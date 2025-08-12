Первое аляскинское предупреждение Трампа сработало - Зеленский изменил позицию по принципиальному вопросу
© Фото : коллаж Украина.Ру
За три дня до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимир Зеленский, по имеющейся информации, заявил о готовности к территориальным уступкам, которые раньше называл своей "красной линией"
Накануне вечером президент США Дональд Трамп поставил точку в вопросе о присутствии Владимира Зеленского на российско-американских переговорах на высшем уровне на Аляске – его туда не приглашали.
"Я сказал, что Зеленский может поехать, но он провёл множество встреч, он занимается этим 3,5 года, но это ни к чему не привело. Он не является частью этого", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Американский президент отметил, что у него хорошие отношения с Зеленским, но вот его действиями крайне недоволен и очень сильно не согласен с тем, что он делает.
"Меня немного задело то, что Зеленский говорит: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение, потому что будет какой-то обмен территорией", - заявил Трамп.
В субботнем видеообращении Зеленский категорично объявил, что "дарить землю украинцы не будут", подчеркнув, что Конституция Украины не позволяет ему уступать территории без проведения общенационального референдума.
О том, что в ходе личной встречи Путина и Трампа 15 августа речь пойдёт о территориальном обмене, писали и СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме, и сам американский президент говорил, а теперь и глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что, возможно, будут обмены территориями, будут уступки, никто не останется доволен.
Неизвестно, на какой стадии находится вопрос – пока это просто один из пунктов повестки встречи или какие-то предварительные договорённости уже достигнуты, от кого исходила инициатива и как всё это будет выглядеть, - но так или иначе, Зеленский уже выступил против Трампа. А Трамп очень не любит, когда идут ему наперекор, и уже сделал Банковой серьёзное предупреждение: "Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец".
Если американское руководство умоет руки и полностью абстрагируется от ситуации на Украине, то заменить США европейские страны, как бы ни старались, в полном объёме не смогут, причём не только по вооружению (хотя на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News после встречи в Лондоне с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, секретарём СНБО Рустемом Умеровым заявил, что Штаты не против, если европейцы будут покупать у американских производителей оружие для Киева и сами же будут платить за всё), но и по разведданным в частности.
Так что Зеленский оказался перед трудным выбором: либо сменить собственную позицию и пойти на территориальные уступки России, либо продолжать стоять на своём и пойти против Трампа.
Если верить The Telegraph, лидер киевского режима предпочитает первый вариант. Британская газета, ссылаясь на слова некоего западного чиновника, утверждает, что в преддверии саммита на Аляске Зеленский смягчил позицию по территориальному вопросу, а точнее – готов заморозить линию фронта в её нынешнем состоянии и фактически передать России контроль над территориями, которые она занимает в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму, но не более, а взамен хочет чёткие гарантии безопасности в виде поставок западного оружия и перспективы вступления в НАТО.
На Украине и в Европе растёт обеспокоенность, что Трамп и Путин могут договориться о завершении конфликта без учёта их мнения, говорится в статье.
"Европейские столицы решили поддержать позицию Киева в отношении любых территориальных обменов, пытаясь убедить Трампа, что за единой красной линией "Украина плюс Европа", которая отвергает уступки по удерживаемым Украиной территориям, есть дипломатический вес. Европейцы теперь понимают свою роль в поддержке Украины в дипломатических переговорах. Это укрепление морального духа и дипломатических позиций Украины, чтобы она не чувствовала себя одинокой", — сказал собеседник The Telegraph.
Похожую информацию о готовности к отказу от территориальных претензий ради урегулирования конфликта и дальнейшего продвижения к членству в НАТО озвучило и другое британское издание The Daily Telegraph.
Впрочем, за период проведения СВО позиция Зеленского по территориальному вопросу менялась неоднократно. Так, спустя неделю после начала спецоперации, в марте 2022 года, ещё легитимный президент Украины заявил, обращаясь к своему российскому коллеге: "Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем. Я ж сосед! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори" - выразив готовность обсудить с Путиным всё, в том числе Донбасс, чтобы не воевать.
