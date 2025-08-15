https://ukraina.ru/20250815/eto-nasha-zemlya-za-kotoruyu-my-voyuem-ekspert-zhestko-otverg-razgovory-o-razmene-territoriyami-1066995890.html

"Это наша земля, за которую мы воюем": эксперт жестко отверг разговоры о "размене территориями"

В западных СМИ активно муссируется тема возможного "обмена территориями" в случае переговоров между Россией и Украиной, однако российские эксперты называют такие сценарии абсолютно неприемлемыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

"Ни один наш политический деятель ни на одном из уровней о размене территорий не говорит. Об этом говорят в Европе, об этом говорят по ту сторону мушки", — подчеркнул эксперт. Он обратил внимание на принципиальную разницу в подходах России и Запада к этому вопросу.Онуфриенко отметил несостоятельность разговоров о возможной передаче Украине освобожденных территорий: "Мне непонятно, как можно оставить территории и людей, которые нами были освобождены. Только на основании того, что в Харьковской и Сумской области не проходил референдум? Но это не отвергает того факта, что это наша земля, за которую мы сейчас воюем".Эксперт также обратил внимание на отсутствие подобных настроений и в украинском лагере: "Я не слышал, чтобы кто-то по ту сторону мушки предполагал, что ВСУ без боя оставят Херсон и Запорожье. Поэтому говорить о размене территориями бессмысленно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.

