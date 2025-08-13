Предупреждение невменяшек. Трамп и Вэнс успокаивают Европу и Зеленского за счет Украины

https://ukraina.ru/20250813/preduprezhdenie-nevmenyashek-tramp-i-vens-uspokaivayut-evropu-i-zelenskogo-za-schet-ukrainy-1066933215.html

Правительство Германии анонсировало, что 13 августа 2025 года президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут онлайн-встречу с Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза. Перед российско-американским саммитом 15 августа на Аляске.

Как сообщил телеканал NBC, всего ожидается три звонка в рамках дистанционных переговоров. "Европейские лидеры и Зеленский проведут первый разговор, затем будет второй разговор, в котором будут участвовать Трамп и Вэнс. После этого, будет проведен третий разговор, в котором, вероятно, будут принимать участие Зеленский и представители коалиции стран, поддерживающих Украину", – утверждают журналисты, добавляя, что в третьем разговоре с Зеленским будут участвовать "крупные страны ЕС, Великобритания и Канада", но вот участие Трампа и Вэнса не предполагается. Все. Что надо, они к тому времени скажут. Лично.Сразу показалось, что американцы сжалились-таки над своими бедными миньонами-вассалами из Европы и холуями из Украины и решили их успокить, что на Аляске их не бросят. То есть, учитывая презрительное отношение Трампа к европейцами и их Евросоюзу с прочими оргпричиндалами типа НАТО, не выбросят за ненадобностью, на свалку истории.Хотелось сказать, что успокаивают и неонацистскую Украину с ее уже мало вменяемым просроченным недопрезидентом Владимиром Зеленским. Но на самом деле дела для Киева обстоят еще хуже – сильные мира сего будут решать свои вопросы и вопросики именно за счет Украины. По-любому – так уж складывается общая ситуация, что Украина при любом исходе проиграет.Нет, если Трамп и президент России Владимир Путин на Аляске договорятся о перемирии, как первом шаге по выходу всех заинтересованных из войны на прочный и долгосрочный мир, как того хочет Россия, ищущая в этой войне гарантии своей безопасности, то Украина может хоть частично что-то выиграть. Например, часть ее может сохранить государственный суверенитет во всех видах и начать строить государственность заново, как это и задумывалось изначально и записано в учредительных украинских документах, нейтральной и внеблоковой страной. Ни под кем не лежащей и никому не угрожающей за чужие деньги, как сейчас Украина при помощи Запада воюет с Россией.Если же перемирия не будет вообще или оно будет рассматриваться, как временная передышка для переоснащения и перевооружения Украины, для накопления и перегруппировки ее армии, то Украину ждет агония, растянутая во времени. Вряд ли Россия будет смотреть на Украину, как на Японию, которую она победила, но мира с которой нет вот уже 80 лет, а действует перемирие. Украина слишком близка к сердцу России, и подлетное время тех же натвоских ракет с ее территории к Москве составляет минуты. Это Москву не устраивает, и Путин об этом говорил многократно.Значит, с украинским гнойником Россия вынуждена будет заканчивать окончательно. А это возможно в том случае, если покончить с политическим украинством, суть которого – агрессивная, зоологическая русофобия, выливающаяся в стремление на деньги Запада нанести России стратегическое поражение. Вот с этой политической и бытовой опасной блажью, приводящей и фюреров укро-неонацистов, и самих обдолбанных человеконенавистнической идеологией рядовых нациков-боевиков, Россия и разберется.Ради этого она, собственно, и начала спецвоенную операцию (СВО), которая, конечно, идет трудно, но ведет Россию к неотвратимой победе. Потому что не может победить нация и режим, лицом которых являются сам Зеленский и его "вторая жена"-канцелярист Андрей Ермак, покойная нацистка Ирина Фарион и здравствующий нардеп с задатками клоуна-идиота Алексей Гончаренко, шарлатан-садист от журналистики и шлецык по жизни Дмитрий Гордон* и педофилы в погонах, коллективно насилующие детей. Как говорили в старину, это решительно невозможно!Вся эта геополитическая возня происходит на фоне двух заявлений.