить недавние кибератаки на "Аэрофлот" и сети аптек? Противник как бы три года прогрызал нашу систему информационной безопасности? Или это был сильный и внезапный удар, на которой мы не успели отреагировать?
- Я не согласен с тем, что мы якобы на что-то не успели отреагировать. Если бы мы не отреагировали, "Шереметьево" до сих пор не работало бы. И у нас бы легли оборонные предприятия в Красноярском крае (там ввели массовые отключения мобильного интернета "с учетом оперативной обстановки и для профилактики сетевых угроз" – ред.). Службы, которые отвечают за информационную безопасность и частных компаний, и государственных структур, были вынуждены работать в стрессовом режиме.
Несколько лет назад мы уже тестировали свою национальную систему ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). Это автоматизированная система, которая защищает все наши объекты критической инфраструктуры от кибератак. Так вот именно она принимала решение об отключении объектов, о которых вы спрашивали.
- Получается, ГосСопка показала себя надежной в условиях, когда мы воюем с технологически подготовленным противником?
- Цель любой кибератаки – причинение какого-либо вреда. В случае с "Шереметьево" были и задержки рейсов, и убытки: как самого "Аэрфлота", так и компаний, которые его обслуживают. Во всех остальных случаях система объектов, которые обеспечивают нашу нормальную жизнеспособность, разрушена не была. Просто были задержки. У вас же иногда свет отключают, когда меняют трансформаторы.
- Насколько быстро сможет восстановиться наша система, если, не дай бог, произойдет какой-то массовый сбой?
- У вас дома стоит автомат электросети. Что происходит в случае короткого замыкания? Произойдет временное отключение до того момента, пока либо мастер не поменяет перегоревший автомат, либо пока вы не выйдете в коридор и на кнопку не нажмете. Именно таким образом работает ГосСопка.
Она принимает решение об аварийном отключении информационных объектов от сети, а не от основной инфраструктуры. И потом сразу дает аварийный сигнал службам информационной безопасности, когда уже человек должен принять решение: перейти на резервные серверы или что-то еще сделать.
Есть четкие инструкции, как надо действовать в той или иной ситуации, поскольку кибератаки бывают разными.
- В каком состоянии наша проводная сеть, которая обеспечивает связь между объектами государственного управления и критически важной инфраструктуры на тот случай, если с цифровой системой что-то произойдет?
- У нас нет автономно работающих сетей сотовой связи и вай-фая. У нас "Ростелеком" обеспечивает провода для правительственного и отчасти военного интернета. У нас единая сеть электросвязи. Это прописано в Федеральном законе "О связи". А на Западе все отдельно.
То есть ли у нас выходит из строя вай-фай, у нас начинают работать радиорелейные или проводные сети. Если у нас выходит из строя проводная сеть, у нас продолжают работать другие сети. А уж если и они лягут, то у нас еще и спутники есть. Да, их покрытие пока не всей территории России. Но мы сейчас запускаем спутники и создаем свой "Старлинк", который по качеству передачи и защиты данных будет превосходить американскую систему.
Потребуется еще три-четыре года, чтобы вывести на орбиту несколько сотен спутников, объединить их в сеть и настроить их управление так, чтобы еще одна шапка земного шара работала исключительно в интересах России.
- Может быть, эти вопросы кажутся вам наивными. Но я их задаю, поскольку в обществе распространены настроения, что мы слишком увлеклись цифровизацией.
- Тогда давайте я вам это на пальцах объясню.
У нас есть провайдеры трех уровней.
Провайдеры первого уровня обеспечивают комплексную связь. Торговая марка "Билайн" (он же идет под другим военным наименованием) и спутники.
Провайдеры второго уровня обеспечивают провода. Все слышали про "Ростелеком".
Провайдеры третьего уровня – это "Мегафон".
Все остальные провайдеры (МТС, "Теле-2", МГТС) перекупают у них свободные или резервные каналы связи и переводят их сигнал на свои местные связи. Дальше идут провайдеры вроде "УралТелеком" и "ВолгаТелеком". И на самом низшем уровне у нас находятся операторы связи и провайдеры, которые обеспечивают в деревнях местную телефонную или вай-фай сеть.
Все это работает по технологии интернета. И если выходят из строя проводная связь, радиорелейная связь, спутники, вай-фай или сотовая, у нас продолжают работать те виды связи, которые пока еще не пострадали. То есть в случае массированной атаки мы успеем восстановить пострадавшие виды связи до тех пор, пока выйдут из строя ранее незатронутые.
Таким образом у нас обеспечивается подача базового сигнала.
Если говорить о рядовом гражданине, то для этих целей как раз рекомендуется не вешать на один роутер все в квартире: и телевидение, и интернет, и сотовую связь, и "умный дом".
Лично я сейчас с вами разговариваю по обычному кнопочному телефону. У меня интернет и связь – это две разные симки. "Билайн" - для железной дороги или под землей, "Мегафон" - для работы наверху. Если с ними что-то случится, "Ростелеком" по проводам даст мне в квартиру вай-фай. Еще у меня еще есть планшет. Дома он работает по вай-фаю. Это один оператор. При этом у меня туда дома вставлена симкарта от "Мегафона". Если у меня отрубается вай-фай, планшет переходит на обычную сотовую связь.
А как вы хотели? Если вы не хотите в современном мире остаться без связи, то не надо складывать все яйца в одну корзину.
- Выходит такая же система распределения видов связи, что лично у вас, функционирует у нас на государственном уровне?
- Можно и так сказать.
- Вы упомянули спутники, которые позволят нам создать свой военный интернет "Рассвет". А "Старлинк" они могут вырубить?
- Так это уже было. Три дня назад по линии соприкосновения почему-то не работали только те спутники, которые обеспечивают наземные терминалы "Старлинка" от Сум до южных рубежей наших новых субъектов РФ.
- Что надо сделать, чтобы усилить этот эффект?
- Кадры нужны. К сожалению, мы этот вопрос стали решать только в 2022 году.
- Есть мнение, что на Украине нашим войскам следует наносить удары по центрам обмена данными и точками обмена интернет-трафиком. Насколько это целесообразно и технически возможно?
- Они наносятся, когда решается какая-то комплексная военная задача.
Если решается задача по деморализации противника, мы бьем по ТЦК. Радость самих украинцев от того, что прилетело по этим людоловам – это один эффект. Если же мы ведем военную операцию на линии соприкосновения, там используется другие методы, в том числе в киберпространстве. Если же нам надо подавить РЭБ противника, чтобы наши ракеты могли что-то поразить, мы используем другую тактику.
У нас есть войска информационных операций, которые уже второй год показывают свою результативность.
Также по теме - в интервью Владимира Евсеева: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка"
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