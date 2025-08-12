https://ukraina.ru/20250812/pervoe-alyaskinskoe-preduprezhdenie-trampa-srabotalo---zelenskiy-izmenil-pozitsiyu-po-printsipialnomu-1066883408.html

Первое аляскинское предупреждение Трампа сработало - Зеленский изменил позицию по принципиальному вопросу

Первое аляскинское предупреждение Трампа сработало - Зеленский изменил позицию по принципиальному вопросу - 12.08.2025 Украина.ру

Первое аляскинское предупреждение Трампа сработало - Зеленский изменил позицию по принципиальному вопросу

За три дня до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимир Зеленский, по имеющейся информации, заявил о готовности к территориальным уступкам, которые раньше называл своей "красной линией"

2025-08-12T17:23

2025-08-12T17:23

2025-08-12T17:23

эксклюзив

аляска

россия

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

территориальные уступки

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061197777_93:0:1321:691_1920x0_80_0_0_d9855f3a8748e5371ee9bed7a1fb1f32.png

Накануне вечером президент США Дональд Трамп поставил точку в вопросе о присутствии Владимира Зеленского на российско-американских переговорах на высшем уровне на Аляске – его туда не приглашали."Я сказал, что Зеленский может поехать, но он провёл множество встреч, он занимается этим 3,5 года, но это ни к чему не привело. Он не является частью этого", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Американский президент отметил, что у него хорошие отношения с Зеленским, но вот его действиями крайне недоволен и очень сильно не согласен с тем, что он делает."Меня немного задело то, что Зеленский говорит: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение, потому что будет какой-то обмен территорией", - заявил Трамп.В субботнем видеообращении Зеленский категорично объявил, что "дарить землю украинцы не будут", подчеркнув, что Конституция Украины не позволяет ему уступать территории без проведения общенационального референдума.О том, что в ходе личной встречи Путина и Трампа 15 августа речь пойдёт о территориальном обмене, писали и СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме, и сам американский президент говорил, а теперь и глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что, возможно, будут обмены территориями, будут уступки, никто не останется доволен.Неизвестно, на какой стадии находится вопрос – пока это просто один из пунктов повестки встречи или какие-то предварительные договорённости уже достигнуты, от кого исходила инициатива и как всё это будет выглядеть, - но так или иначе, Зеленский уже выступил против Трампа. А Трамп очень не любит, когда идут ему наперекор, и уже сделал Банковой серьёзное предупреждение: "Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец".Если американское руководство умоет руки и полностью абстрагируется от ситуации на Украине, то заменить США европейские страны, как бы ни старались, в полном объёме не смогут, причём не только по вооружению (хотя на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News после встречи в Лондоне с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, секретарём СНБО Рустемом Умеровым заявил, что Штаты не против, если европейцы будут покупать у американских производителей оружие для Киева и сами же будут платить за всё), но и по разведданным в частности.Так что Зеленский оказался перед трудным выбором: либо сменить собственную позицию и пойти на территориальные уступки России, либо продолжать стоять на своём и пойти против Трампа.Если верить The Telegraph, лидер киевского режима предпочитает первый вариант. Британская газета, ссылаясь на слова некоего западного чиновника, утверждает, что в преддверии саммита на Аляске Зеленский смягчил позицию по территориальному вопросу, а точнее – готов заморозить линию фронта в её нынешнем состоянии и фактически передать России контроль над территориями, которые она занимает в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму, но не более, а взамен хочет чёткие гарантии безопасности в виде поставок западного оружия и перспективы вступления в НАТО.На Украине и в Европе растёт обеспокоенность, что Трамп и Путин могут договориться о завершении конфликта без учёта их мнения, говорится в статье."Европейские столицы решили поддержать позицию Киева в отношении любых территориальных обменов, пытаясь убедить Трампа, что за единой красной линией "Украина плюс Европа", которая отвергает уступки по удерживаемым Украиной территориям, есть дипломатический вес. Европейцы теперь понимают свою роль в поддержке Украины в дипломатических переговорах. Это укрепление морального духа и дипломатических позиций Украины, чтобы она не чувствовала себя одинокой", — сказал собеседник The Telegraph.Похожую информацию о готовности к отказу от территориальных претензий ради урегулирования конфликта и дальнейшего продвижения к членству в НАТО озвучило и другое британское издание The Daily Telegraph.Впрочем, за период проведения СВО позиция Зеленского по территориальному вопросу менялась неоднократно. Так, спустя неделю после начала спецоперации, в марте 2022 года, ещё легитимный президент Украины заявил, обращаясь к своему российскому коллеге: "Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем. Я ж сосед! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори" - выразив готовность обсудить с Путиным всё, в том числе Донбасс, чтобы не воевать.