Первое: Зеленский уже сказал, что не признает никаких договоренностей на Аляске, если они будут предусматривать результаты, которые не устроят Украины. Ну, типа не устроят, потому говорит он не о стране, а о себе и своем спасении. По его словам, саммит Путина и Трампа "может иметь значение для двусторонних отношений", но не должен определять судьбу Украины. Он опять возродил к жизни тезис "ничего об Украине без Украины" и рвется на Аляску хоть чучелом, хоть тушкой. И настаивает на продолжении санкций, дипломатического и силового давления со стороны Запада на Россию, несмотря на приближающиеся переговоры между Москвой и Вашингтоном А Трамп таких вольностей от лакеев не терпит…Трамп и Зеленский: наствление "папика"Второе: лидеры ЕС приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. И заявили, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой и прочие бла-бла-бла в том же профанационном популистском духе.К этому заявлению, ясное дело, не присоединилась Венгрия, а ее премьер-министр Виктор Орбан честно сказал, что попытка ЕС повлиять на ход переговоров Трамп-Путин и что-то диктовать двум лидерам, которые презирают европолитиков, – это жалкое душераздирательное зрелище.Но сам факт заявления – это действительно признак того холодящего душу, ведущего к неприятностям, связанным с непроизвольным обменом веществ, и сводящего скулы страха, который охватил европолитиков и уже мутит им разум, заставляет без всякого расследования давать путаные противоречивые показания. Например главная евродипломатка Кая Каллас, которая по случаю встречи на Аляске замутила зачем-то саммит глав МИД стран-членов ЕС, высказалась так, что даже трудно как-то комментировать сказанное.Каллас признала, что, с одной стороны, Россия побеждает в СВО и это крайне плохо. Для всех, но особенно для евродемократии и общечеловечееских ценностей, утвержденных на известном съезде бобров-трансвеститов и последних гей-парадах. Но с другой – именно Россия, по мнению этой странной стареющей девушки, должна пойти на уступки, отказаться от своих побед и до боли в деснах страстно полюбить Украину, Европу и весь коллективный Запада, признав их правоту.Согласитесь: психиатрам, изучающим противоречивые девиации, шизофренические влажные фантазии и биполярные расстройства, – на загляденье. А девушка-то, напоминаю, продолжает рулить внешней политикой Европы.Страх, превращающий украинских неонацистов и их новоявленных европейских покровителей, которым тоже нужна война любой ценой, в крыс, загнанных в угол и готовых на все, – вот сегодня забота на только Путина, но и Трампа, который жаждет от встречи на Аляске успеха. Хоть промежуточного, но успеха, миротворческого характера. Ведь Трампу наконец-то корячится, как с куста, Нобелевская премия мира. В его представлениях о мире, в Индокитае он помирил Таиланд с Камбоджой, еще раньше успокоил Индию и Пакистан, отметился, прекратив израильско-иранскую эскалацию войны, на Ближнем Востоке, примирил Армению и Азербайджан. Теперь остается добиться перемирия в Украине, и можно мастырить смокинг и собираться в Скандинавию или где там вручают мирную Нобелевку.А Трамп так хочет "занобелиатиться", что аж пищит, чтобы вставить на этом поприще своего предшественника Барака Обаму, который премию заимел, но к миру имеет такое же отношение, как полицейская дубинка-"демократизатор" к демократии. То есть никакого. А все мы – рабы своих желаний, особенно если верить, что Господь тебя уже отметил пулей в ухо…Поэтому Трамп и Вэнс и пошли на предварительные разговоры-уговоры с Зеленским и европейцами. Обо всем они там могут терерть, но уже понятно, что нужно сторонам. Трампу важен успех на Аляске, говорящий о мире, а Зеленскому и европейцам – если и не война, то хотя бы обещания, что США их не бросят. Во всех отношениях. Помогут и деньгами, и оружием, и политико-дипломатическими усилиями.Следовательно, не встрече с Зеленским и европейцами Трамп/Вэнс будут (могут?) предлагать (просить, приказывать, умолять, выторговывать и т. д.) визави воздержаться от провокаций и дать США спокойно переговорить с Россией. А взамен американцы могут пообещать Зеленскому и Европе продолжение своей помощи: мол, и из Европы они не уйдут, и ЕС разваливать не будут, и НАТО оставят в покое, не разрушая его своим выходом из нее, и ядерный зонтик над Старым светом не уберут, и войска свои с континента не выведут.