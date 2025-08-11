О воде и не только. Что сегодня тревожит дончан - 11.08.2025 Украина.ру
О воде и не только. Что сегодня тревожит дончан
Главной темой месяца в ДНР безусловно является "водная" проблема, которая решалась-решалась и вдруг переросла в кризис федерального уровня.
2025-08-11T10:18
2025-08-11T10:18
Весть о том, что с водой в республике дела будут обстоять еще менее гладко, чем ныне, застали меня в Белгородской области, где с водой порядочек. Чем я, как и подобает прожженному дончанину, воспользовался на всю катушку. Те люди, что имеют возможность принимать настоящий душ хотя бы раз в день, поистине не ведают, насколько они счастливы.После недолгого молчания региональные власти признали наконец, что новый график подачи воды – это никакой не вражеский фейк, а новая донецкая реальность. А дальше был идеальный медиа-шторм: завышенные ожидания и общая усталость населения столкнулись с недомолвками и оправданиями власти, все это активно подогревалось украинскими вбросами и, как ни странно, глупыми репликами отдельных лидеров мнений с "материка".Череда наскоро слепленных антикризов лишь подтолкнула дончан к выводу, что плана по выходу из кризиса у власти нет, а предложение главы ДНР Дениса Пушилина – озвучить народные идеи, - лишь закрепило эффект.Каких только слухов ни доходило до меня в последние недели. И о том, что воду будут подавать раз в неделю, и о грядущих перебоях с электричеством, и зиме, которую все мы проведем без отопления. Когда власть сперва недоговаривает, а после не знает, что сказать, слухи плодятся быстрей, чем микробы в общественном бассейне."Понимаешь, меня не выдавили отсюда в 2014-м, не выдавили в 2022-м, хотя временами казалось, что этот кошмар навсегда. Тошно признавать, но если с водой действительно будет еще хуже, то придется собирать манатки и увозить своих на "большую землю", - констатировал знакомый в доверительной беседе."Неужели вода раз в трое суток – это прямо настолько хуже, чем раз в двое суток?" - спросит читатель. Во-первых, раз в трое или двое суток ее тут видели очень далеко не все. Во-вторых, разница впрямь существенная для пожилых людей и семей с маленькими детьми. В-третьих, это вопрос доверия, поскольку еще недавно ситуация, по словам региональных властей, потихонечку выпрямлялась, а тут "внезапно" кризис. Люди не верят обещаниям и недоверие их вполне обосновано. А вот к слухам и вбросам, к сожалению, нет-нет, да прислушаются.Однако ж растерянность длилась недолго. Дончане – публика эмоционально взрослая и ко многому привычная. Поругались-поругались и стали думать, как адаптироваться к новым-старым условиям.Тут отдельно хотелось бы поговорить о блогерах, которые для острастки (быть может даже, что из добрых побуждений) принялись ретранслировать украинские фейки о дончанах-замарашках, что лишь подлило масла в огонь.На самом же деле и в те дни, когда вода из кранов не текла неделями, и теперь, выйдя на улицы городов ДНР и разглядывая людей, вы, скорее всего, решите, что система водоснабжения работает как часы. Почему?Знаете, в бытность мою военнослужащим, блюсти гигиену было непросто. Горячая вода лишь раз в неделю, а ледяной и ржавой, что текла из кранов, мыться не хотелось. Да и зачем стирать форму, которую завтра так и так доведется выпачкать, если можно поспать лишний час? Ради кого? Женщин вокруг нет, а сослуживцы не оценят. Тем не менее, 90% солдат ежедневно мылись ледяной водой, когда в казарме было +10, в ней же стирали одежду и мыли обувь. Потому, что себя уважать нужно. А когда тебя одиннадцать лет усиленно расчеловечивают, желание оставаться человеком в любой ситуации лишь крепнет день ото дня. Именно поэтому, кстати, горловские женщины бегают "делать ногтики" под обстрелами, а вовсе не потому, что прожить не могут без свежего маникюра.Что же с водой? Ситуация разнится от района к району. Где-то вода идет по графику, а где-то не идет вовсе. Жители многоэтажек, как правило, набирают в подвалах, поскольку напор слабый. Где-то вода идет четыре-пять часов, а где-то кончается уже через час. Зато по улицам в День воды разливаются реки. Трубы, как известно, у нас "сетчатые". Но это я говорю о технической. Питьевую нужно покупать в магазине или заказывать доставку на дом. Социально незащищенным слоям населения стараются помогать волонтеры и органы власти, но это капля в море. Республика замерла в ожидании военного, технического или даже волшебного решения.Еще одной проблемой на сегодняшний день являются налеты украинских дронов и ракетные удары. Средства ПВО работают активно и регулярно поражают цели, но что-то все равно прорывается. Хотя нервирующее жужжание украинской версии "мопеда" над крышей не идет ни в какое сравнение с многочасовым артиллерийским обстрелом.А вот какой-то внятной системы раннего оповещения о ракетной или дронной опасности, как, например, в Белгородской области, нет до сих пор. Рекламу чего угодно по СМС наладить можем, а то, что будет спасать жизни, - никак. Еще одна проблема из длинного списка тех, которые власть откладывает на потом, чтобы в будущем получить новый кризис.О том, какие проблемы стоят перед властью и населением Донбасса в связи с почти полным отсутствием воды и какие варианты решения есть или могут быть этой проблемы - в статье Александра Дмитриевского "Пытка жаждой. Почему Донбассу и Новороссии ещё долго предстоит жить в условиях строгой экономии воды"
донецкая народная республика, белгородская область, денис пушилин
Весть о том, что с водой в республике дела будут обстоять еще менее гладко, чем ныне, застали меня в Белгородской области, где с водой порядочек. Чем я, как и подобает прожженному дончанину, воспользовался на всю катушку. Те люди, что имеют возможность принимать настоящий душ хотя бы раз в день, поистине не ведают, насколько они счастливы.
