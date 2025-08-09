https://ukraina.ru/20250809/totalnoe-prosachivanie-rossiyan-i-ikh-avtonomnye-drony-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1066666649.html

"Тотальное просачивание" россиян и их автономные дроны. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские эксперты и военные на текущей неделе обсуждали дальнейшее совершенствование российских БПЛА, перспективы "воздушного перемирия" и катастрофическую нехватку пехоты в рядах ВСУ, в результате чего на фронте образуются "дыры" в обороне.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066411979_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a454bca56b0ec6c30b2d320cf2d1e498.jpg

Главком ВСУ Александр Сырский на днях рассказывал о "тотальном просачивании", как новой русской тактике наступления. По его словам, российские штурмовики стараются проникать вглубь украинской обороны малыми группами, особенно в районе Покровска. Нардеп Александр Дубинский в ответ пишет, что “тотальное просачивание” - это прямой результат дефицита пехоты ВСУ. "Позиции ВСУ - точечны, и далеки друг от друга, что позволяет противнику заходить в тыл и захватывать село за селом", - констатирует нардеп.Поскольку на текущей неделе была годовщина начала Курской авантюры Зеленского, главком ВСУ заявил, что "задачи были достигнуты" и анонсировал новые авантюры."Война должна закончиться так, как нам выгодно. То есть, мы должны побеждать, а не отступать. У нас есть планы дерзких операций типа Курской", - заявил "гений" военной мысли.Какие-либо наступательные операции обычно готовятся в строжайшем секрете, поэтому в данном случае, это скорее попытка Сырского хорохориться на фоне отступлений подразделений ВСУ и потери Курского плацдарма. В ответ Сырскому скандальная нардеп Марьяна Безуглая напоминает, что именно Курская операция привела к потере городов в Донбассе и угрозе потери Покровска, так как именно оттуда были переброшены украинские подразделения.Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что сейчас именно Южно-донецкое направлении у ВСУ - самый слабый участок, так как россияне вышли на оперативный простор, и на их пути нет прочных эшелонированных фортификаций.О "просачивании" говорит украинский паблик Deep State, но уже на другом направлении – в Серебрянском лесничестве на границе ДНР и ЛНР. Россияне, утверждает Deep State, проникают вглубь обороны, где выходят на ничего не ожидающих украинских дронщиков. "Противник, выискивая слабые позиции или их отсутствие, проникает в тыл и пытается там закрепиться, вступая даже в бой с пилотами, которые этого просто не ожидают", - пишет паблик, подчеркивая, что причиной является "преобладающее количество пехоты" у россиян.Чтобы собраться с силами и бросить "бусифицированных" в новый контрнаступ, ВСУ нужна передышка и перемирие. Украинский военный эксперт из агентства DefenseExpress Иван Кричевский рассказывает изданию "Новое время" о надеждах на "воздушное перемирие", то есть отказ от ударов дальнобойными ракетами и дронами, так как Киеву их нечем сбивать."Мы в такой ситуации, когда не хватает зенитных ракет. Нужно выиграть время для разворачивания дронов-перехватчиков, для создания соответствующих технологий", - рассуждает эксперт.Однако другой украинский военный эксперт, Сергей Бескрестнов рассказывает тому же изданию, что российские дроны уже заранее обесценили украинские дроны-перехватчики, которыми хвастался Зеленский.Россияне, по его словам, стали ставить на ударные БПЛА реактивные двигатели, поэтому украинские перехватчики их просто не могут догнать. В дальнейшем он опасается, что россияне еще больше усовершенствуют свои БПЛА. "Я опасаюсь, со стороны россиян, то, что перевернет действительно будущее, - это те дроны, которые они запускают по нам уже на протяжении четырех месяцев. Это полностью автономные дроны на искусственном интеллекте - вот это большой риск", - опасается украинский эксперт.Особое беспокойство у него вызывают уже применяемые дроны B2U, которые, по его словам, летят над железными дорогами и способны ориентироваться без помощи человека."Они ничем не управляются, могут лететь по дороге и выискивать себе цель для автономного удара. Они могут распознавать машину, танк, отличать человека с оружием. То есть они могут определять скопление людей, скопление машин, выбирать оптимальную тактику для атак", - рассказывает Бескрестнов, подчеркивая, что у россиян уже есть оружие следующего поколения.Военный Олег Стариков подсчитал, что для борьбы с новыми российскими реактивными дронами Украине необходимо 70 батарей "Пэтриот", а вся военная промышленность США не сможет обеспечить поставки ракет к этим системам, не говоря уже об их цене. "Они год будут работать только на отбитие одной атаки", - оценивает эксперт возможности ВПК США и Украины.Украинский институт политики (УИП) констатирует, что за текущую неделю российские войска взяли еще 100 км2 украинской территории. За предыдущий месяц, по подсчетам, УИП, российские силы продвинулись на 564 кв. км, что на 12 кв. км больше, чем в июне. "И это является самым высоким показателем за все месяцы 2024-2025 годов, за исключением ноября, когда РФ захватила 730 кв. км", - сообщают украинские политологи.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, ссылаясь на анализ Фонда Карнеги*, что россияне доминируют по всем компонентам на фронте, и его линия может "внезапно поменяться". В данном случае западные аналитики, подчеркивает Дубинский, используют обтекаемую фразу "внезапно поменяться", так как не рискуют сказать про вероятный обвал фронта ВСУ.О том, к чему готовится Запад - в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять"*Признан в РФ иноагентом

