Титаник Каспийского моря: что значит "американский мир" для Армении и Азербайджана

Трамп разрубил кавказский узел. Так представляют мировые СМИ согласованный Арменией и Азербайджаном мир. Но так ли это?

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066868043_0:342:2866:1954_1920x0_80_0_0_6334940b5c0b296624d192bc6890efef.jpg

11 августа опубликовано "Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений" между Азербайджаном и Арменией. Этот документ в присутствии Трампа, Пашиняна и Алиева парафировали на днях в Вашингтоне министры иностранных дел обеих стран. В многолетнем противостоянии двух стран поставлена точка. Но не все стороны равнозначно выиграли от такого мира. Очевидно только, что это - удар по России и ее союзникам в регионе. В первую очередь Ирану. Эксперты в своих соцсетях разложили последствия этих процессов в Закавказье.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаКак и ожидалось, подписанный между Баку и Ереваном документ о мире является очень плохим для Армении, но главное — весьма неприятным для России. Стороны признают границы друг друга в пределах бывших республик СССР и официально отказываются от любых территориальных претензий. Азербайджан получает окончательную юридическую "печать" под результатом войн последней пятилетки, включая Нагорный Карабах. Армения — теряет даже теоретический инструмент давления на Баку через международные суды или дипломатические заявления о "спорном статусе". Подписанты обязуются не применять силу и не угрожать её применением. Как и в любой ситуации такого рода, обязательство будет действовать до тех пор, пока соотношение сил и внешние обстоятельства устраивают обе стороны. Но сейчас положение неравновесное — Азербайджан заведомо превосходит Армению. Представляет интерес и пункт о том, что вдоль границы запрещено размещение вооружённых сил третьих государств. Это однозначная и весьма важная победа Азербайджана и Турции: исключается сценарий, при котором НАТО, Франция или дополнительные российские силы могли бы укрепить армянскую оборону в приграничных районах. Теперь даже формальное приглашение миротворцев или военных инструкторов в эти зоны Армении будет нарушением договора. Для России и Ирана это сужает манёвр: резко нарастить контингент для "стабилизации" у линии соприкосновения теперь вряд ли удастся, а судьба российской 102-й военной базы в Армении оказывается под вопросом. Поскольку неясно, какую именно дистанцию считать как "уже не у линии". А вот для тандема Баку и Анкары этот пункт не представляет никаких сложностей. Турции не нужно размещать войска на территории Азербайджана: при необходимости она сможет действовать и со своей территории. Все действия по реализации соглашения будут курироваться совместной комиссией, решения которой имеют приоритет над внутренними законами. Это сильный правовой элемент: национальное законодательство сторон подчиняется договору. То есть, приди к власти в Армении патриотические силы — ревизия стала бы нарушением международного права, с предсказуемыми санкциями. Комиссия будет постоянно нависать над политикой Еревана. Отказ от старых исков и претензий — ещё одна проблема для Армении. Через несколько лет даже на международном уровне не останется активных дел, которые можно было бы использовать как основу для дипломатической кампании. Азербайджан избавляется от необходимости постоянно отбиваться в ООН, ЕСПЧ и других институтах от юридических атак по поводу осквернения храмов, пыток, убийств и т. п. Прописанное экономическое, транспортное, гуманитарное сотрудничество тоже играет роль волка в овечьей шкуре. Азербайджан и Турция получают легальный вход в армянские экономику и транспорт, включая потенциальный "мягкий" Зангезурский коридор. Даже если Армения сможет привлечь инвестиции и транзитные доходы, то рискует попасть в зависимость от инфраструктуры, контролируемой Анкарой и Баку. Для Ирана это тревожный сигнал: экономическая интеграция Армении с Азербайджаном может частично обойти иранские логистические маршруты. Конечно, это соглашение — никакой не компромисс, а юридическая фиксация итогов войны на крайне выгодных для Азербайджана условиях, которые "подвешивают" Армению в вакууме с постоянными рисками. В более широком смысле, это новый геополитический режим в Закавказье, особенно с учётом американского контроля над Зангезурским коридором. В целом, этот документ при всём желании невозможно назвать комплиментарным России: наша страна продолжает терять влияние на Кавказе. Всё это, конечно, требует самой тщательной оценки рисков, раз уж мы имеем дело с состоявшимся фактом. И — тесной координации усилий как минимум с Ираном, потому что проблема у нас теперь общая. Не стоит забывать и про старую истину: чем больше у противника собственных проблем, тем меньше у него времени и ресурсов создавать проблемы нам.