Ставка Зеленского, кровавые ТЦК. Итоги 11 августа
Ставка Зеленского, кровавые ТЦК. Итоги 11 августа
Ставка Зеленского, кровавые ТЦК. Итоги 11 августа
Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего. Украину всколыхнули новые скандалы с насилием в ТЦК и воинских частях
2025-08-11T18:01
2025-08-11T18:05
О проведении Ставки верховного главнокомандующего Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.«Провёл Ставку. Именно по тем вопросам, которые подняли наши воины на фронте и какие я поручал членам правительства проработать», - написал он.Далее Зеленский перечислил проблемные вопросы.«Первое - абсолютно чёткое решение касательно пикапов, квадроциклов и другой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам», - заявил Зеленский.По его словам, украинское руководство обеспечивает возможность покупки не только новых пикапов, но и бывших в употреблении - это именно то, о чём, по словам Зеленого, говорили в каждой бригаде. На этой неделе, пообещал глава киевского режима, украинское правительство формализует решение в документах, чтобы в августе у украинских военных появилась такая возможность.«Второе - поручил значительно увеличить финансирование боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо - чтобы бригады получили действительно больше возможностей. Обновлённые правила: 7 млн грн. (около 17,5 млн руб.- Ред.) бригаде из расчёта на каждый батальон, который принимает участие в боевых действиях, т.е.это рост на десятки миллионов гривен», - отметил Зеленский.Он также обратил внимание на другие вопросы имущественного и финансового плана.«Третье - значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад», - указал Зеленский.Он сообщил, что также сокращаются сроки списания имущества.«Ещё один чувствительный вопрос - касательно процедуры награждения. К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением к награде и её реальным вручением воину - это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизованы документы о награждении», - писал Зеленский.По его словам, Минобороны Украины наработало предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Все детали представит министр обороны Украины Денис Шмыгаль.«Также на Ставке были доклады касательно некоторых других вопросов, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок на Харьковщину и Сумщину. Помним всё, что было озвучено. Решение готовим», - сообщил Зеленский.Тем временем украинские телеграм-каналы сообщают о непростом положении дел для ВСУ на фронтах.«Наш источник сообщает, что сейчас бросают все человеческие резервы с тыла на «ноль», что породило слухи, что война скоро закончится. Банковая пытается за счёт живой силы уровнять шансы на ЛБС, и даже пойти в молниеносное наступление на этой неделе под «дату саммита». Бросают всё, идут в ва-банк», - писал популярный на Украине телеграмм-канал «Легитимный».Авторы канала указали, что если Зеленому удастся сорвать переговоры, то «Украина окажется в очень плохой ситуации, так как остатки живой силы израсходуют, и тогда начнутся масштабные провалы, и отступления ВСУ».«Также Зеленский отдал приказ, любой ценой держать Покровск, чтобы не допустить полного окружения агломерации к 15 августа», - помимо этого писал «Легитимный».По словам авторов канала, ситуация на этом направлении «катастрофическая у ВСУ».Убийства в ТЦКНовые случаи насилия в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, сокр. ТЦК - аналог российских военкоматов - Ред.) всколыхнули Украину.Так, в Запорожье две семьи обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственных. Как сообщила дочь 52-летнего Романа Пивторацкого, её отца забрали у подъезда его дома в Запорожье и повезли в учебный центр. В воинской части родственникам Пивторацкого говорили, что с ним «всё в порядке», а также обещали, что он перезвонит позже.Однако через неделю семье сообщили о смерти Пивторацкого, которая наступила через сутки после мобилизации.Во время опознания на теле родные обнаружили многочисленные ушибы, включая разбитый затылок, синяки на груди и лице, но в медицинском заключении причиной смерти была указана острая сердечная недостаточность. По данному случаю ГБР начало расследование.Дочь 46-летнего Василия Кулачека сообщает подобную историю. Мужчину мобилизовали 18 апреля, 21 апреля он уже погиб, но сообщение о смерти семья получила только 1 мая.Официальной причиной смерти семье назвали массивное кровотечение, но на теле Кулачка были ножевые ранения: одно в шею и два в области сердца. На обнаруженном ноже не было отпечатков пальцев.Примечательно, что ранее - в феврале - воинская часть в Самаре уже оказывалась в центре скандала: тогда в в/ч погиб 34-летний Владислав Петров.Кроме того, в украинском сегменте Telegram появилось видео, записанное в Ровенском ТЦК. На нём окровавленный мужчина сообщил, что его избивают. Ровенские военкомы уже заявили, что мужчина сам упал и получил ранения при попытке побега из ТЦК.«Обстановка в Ровенском ТЦК. Окровавленный мужчина на видео прощается и просит его запомнить. Полицаи по классике заявили, что он «сам упал» при попытке побега. Попадаться нельзя совсем. Это дорога в один конец», - прокомментировали произошедшего в популярном на Украине телеграмм-канале «ЗеРада».Ранее в разных уголках Украины уже вспыхивали протесты против произвола украинских военкомов. При этом в виду нехватки личного состава насильственная мобилизация в стране продолжается.О происходившем на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске".
Ставка Зеленского, кровавые ТЦК. Итоги 11 августа

Владимир Зеленский
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего. Украину всколыхнули новые скандалы с насилием в ТЦК и воинских частях
О проведении Ставки верховного главнокомандующего Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.