Да мало ли что Трамп может успокоительно пообещать дрожащей от страха Европе. Но взамен она должна пообещать и сама не участвовать, и Зеленского убедить не предпринимать каких-то агрессивных действий – провокаций и диверсий – перед саммитом на Аляске. Чтобы сорвать его или дискредитировать его результаты, что уже провозглашено европейскими "ястребами войны" своей главной задачей.А Украина и стоящая за ее спиной Европа с ее развитыми спецслужбами могут многое:– на украинской территории организовать масштабную провокацию со многими человеческими жертвами на манер убийств мирных граждан в Буче под Киевом в начале СВО. Что-то похожее Украина мастырит в Харьковской области под Чугуевом, куда уже свозит иностранных журналистов, чтобы те сразу отфиксировали "зверства русни" и разнесли по миру;– предпринять масштабное контрнаступление на каком-нибудь из фронтов СВО или опять вторгнуться в Россию, для чего на место прорыва постараются свезти ударные и элитные части с других участков линии боевого столкновения и из резерва. Что-то похожее на контрнаступ 2023 года и провокацию в Курской области, и плевать, что они закончатся так же кроваво и бесславно;– организовать такие же масштабные провокации на территории России: от ракетных ударов и налетов БПЛА на Москву до взрывов, диверсий на различных объектах любой инфраструктуры и даже массовых убийств мирных граждан в глубине "материковой" России. Чтобы вызвать панику и дестабилизацию внутренней обстановки в России, вызвать неверие во власть и недоверие к ней;– объединенными силами европейцев (прибалтов и поляков) или наемников совершить нападение на Калининград и его областные порты и базы военно-морского флота;– начать задерживать или даже топить в Балтийском море и на других морях суда, перевозящие российские энергоносители;– силами неонацистской Молдавии президента Майи Санду, которая ради сохранения власти готова на все, подвергнуть нападению российских миротворцев в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР);– организовать провокацию на Кавказе – Южном или Северном, не так и важно. Зря что ли так активно разжигали в последние месяцы агрессивную русофобию в Азербайджане и Армении;– организовать провокацию на границах Белоруссии, которая является частью союзного государства с Россией и размещает на своей территории российское оружие, в том числе, ядерное;– спровоцировать какой-нибудь конфликт в Арктике, чтобы создать угрозы на Северном морском пути (СМП) и таким образом нарушить торговые отношения с партнерами России, в первую очередь с Китаем.Короче, при желании и при отсутствии совести и любых сдерживающих механизмов и принципов загнанные в невменяемое состояние укро-неонацисты и их европейские покровители от страха могут организовать где угодно и что угодно. Подойдет им любая гадость, нацеленная против России и на срыв американо-российского партнерства ради разрядки международной напряженности.И, конечно же. пострадать от этих действий могут все, кого они коснутся. Но если США и Европа могут отползти в этой ситуации и пропетлять между неприятными обстоятельствами, потому что им по-любому нужна будет Украина для новой войны, то сама Украина не отвертится. Как будущий плацдарм и полигон новой войны она не нужна России. От слова "совсем".Если коллективный Запад будет стараться сохранить кусок Украины путем заключения перемирия и ради этого США даже готовы уговаривать укро-неоанцитстов не активничать и дать возможность договориться с Россией на Аляске, то это не означает, что речь идет о мире, который устроит Москву. Западу, как уже было сказано выше, нужна передышка. А вот России нужен прочный мир. Надолго, если не навсегда.И если в этом ей будет мешать Украина, то судьба ее (Украины) будет решена негативно для нее. И за счет нее: война до последнего украинца подразумевает, что когда-то эти украинцы таки закончатся…*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

