"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге - 13.08.2025
"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге
"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге - 13.08.2025 Украина.ру
"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге
За 20 лет жизни в России британский музыкант Маркус Годвин не только добился успеха на сцене, но и неожиданно открыл в себе актёрский талант, участвуя в экспериментальных постановках петербургских театров. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
"Последние три года я неожиданно стал актёром, — с улыбкой признаётся Маркус. — Играю дьявола-манипулятора в костюме Дяди Сэма в пьесе "Страшный суд" французско-русского театра Maison France".Спектакль, где он занят, сравнивает французскую и русскую революции. "Конечно, я не профессионал, — скромничает Годвин. — Не смогу завтра сыграть Шекспира. Но послезавтра, если немного подготовиться...".Особенно его впечатлил уровень петербургских театров: "Я фанат 'Нитей' — маленького, но невероятно сильного театра. Здесь актёры высочайшего класса, хотя сцена может быть совсем камерной".В 2013 году его пригласили в Театр им. Ленсовета для необычного проекта: "Режиссёр хотел поставить спектакль с моими соло-барабанами по рассказу Сарояна. Мы начали репетировать, но...". Планам помешали изменения в миграционном законодательстве."Поэзия и театр в России сегодня переживают новый расцвет, — убеждён Маркус. — Это видно даже нам, иностранцам. В Европе такого нет — там всё заточено под коммерцию".Несмотря на увлечение театром, музыкант подчёркивает: "Барабаны — моя первая любовь. Но в России возможно всё — даже в 60 лет открыть в себе новые таланты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге

04:40 13.08.2025
 
За 20 лет жизни в России британский музыкант Маркус Годвин не только добился успеха на сцене, но и неожиданно открыл в себе актёрский талант, участвуя в экспериментальных постановках петербургских театров. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
"Последние три года я неожиданно стал актёром, — с улыбкой признаётся Маркус. — Играю дьявола-манипулятора в костюме Дяди Сэма в пьесе "Страшный суд" французско-русского театра Maison France".
Спектакль, где он занят, сравнивает французскую и русскую революции. "Конечно, я не профессионал, — скромничает Годвин. — Не смогу завтра сыграть Шекспира. Но послезавтра, если немного подготовиться...".
Особенно его впечатлил уровень петербургских театров: "Я фанат 'Нитей' — маленького, но невероятно сильного театра. Здесь актёры высочайшего класса, хотя сцена может быть совсем камерной".
В 2013 году его пригласили в Театр им. Ленсовета для необычного проекта: "Режиссёр хотел поставить спектакль с моими соло-барабанами по рассказу Сарояна. Мы начали репетировать, но...". Планам помешали изменения в миграционном законодательстве.
"Поэзия и театр в России сегодня переживают новый расцвет, — убеждён Маркус. — Это видно даже нам, иностранцам. В Европе такого нет — там всё заточено под коммерцию".
Несмотря на увлечение театром, музыкант подчёркивает: "Барабаны — моя первая любовь. Но в России возможно всё — даже в 60 лет открыть в себе новые таланты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