«Провёл Ставку. Именно по тем вопросам, которые подняли наши воины на фронте и какие я поручал членам правительства проработать», - написал он.
Далее Зеленский перечислил проблемные вопросы.
«Первое - абсолютно чёткое решение касательно пикапов, квадроциклов и другой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам», - заявил Зеленский.
По его словам, украинское руководство обеспечивает возможность покупки не только новых пикапов, но и бывших в употреблении - это именно то, о чём, по словам Зеленого, говорили в каждой бригаде. На этой неделе, пообещал глава киевского режима, украинское правительство формализует решение в документах, чтобы в августе у украинских военных появилась такая возможность.
«Второе - поручил значительно увеличить финансирование боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо - чтобы бригады получили действительно больше возможностей. Обновлённые правила: 7 млн грн. (около 17,5 млн руб.- Ред.) бригаде из расчёта на каждый батальон, который принимает участие в боевых действиях, т.е.это рост на десятки миллионов гривен», - отметил Зеленский.
Он также обратил внимание на другие вопросы имущественного и финансового плана.
«Третье - значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад», - указал Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2025
13:11
Отрезвляющий отказ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 августаОтказ России от договора РСМД отрезвил Запад, заявили в МИД РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он сообщил, что также сокращаются сроки списания имущества.
«Ещё один чувствительный вопрос - касательно процедуры награждения. К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением к награде и её реальным вручением воину - это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизованы документы о награждении», - писал Зеленский.
По его словам, Минобороны Украины наработало предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Все детали представит министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
«Также на Ставке были доклады касательно некоторых других вопросов, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок на Харьковщину и Сумщину. Помним всё, что было озвучено. Решение готовим», - сообщил Зеленский.
Тем временем украинские телеграм-каналы сообщают о непростом положении дел для ВСУ на фронтах.
«Наш источник сообщает, что сейчас бросают все человеческие резервы с тыла на «ноль», что породило слухи, что война скоро закончится. Банковая пытается за счёт живой силы уровнять шансы на ЛБС, и даже пойти в молниеносное наступление на этой неделе под «дату саммита». Бросают всё, идут в ва-банк», - писал популярный на Украине телеграмм-канал «Легитимный».
Авторы канала указали, что если Зеленому удастся сорвать переговоры, то «Украина окажется в очень плохой ситуации, так как остатки живой силы израсходуют, и тогда начнутся масштабные провалы, и отступления ВСУ».
«Также Зеленский отдал приказ, любой ценой держать Покровск, чтобы не допустить полного окружения агломерации к 15 августа», - помимо этого писал «Легитимный».
По словам авторов канала, ситуация на этом направлении «катастрофическая у ВСУ».
Пенсионеры РФ и жертвы СБУ
10:17
Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августаФСБ сообщила об использовании украинскими спецслужбами российских пенсионеров. СМИ сообщили о результатах визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Лондон
Убийства в ТЦК
Новые случаи насилия в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, сокр. ТЦК - аналог российских военкоматов - Ред.) всколыхнули Украину.
Так, в Запорожье две семьи обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственных. Как сообщила дочь 52-летнего Романа Пивторацкого, её отца забрали у подъезда его дома в Запорожье и повезли в учебный центр. В воинской части родственникам Пивторацкого говорили, что с ним «всё в порядке», а также обещали, что он перезвонит позже.
Однако через неделю семье сообщили о смерти Пивторацкого, которая наступила через сутки после мобилизации.
Во время опознания на теле родные обнаружили многочисленные ушибы, включая разбитый затылок, синяки на груди и лице, но в медицинском заключении причиной смерти была указана острая сердечная недостаточность. По данному случаю ГБР начало расследование.
Дочь 46-летнего Василия Кулачека сообщает подобную историю. Мужчину мобилизовали 18 апреля, 21 апреля он уже погиб, но сообщение о смерти семья получила только 1 мая.
Официальной причиной смерти семье назвали массивное кровотечение, но на теле Кулачка были ножевые ранения: одно в шею и два в области сердца. На обнаруженном ноже не было отпечатков пальцев.
Примечательно, что ранее - в феврале - воинская часть в Самаре уже оказывалась в центре скандала: тогда в в/ч погиб 34-летний Владислав Петров.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Вчера, 18:30
Незваный гость на Аляске и дела в глухомани Европы. Итоги 10 августаСМИ сообщили о том, что Владимир Зеленский может прибыть на Аляску во время встречи там президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об усталости Соединённых Штатов от конфликта на Украине
Кроме того, в украинском сегменте Telegram появилось видео, записанное в Ровенском ТЦК. На нём окровавленный мужчина сообщил, что его избивают. Ровенские военкомы уже заявили, что мужчина сам упал и получил ранения при попытке побега из ТЦК.
«Обстановка в Ровенском ТЦК. Окровавленный мужчина на видео прощается и просит его запомнить. Полицаи по классике заявили, что он «сам упал» при попытке побега. Попадаться нельзя совсем. Это дорога в один конец», - прокомментировали произошедшего в популярном на Украине телеграмм-канале «ЗеРада».
Ранее в разных уголках Украины уже вспыхивали протесты против произвола украинских военкомов. При этом в виду нехватки личного состава насильственная мобилизация в стране продолжается.
О происходившем на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске".