Публицист Егор ХолмогоровОпубликован полный текст проекта "мирного договора" между Алиевым и Пашиняном. Нас сей документ интересует с точки зрения философии права как образчик юридического нонсенса. Нонсенс этот, впрочем, имеет глубокие корни в "версальско-женевском" праве Лиги наций и в "хельсинско-беловежском праве" как его преемнике. Разумеется, их принципы противоречат Уставу ООН, которые, при всей недоговоренности и противоречивости оного, были на голову их выше. Пашинян смог выторговать у Алиева то, что конституцию Армении (называющую Арцах частью национальной территории) менять не будут. Причина понятна: попытка её сменить создавала риск свержения Пашиняна. Вместо этого обе стороны объявляют юридически ничтожными ссылки на внутренние документы (включая Конституции) в оправдание дальнейшего выдвижения территориальных претензий. Этот ход, разумеется Алиев списал у британцев из их мирного договора 1998 года с ирландцами (по которому Конституция Ирландии, провозглашающая своей всю территорию острова, не является аргументом в споре о принадлежности шести графств). Это хитрый и сильный ход Баку, но он ослаблен другим пунктом проекта договора - прямой отсылкой к Хельсинским соглашениям 1975 г. и Алма-Атинской декларации 1991 г., а также неслыханной ранее в мировом праве строкой "Границы между бывшими ССР внутри СССР являются межгосударственными границами Армении и Азербайджана (при условии дальнейшей демаркации)". Юридический нонсенс этих пунктов перечёркивает всё хитроумие пункта о запрете ссылаться на внутренние законы с целью передвижения границы под угрозой наказания.Политик Дмитрий ВасилецНа фоне подписания типа "мирного соглашения" между Азербайджаном и Арменией организованное США, всплыл текст этого документа. Помимо таких дежурных фраз типа "стороны отказываются от территориальных претензий друг к другу" и "отказываются от применения силы друг против друга", указано, что на "их границе не будет сил третьих стран", а также будет проведена делимитация границы на базе отдельного соглашения. Но есть одно "но", помню США уже организовывала такие "сделки" в прошлом. …президент США Клинтон организовывает подписание соглашения между Израилем и Палестиной. Чем всё закончилось, всем известно, можно посмотреть на геноцид в Секторе Газа.Эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр КараваевОфициальный Ереван сразу по двум каналам проинформировал Москву о вашингтонских документах - Пашинян звонил Путину, Мирзоян Лаврову. Может сложиться впечатление, что Пашинян обсудил с Алиевым, что берет на себя функцию информирования Путина. Собственно, объяснения Пашиняна важнее алиевских, учитывая, что подавляющая часть вашингтонских договоренностей касается работы на "армянском полигоне". Ереван уже видимо проработал для себя тему разрыва с ЕАЭС, убедившись в деструктивности такого шага, в отличие от ОДКБ (Токаев так же успел переговорить с Пашиняном, пригласив с официальным визитом в Астану). Для Алиева ситуация проще, в каком-то смысле, история с самолётом стала поводом (именно поводом, а не причиной) для дрейфа в сторону системного охлаждения с Путиным, в рамках которого координация с Москвой как бы уходит на периферию, в тень. В принципе, даже если Алиев совершит звонок Путину, допустим после переговоров на Аляске, то это не будет означать активизацию взаимодействия, оно поставлено на паузу, во всяком случае до осениОппозиционный политик Олег ВолошинВряд ли "Титаник" гармоничен в Каспийском море, но азербайджанское руководство упорно пытается раздобыть себе билет на этот лайнер.Политический аналитик Елена МаркосянМне часто задают вопрос - чем не устраивает Путин и Россия Азербайджан и Армению. Ответ прост, и он на поверхности. Вся проблема в суверенитете. Армения и Азербайджан всё время считали, кому Россия продает оружия больше, в чью пользу она будет решать их конфликт и обвиняла её в том, что она помогает другому "любимчику". А Россия Путина одинаково относилась к обоим и вынуждала их самих к принятию собственных решений в своих интересах, совпадающих с точкой зрения большинства народа. В итоге, несостоятельность и Армении, и Азербайджана привела их к тому, что само понятие "суверенитет" воспринимается ими как форма демонстрации своей непокорности тем, кто сам по себе не представляет угрозы не потому, что слабее, а потому что не хочет быть угрозой. Понимая это, Запад легко манипулирует элитами этих слабых государств, и делает это исключительно в своих интересах, которые не совпадают, а прямо противоположны интересам и Армении, и Азербайджана.Китаист Николай ВавиловУверенность руководства Азербайджана держится на двух миражах — окрыленность от контактов с США и неправильная трактовка СВО, которая ведется аккуратно и человечно, так как на Украине живут русские. В Азербайджане русские не живут. Эти миражи дают основания стратегам рассуждать о базе с ядерным оружием, например, Пакистана. Да, такие переговоры США-Пакистан-Азербайджан ведутся. Этим также обусловлен визит Мунира в США. Китаю это не нравится, без Китая — Пакистан не выстоит. Это третий мираж. Четвертый мираж — это представление о том, что через рынок Садовод можно узнать все тайны Пекинского двора. Пятый мираж — это думать, что Пезешкиан представляет консолидированную позицию Ирана и КСИР. Никто не забыл, где разбился президент Раиси. Шестой мираж — это думать, что власть появляется самостоятельно. Но Азербайджан — это функция от пространства позднего СССР, где уважаемый Гейдар Алиев был главой КГБ. Увы, но СССР больше нет. Давно.О других аспектах внешней политики Баку - в статье Павла Котова "Головокружение от успехов. Зачем Баку заигрывает с Киевом"

