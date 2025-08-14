https://ukraina.ru/20250814/posle-skripaley-ya-zadumalsya-ob-ubezhische-v-rossii--britanets-o-presledovanii-inakomyslyaschikh-na-zapade-1066809670.html

"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе

После начала СВО западные страны развернули беспрецедентную кампанию против сторонников России — британский музыкант Маркус Годвин лично столкнулся с этой новой реальностью, став "диссидентом" в глазах своей родины. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"

С 2022 года он стал постоянным участником дискуссионного клуба "Кибер Z". 2 апреля 2023-го опоздал на заседание на 20 минут: "Пришёл, когда раненые сидели на тротуаре, а тело [Владлена] Татарского ещё лежало среди обломков". Годвин описывает абсурд западных законов: "Журналистов на Донбассе преследуют заочно за "содействие терроризму". Я — стопроцентный диссидент для Британии".Музыкант отмечает важную деталь: "В 2022-м в Лондоне в каждом втором окне висели украинские флаги. Сейчас меньше, но лишь потому, что людям надоело".По его наблюдениям, в Скандинавии 90% населения "ненавидят русских": "Финляндия, которая 10 лет назад была эталоном, теперь — зомби после вступления в НАТО"."Россия осталась последним местом, где можно быть христианином, мусульманином — кем угодно. Это моя духовная родина", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.