Сейчас Зеленский в контексте территориальных изменений всегда упоминает необходимость всеобщего волеизъявления народа, а в середине 2022 года глава государства предупредил, что, если власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей всё же проведут референдумы о перспективе вхождения в состав РФ, как запланировали, то Украина выйдет из переговорного процесса с Москвой. Его угрозы никого не остановили, регионы по итогам голосования присоединились к России, тогда-то Зеленский и ввёл законодательный запрет на диалог с РФ, хотя позже это отрицал, утверждая, что ничего он не запрещал. А в декабре в интервью журналу Economist в качестве условия для начала переговоров Зеленский назвал отвод ВС РФ на границы 1991 года, т.е. отказ России от ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма.
В начале 2023 года президент Украины был полон решимости вернуть утраченные регионы силовым способом, однако российские войска остановили контрнаступление ВСУ и, более того, взяли под свой контроль несколько ключевых населённых пунктов, в частности Артёмовск (украинское название — Бахмут). Зеленский же неоднократно повторял тезис о возвращении к границам 1991 года и продвигал свою "формулу мира", фактически представляющую план капитуляции РФ.
В 2024 году его риторика на фоне продвижения ВС РФ и истечения срока правления Джо Байдена резко изменилась: захватывать территории военным путём Украине уже не нужно, а переговоры можно начать без возвращения к границам 1991 года – теперь речь пошла о границах 2022-го.
20 января 2025 года лояльная Банковой американская администрация ушла и вернулся Трамп, обещающий завершить украинский кризис. Спецпосланник 47-го президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что ключ к мирному урегулированию конфликта на Украине – это решение вопроса регионов, ставших частью РФ, на что Зеленский назвал признание этих территорий российскими своей "красной линией", а Уиткоффа упрекнул в некомпетентности.
Теперь президенты РФ и США готовятся обсуждать дальнейшее развитие ситуации на Украине пока без самой Украины. По информации источников российских СМИ, приезда Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа ожидать не стоит.
"Что ж, если вы хотя бы на секунду представили, что Зеленский принимает решения, вы ошибаетесь. У Зеленского нет права голоса в этом вопросе. Он - инструмент в руках Соединённых Штатов. Таким образом, вопрос в том, считают ли США, что присутствие Зеленского на Аляске имеет дипломатическую ценность? Какое давление на Россию может оказать присутствие Зеленского? Это расчёты, которые должны сделать США. Здесь происходит дипломатическая игра. И я думаю, что Соединённым Штатам нужно задуматься о реальности, сегодняшняя Россия - это не Россия 1990-х годов, мы говорим не о Борисе Ельцине, мы говорим о Владимире Путине. Это Владимир Путин, который управлял Россией 25 лет и сделал Россию сегодня сильной, гордой нацией, так что нужно быть осторожными с играми, в которые вы играете с Владимиром Путиным, потому что с Владимир Путин не играет в игры. Владимир Путин – дипломат. Он пойдёт на компромиссы, он сделает то, что необходимо для содействия благополучию России, а мир отвечает интересам России. Таким образом, Владимир Путин будет на Аляске, Дональд Трамп будет на Аляске, а какова роль Зеленского? Она чисто политическая, и это решение будет принято Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - заявил бывший американский разведчик-морпех Скотт Риттер.
Аналогичного мнения придерживается и член комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканка Анна Паулина Луна. Она уверена, что если Путин согласится на прекращение огня и назначит дату отвода войск, Трамп сможет договориться об обмене территориями, а Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет американский президент, поскольку на 100% зависит от благосклонности правительства США.
Зеленскому в такой ситуации, естественно, нужно постараться сохранить лицо и не выглядеть как ведомый политик, исполняющий чужие решения. Он выразил надежду на то, что Трамп никаких решений по Украине без Украины на Аляске принимать не будет, а с Путиным обсудит двусторонние отношения.
Впрочем, политтехнолог, работавший с Офисом президента Украины, в комментарии изданию "Страна.ua" допустил, что Зеленский может согласиться на вывод войск с территории ДНР из опасений потерять помощь Вашингтона и впоследствии столкнуться с ещё большим осложнением ситуации на фронте. По его словам, в таком случае вряд ли украинцы устроят бунт, поскольку в последние годы в остальных украинских регионах сформировалось отношение к Донбассу как к "проклятой земле", и жертва этой территорией считается приемлемой.
К такому повороту событий, по словам журналиста немецкой газеты Die Welt Кристофа Ваннера, похоже, готовы и соратники главы государства.
"У Зеленского сейчас серьёзные проблемы. Особенно учитывая, что на международном уровне всё чаще говорят о потере Украиной земель. <…> Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придётся идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины", — считает он.