Сейчас Зеленский в контексте территориальных изменений всегда упоминает необходимость всеобщего волеизъявления народа, а в середине 2022 года глава государства предупредил, что, если власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей всё же проведут референдумы о перспективе вхождения в состав РФ, как запланировали, то Украина выйдет из переговорного процесса с Москвой. Его угрозы никого не остановили, регионы по итогам голосования присоединились к России, тогда-то Зеленский и ввёл законодательный запрет на диалог с РФ, хотя позже это отрицал, утверждая, что ничего он не запрещал. А в декабре в интервью журналу Economist в качестве условия для начала переговоров Зеленский назвал отвод ВС РФ на границы 1991 года, т.е. отказ России от ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма.В начале 2023 года президент Украины был полон решимости вернуть утраченные регионы силовым способом, однако российские войска остановили контрнаступление ВСУ и, более того, взяли под свой контроль несколько ключевых населённых пунктов, в частности Артёмовск (украинское название — Бахмут). Зеленский же неоднократно повторял тезис о возвращении к границам 1991 года и продвигал свою "формулу мира", фактически представляющую план капитуляции РФ.В 2024 году его риторика на фоне продвижения ВС РФ и истечения срока правления Джо Байдена резко изменилась: захватывать территории военным путём Украине уже не нужно, а переговоры можно начать без возвращения к границам 1991 года – теперь речь пошла о границах 2022-го.20 января 2025 года лояльная Банковой американская администрация ушла и вернулся Трамп, обещающий завершить украинский кризис. Спецпосланник 47-го президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что ключ к мирному урегулированию конфликта на Украине – это решение вопроса регионов, ставших частью РФ, на что Зеленский назвал признание этих территорий российскими своей "красной линией", а Уиткоффа упрекнул в некомпетентности.Теперь президенты РФ и США готовятся обсуждать дальнейшее развитие ситуации на Украине пока без самой Украины. По информации источников российских СМИ, приезда Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа ожидать не стоит."Что ж, если вы хотя бы на секунду представили, что Зеленский принимает решения, вы ошибаетесь. У Зеленского нет права голоса в этом вопросе. Он - инструмент в руках Соединённых Штатов. Таким образом, вопрос в том, считают ли США, что присутствие Зеленского на Аляске имеет дипломатическую ценность? Какое давление на Россию может оказать присутствие Зеленского? Это расчёты, которые должны сделать США. Здесь происходит дипломатическая игра. И я думаю, что Соединённым Штатам нужно задуматься о реальности, сегодняшняя Россия - это не Россия 1990-х годов, мы говорим не о Борисе Ельцине, мы говорим о Владимире Путине. Это Владимир Путин, который управлял Россией 25 лет и сделал Россию сегодня сильной, гордой нацией, так что нужно быть осторожными с играми, в которые вы играете с Владимиром Путиным, потому что с Владимир Путин не играет в игры. Владимир Путин – дипломат. Он пойдёт на компромиссы, он сделает то, что необходимо для содействия благополучию России, а мир отвечает интересам России. Таким образом, Владимир Путин будет на Аляске, Дональд Трамп будет на Аляске, а какова роль Зеленского? Она чисто политическая, и это решение будет принято Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - заявил бывший американский разведчик-морпех Скотт Риттер.Аналогичного мнения придерживается и член комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканка Анна Паулина Луна. Она уверена, что если Путин согласится на прекращение огня и назначит дату отвода войск, Трамп сможет договориться об обмене территориями, а Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет американский президент, поскольку на 100% зависит от благосклонности правительства США.Зеленскому в такой ситуации, естественно, нужно постараться сохранить лицо и не выглядеть как ведомый политик, исполняющий чужие решения. Он выразил надежду на то, что Трамп никаких решений по Украине без Украины на Аляске принимать не будет, а с Путиным обсудит двусторонние отношения.Впрочем, политтехнолог, работавший с Офисом президента Украины, в комментарии изданию "Страна.ua" допустил, что Зеленский может согласиться на вывод войск с территории ДНР из опасений потерять помощь Вашингтона и впоследствии столкнуться с ещё большим осложнением ситуации на фронте. По его словам, в таком случае вряд ли украинцы устроят бунт, поскольку в последние годы в остальных украинских регионах сформировалось отношение к Донбассу как к "проклятой земле", и жертва этой территорией считается приемлемой.К такому повороту событий, по словам журналиста немецкой газеты Die Welt Кристофа Ваннера, похоже, готовы и соратники главы государства."У Зеленского сейчас серьёзные проблемы. Особенно учитывая, что на международном уровне всё чаще говорят о потере Украиной земель. <…> Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придётся идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины", — считает он.Читайте также: Трамп строит "новый мир", в котором не определено место Украины. Эксперты о вариантах завершения войны

https://ukraina.ru/20250811/pered-slozhnym-vyborom-i-bez-nadezhdy-na-evropu-kakaya-sudba-zhdt-ukrainu-posle-vstrechi-putina-i-1066817777.html

https://ukraina.ru/20250811/natsionalisty-ugrozhayut-ogromnym-vnutrennim-konfliktom-esli-kiev-poydt-na-ustupki-moskve---eksperty--1066774341.html

https://ukraina.ru/20250811/bitva-na-alyaske-1066824639.html

аляска

россия

сша

украина

донбасс

запорожская область

херсонская область

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, аляска, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, территориальные уступки, переговоры, донбасс, запорожская область, херсонская область, крым