После недолгого молчания региональные власти признали наконец, что новый график подачи воды – это никакой не вражеский фейк, а новая донецкая реальность. А дальше был идеальный медиа-шторм: завышенные ожидания и общая усталость населения столкнулись с недомолвками и оправданиями власти, все это активно подогревалось украинскими вбросами и, как ни странно, глупыми репликами отдельных лидеров мнений с "материка".
Череда наскоро слепленных антикризов лишь подтолкнула дончан к выводу, что плана по выходу из кризиса у власти нет, а предложение главы ДНР Дениса Пушилина – озвучить народные идеи, - лишь закрепило эффект.
Каких только слухов ни доходило до меня в последние недели. И о том, что воду будут подавать раз в неделю, и о грядущих перебоях с электричеством, и зиме, которую все мы проведем без отопления. Когда власть сперва недоговаривает, а после не знает, что сказать, слухи плодятся быстрей, чем микробы в общественном бассейне.
"Понимаешь, меня не выдавили отсюда в 2014-м, не выдавили в 2022-м, хотя временами казалось, что этот кошмар навсегда. Тошно признавать, но если с водой действительно будет еще хуже, то придется собирать манатки и увозить своих на "большую землю", - констатировал знакомый в доверительной беседе.
"Неужели вода раз в трое суток – это прямо настолько хуже, чем раз в двое суток?" - спросит читатель. Во-первых, раз в трое или двое суток ее тут видели очень далеко не все. Во-вторых, разница впрямь существенная для пожилых людей и семей с маленькими детьми. В-третьих, это вопрос доверия, поскольку еще недавно ситуация, по словам региональных властей, потихонечку выпрямлялась, а тут "внезапно" кризис. Люди не верят обещаниям и недоверие их вполне обосновано. А вот к слухам и вбросам, к сожалению, нет-нет, да прислушаются.
Однако ж растерянность длилась недолго. Дончане – публика эмоционально взрослая и ко многому привычная. Поругались-поругались и стали думать, как адаптироваться к новым-старым условиям.
Тут отдельно хотелось бы поговорить о блогерах, которые для острастки (быть может даже, что из добрых побуждений) принялись ретранслировать украинские фейки о дончанах-замарашках, что лишь подлило масла в огонь.
На самом же деле и в те дни, когда вода из кранов не текла неделями, и теперь, выйдя на улицы городов ДНР и разглядывая людей, вы, скорее всего, решите, что система водоснабжения работает как часы. Почему?
Знаете, в бытность мою военнослужащим, блюсти гигиену было непросто. Горячая вода лишь раз в неделю, а ледяной и ржавой, что текла из кранов, мыться не хотелось. Да и зачем стирать форму, которую завтра так и так доведется выпачкать, если можно поспать лишний час? Ради кого? Женщин вокруг нет, а сослуживцы не оценят. Тем не менее, 90% солдат ежедневно мылись ледяной водой, когда в казарме было +10, в ней же стирали одежду и мыли обувь. Потому, что себя уважать нужно. А когда тебя одиннадцать лет усиленно расчеловечивают, желание оставаться человеком в любой ситуации лишь крепнет день ото дня. Именно поэтому, кстати, горловские женщины бегают "делать ногтики" под обстрелами, а вовсе не потому, что прожить не могут без свежего маникюра.
Что же с водой? Ситуация разнится от района к району. Где-то вода идет по графику, а где-то не идет вовсе. Жители многоэтажек, как правило, набирают в подвалах, поскольку напор слабый. Где-то вода идет четыре-пять часов, а где-то кончается уже через час. Зато по улицам в День воды разливаются реки. Трубы, как известно, у нас "сетчатые". Но это я говорю о технической. Питьевую нужно покупать в магазине или заказывать доставку на дом. Социально незащищенным слоям населения стараются помогать волонтеры и органы власти, но это капля в море. Республика замерла в ожидании военного, технического или даже волшебного решения.
Еще одной проблемой на сегодняшний день являются налеты украинских дронов и ракетные удары. Средства ПВО работают активно и регулярно поражают цели, но что-то все равно прорывается. Хотя нервирующее жужжание украинской версии "мопеда" над крышей не идет ни в какое сравнение с многочасовым артиллерийским обстрелом.
А вот какой-то внятной системы раннего оповещения о ракетной или дронной опасности, как, например, в Белгородской области, нет до сих пор. Рекламу чего угодно по СМС наладить можем, а то, что будет спасать жизни, - никак. Еще одна проблема из длинного списка тех, которые власть откладывает на потом, чтобы в будущем получить новый кризис.
О том, какие проблемы стоят перед властью и населением Донбасса в связи с почти полным отсутствием воды и какие варианты решения есть или могут быть этой проблемы - в статье Александра Дмитриевского "Пытка жаждой. Почему Донбассу и Новороссии ещё долго предстоит жить в условиях строгой экономии воды"
