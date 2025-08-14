"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/posle-skripaley-ya-zadumalsya-ob-ubezhische-v-rossii--britanets-o-presledovanii-inakomyslyaschikh-na-zapade-1066809670.html
"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе
"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе - 14.08.2025 Украина.ру
"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе
После начала СВО западные страны развернули беспрецедентную кампанию против сторонников России — британский музыкант Маркус Годвин лично столкнулся с этой новой реальностью, став "диссидентом" в глазах своей родины. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
2025-08-14T04:00
2025-08-14T04:00
новости
россия
запад
донбасс
павел волков
владлен татарский
украина.ру
нато
британия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060999861_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_c2489e2c5e01e9b2105298512e88f6d8.jpg
С 2022 года он стал постоянным участником дискуссионного клуба "Кибер Z". 2 апреля 2023-го опоздал на заседание на 20 минут: "Пришёл, когда раненые сидели на тротуаре, а тело [Владлена] Татарского ещё лежало среди обломков". Годвин описывает абсурд западных законов: "Журналистов на Донбассе преследуют заочно за "содействие терроризму". Я — стопроцентный диссидент для Британии".Музыкант отмечает важную деталь: "В 2022-м в Лондоне в каждом втором окне висели украинские флаги. Сейчас меньше, но лишь потому, что людям надоело".По его наблюдениям, в Скандинавии 90% населения "ненавидят русских": "Финляндия, которая 10 лет назад была эталоном, теперь — зомби после вступления в НАТО"."Россия осталась последним местом, где можно быть христианином, мусульманином — кем угодно. Это моя духовная родина", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250615/ischet-lunku-dlya-golfa-a-imeet-dyrku-ot-rusofobii-sem-lits-prezidenta-finlyandii-aleksandra-stubba-1063902028.html
россия
запад
донбасс
британия
великобритания
финляндия
скандинавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060999861_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b634faf6c19bddeb454f6821a0ca7744.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, донбасс, павел волков, владлен татарский, украина.ру, нато, британия, великобритания, финляндия, скандинавия, христианство, музыкант, русофобия, новости россии
Новости, Россия, Запад, Донбасс, Павел Волков, Владлен Татарский, Украина.ру, НАТО, Британия, Великобритания, Финляндия, Скандинавия, христианство, музыкант, Русофобия, новости России

"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе

04:00 14.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Посольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После начала СВО западные страны развернули беспрецедентную кампанию против сторонников России — британский музыкант Маркус Годвин лично столкнулся с этой новой реальностью, став "диссидентом" в глазах своей родины. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
"Дело Скрипалей — момент, когда я впервые задумался о политическом убежище в России, — признаётся Маркус. — Мой соотечественник Грэм Филлипс подвергся санкциям. Француза Боке чуть не зарезали украинцы при выезде".
С 2022 года он стал постоянным участником дискуссионного клуба "Кибер Z". 2 апреля 2023-го опоздал на заседание на 20 минут: "Пришёл, когда раненые сидели на тротуаре, а тело [Владлена] Татарского ещё лежало среди обломков". Годвин описывает абсурд западных законов: "Журналистов на Донбассе преследуют заочно за "содействие терроризму". Я — стопроцентный диссидент для Британии".
Музыкант отмечает важную деталь: "В 2022-м в Лондоне в каждом втором окне висели украинские флаги. Сейчас меньше, но лишь потому, что людям надоело".
По его наблюдениям, в Скандинавии 90% населения "ненавидят русских": "Финляндия, которая 10 лет назад была эталоном, теперь — зомби после вступления в НАТО".
"Россия осталась последним местом, где можно быть христианином, мусульманином — кем угодно. Это моя духовная родина", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Александр Стубб
15 июня, 18:42
Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра СтуббаЕсли смотреть на 57-летнего президента Финляндии Александра Стубба, то начинаешь понимать, что означает выражение "лошадиная улыбка". Но это так, визуальная аллюзия, на любителя мультфильмов о домашних животных.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападДонбассПавел ВолковВладлен ТатарскийУкраина.руНАТОБританияВеликобританияФинляндияСкандинавияхристианствомузыкантРусофобияновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
05:20"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах
05:16"Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте
05:14Александр Перенджиев: Трамп попробует продать Украину, чтобы получить выгоду в Арктике и на Севморпути
05:11От генерала-украинофила до разведчицы с "Миротворца". С чьего голоса запоёт Трамп на Аляске
05:00"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа
04:52О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине
04:50Остатки советской бронетехники: эксперт рассказал о составе новых механизированных бригад ВСУ
04:40"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей
04:34"Много крови". Украинские и российские эксперты о провокациях и плохих перспективах режима Зеленского
04:22ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20"Белорусский генштаб сознательно перенёс учения подальше от границ" — полковник Тиханский
04:04Возгорание нефтепродуктов произошло при отражении атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области
04:04В ожидании российского десанта и результатов переговоров на Аляске. Чем живет город Херсон
04:00"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе
03:49Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт
03:14На Украине напряглись: Россия готовится испытать новую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
02:53Тернопольский чиновник поссорился с ветеранами ВСУ, обозвав их "собаками"
02:34Новая волна студенческих протестов в Сербии: более 60 человек пострадали в Нови-Саде
02:07ВС РФ наступают в ДНР. В Польше задержали малолетних бандеровцев. Сводка новостей за 13 августа
Лента новостейМолния