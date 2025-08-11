https://ukraina.ru/20250811/stavka-zelenskogo-krovavye-ttsk-itogi-11-avgusta-1066819303.html

Ставка Зеленского, кровавые ТЦК. Итоги 11 августа

Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего. Украину всколыхнули новые скандалы с насилием в ТЦК и воинских частях

О проведении Ставки верховного главнокомандующего Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.«Провёл Ставку. Именно по тем вопросам, которые подняли наши воины на фронте и какие я поручал членам правительства проработать», - написал он.Далее Зеленский перечислил проблемные вопросы.«Первое - абсолютно чёткое решение касательно пикапов, квадроциклов и другой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам», - заявил Зеленский.По его словам, украинское руководство обеспечивает возможность покупки не только новых пикапов, но и бывших в употреблении - это именно то, о чём, по словам Зеленого, говорили в каждой бригаде. На этой неделе, пообещал глава киевского режима, украинское правительство формализует решение в документах, чтобы в августе у украинских военных появилась такая возможность.«Второе - поручил значительно увеличить финансирование боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо - чтобы бригады получили действительно больше возможностей. Обновлённые правила: 7 млн грн. (около 17,5 млн руб.- Ред.) бригаде из расчёта на каждый батальон, который принимает участие в боевых действиях, т.е.это рост на десятки миллионов гривен», - отметил Зеленский.Он также обратил внимание на другие вопросы имущественного и финансового плана.«Третье - значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад», - указал Зеленский.Он сообщил, что также сокращаются сроки списания имущества.«Ещё один чувствительный вопрос - касательно процедуры награждения. К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением к награде и её реальным вручением воину - это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизованы документы о награждении», - писал Зеленский.По его словам, Минобороны Украины наработало предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Все детали представит министр обороны Украины Денис Шмыгаль.«Также на Ставке были доклады касательно некоторых других вопросов, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок на Харьковщину и Сумщину. Помним всё, что было озвучено. Решение готовим», - сообщил Зеленский.Тем временем украинские телеграм-каналы сообщают о непростом положении дел для ВСУ на фронтах.«Наш источник сообщает, что сейчас бросают все человеческие резервы с тыла на «ноль», что породило слухи, что война скоро закончится. Банковая пытается за счёт живой силы уровнять шансы на ЛБС, и даже пойти в молниеносное наступление на этой неделе под «дату саммита». Бросают всё, идут в ва-банк», - писал популярный на Украине телеграмм-канал «Легитимный».Авторы канала указали, что если Зеленому удастся сорвать переговоры, то «Украина окажется в очень плохой ситуации, так как остатки живой силы израсходуют, и тогда начнутся масштабные провалы, и отступления ВСУ».«Также Зеленский отдал приказ, любой ценой держать Покровск, чтобы не допустить полного окружения агломерации к 15 августа», - помимо этого писал «Легитимный».По словам авторов канала, ситуация на этом направлении «катастрофическая у ВСУ».Убийства в ТЦКНовые случаи насилия в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, сокр. ТЦК - аналог российских военкоматов - Ред.) всколыхнули Украину.Так, в Запорожье две семьи обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственных. Как сообщила дочь 52-летнего Романа Пивторацкого, её отца забрали у подъезда его дома в Запорожье и повезли в учебный центр. В воинской части родственникам Пивторацкого говорили, что с ним «всё в порядке», а также обещали, что он перезвонит позже.Однако через неделю семье сообщили о смерти Пивторацкого, которая наступила через сутки после мобилизации.Во время опознания на теле родные обнаружили многочисленные ушибы, включая разбитый затылок, синяки на груди и лице, но в медицинском заключении причиной смерти была указана острая сердечная недостаточность. По данному случаю ГБР начало расследование.Дочь 46-летнего Василия Кулачека сообщает подобную историю. Мужчину мобилизовали 18 апреля, 21 апреля он уже погиб, но сообщение о смерти семья получила только 1 мая.Официальной причиной смерти семье назвали массивное кровотечение, но на теле Кулачка были ножевые ранения: одно в шею и два в области сердца. На обнаруженном ноже не было отпечатков пальцев.Примечательно, что ранее - в феврале - воинская часть в Самаре уже оказывалась в центре скандала: тогда в в/ч погиб 34-летний Владислав Петров.Кроме того, в украинском сегменте Telegram появилось видео, записанное в Ровенском ТЦК. На нём окровавленный мужчина сообщил, что его избивают. Ровенские военкомы уже заявили, что мужчина сам упал и получил ранения при попытке побега из ТЦК.«Обстановка в Ровенском ТЦК. Окровавленный мужчина на видео прощается и просит его запомнить. Полицаи по классике заявили, что он «сам упал» при попытке побега. Попадаться нельзя совсем. Это дорога в один конец», - прокомментировали произошедшего в популярном на Украине телеграмм-канале «ЗеРада».Ранее в разных уголках Украины уже вспыхивали протесты против произвола украинских военкомов. При этом в виду нехватки личного состава насильственная мобилизация в стране продолжается.О происходившем на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске".

