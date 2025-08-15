"Это наша земля, за которую мы воюем": эксперт жестко отверг разговоры о "размене территориями" - 15.08.2025 Украина.ру
В западных СМИ активно муссируется тема возможного "обмена территориями" в случае переговоров между Россией и Украиной, однако российские эксперты называют такие сценарии абсолютно неприемлемыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-08-15T05:40
новости
россия
украина
харьков
михаил онуфриенко
украина.ру
сво
спецоперация
переговоры
новости переговоров
"Ни один наш политический деятель ни на одном из уровней о размене территорий не говорит. Об этом говорят в Европе, об этом говорят по ту сторону мушки", — подчеркнул эксперт. Он обратил внимание на принципиальную разницу в подходах России и Запада к этому вопросу.Онуфриенко отметил несостоятельность разговоров о возможной передаче Украине освобожденных территорий: "Мне непонятно, как можно оставить территории и людей, которые нами были освобождены. Только на основании того, что в Харьковской и Сумской области не проходил референдум? Но это не отвергает того факта, что это наша земля, за которую мы сейчас воюем".Эксперт также обратил внимание на отсутствие подобных настроений и в украинском лагере: "Я не слышал, чтобы кто-то по ту сторону мушки предполагал, что ВСУ без боя оставят Херсон и Запорожье. Поэтому говорить о размене территориями бессмысленно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, харьков, михаил онуфриенко, украина.ру, сво, спецоперация, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, территория, территориальные уступки, главные новости, эксперты, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Харьков, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, СВО, Спецоперация, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, территория, территориальные уступки, Главные новости, эксперты, военный эксперт

05:40 15.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
В западных СМИ активно муссируется тема возможного "обмена территориями" в случае переговоров между Россией и Украиной, однако российские эксперты называют такие сценарии абсолютно неприемлемыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Ни один наш политический деятель ни на одном из уровней о размене территорий не говорит. Об этом говорят в Европе, об этом говорят по ту сторону мушки", — подчеркнул эксперт. Он обратил внимание на принципиальную разницу в подходах России и Запада к этому вопросу.
Онуфриенко отметил несостоятельность разговоров о возможной передаче Украине освобожденных территорий: "Мне непонятно, как можно оставить территории и людей, которые нами были освобождены. Только на основании того, что в Харьковской и Сумской области не проходил референдум? Но это не отвергает того факта, что это наша земля, за которую мы сейчас воюем".
Эксперт также обратил внимание на отсутствие подобных настроений и в украинском лагере: "Я не слышал, чтобы кто-то по ту сторону мушки предполагал, что ВСУ без боя оставят Херсон и Запорожье.
Поэтому говорить о размене территориями бессмысленно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния