Мирные жители Белгородской области снова пострадали от атак ВСУ
Около десятка мирных жителей Белгородской области пострадали в результате очередных ударов ВСУ. Об этом 11 августа рассказал губернатор области Вячеслав Гладков
Во второй половине дня поступила информация о четверых мирных жителях, пострадавших в результате очередных ударов ВСУ. Гладков рассказал, что в результате обстрела города Шебекино ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги и раной лица бригада Скорой помощи увезла в областную клиническую больницу. В двух частных домах выбиты окна и повреждены кровли. "В селе Ясные Зори Белгородского района от удара FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. Пострадавший самостоятельно обратился в Яснозоренскую амбулаторию, где ему оказали всю необходимую помощь. Мужчина отказался от госпитализации, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - рассказал губернатор. Он также отметил, что в селе от детонации беспилотника в трёх частных домовладениях повреждены фасады, заборы и надворные постройки. Также осколками посечён легковой автомобиль. "В посёлке Красная Яруга при атаке беспилотника на частное домовладение пострадала супружеская пара, - сообщил губернатор. - У мужчины и женщины диагностированы баротравмы. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась".В домовладении повреждена кровля хозпостройки. Информация о последствиях этих ударов уточнялась, все оперативные службы работали на местах.После этого он сообщил в своём телеграм-канале о жертвах новых атак украинской армии. "Ещё два мирных жителя получили ранения от ударов ВСУ, - рассказал Гладков. - Количество раненых при обстреле Шебекино увеличилось до двух". В частности, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился пострадавший с баротравмой. Медицинская помощь ему оказана, лечение будет проходить амбулаторно. По уточнённой информации от оперативных служб, в городе в результате обстрела повреждены девять частных домовладений и легковой автомобиль. "В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ", - добавил губернатор.Он заверил, что вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и коммерческий объект.Больше новостей дня представлено в обзоре Ставка Зеленского, кровавые ТЦК. Итоги 11 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
Во второй половине дня поступила информация о четверых мирных жителях, пострадавших в результате очередных ударов ВСУ.
Гладков рассказал, что в результате обстрела города Шебекино ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги и раной лица бригада Скорой помощи увезла в областную клиническую больницу. В двух частных домах выбиты окна и повреждены кровли.
"В селе Ясные Зори Белгородского района от удара FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. Пострадавший самостоятельно обратился в Яснозоренскую амбулаторию, где ему оказали всю необходимую помощь. Мужчина отказался от госпитализации, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - рассказал губернатор.
Он также отметил, что в селе от детонации беспилотника в трёх частных домовладениях повреждены фасады, заборы и надворные постройки. Также осколками посечён легковой автомобиль.
"В посёлке Красная Яруга при атаке беспилотника на частное домовладение пострадала супружеская пара, - сообщил губернатор. - У мужчины и женщины диагностированы баротравмы. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась".
В домовладении повреждена кровля хозпостройки. Информация о последствиях этих ударов уточнялась, все оперативные службы работали на местах.
После этого он сообщил в своём телеграм-канале о жертвах новых атак украинской армии.
"Ещё два мирных жителя получили ранения от ударов ВСУ, - рассказал Гладков. - Количество раненых при обстреле Шебекино увеличилось до двух".
В частности, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился пострадавший с баротравмой. Медицинская помощь ему оказана, лечение будет проходить амбулаторно.
По уточнённой информации от оперативных служб, в городе в результате обстрела повреждены девять частных домовладений и легковой автомобиль.
"В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ", - добавил губернатор.
Он заверил, что вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и коммерческий объект.
