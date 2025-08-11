https://ukraina.ru/20250811/kodak-krepost-dlya-kontrolya-kazakov-vzyataya-imi-za-neskolko-chasov-1066794602.html

Кодак: крепость для контроля казаков, взятая ими за несколько часов

Кодак: крепость для контроля казаков, взятая ими за несколько часов - 11.08.2025 Украина.ру

Кодак: крепость для контроля казаков, взятая ими за несколько часов

В первой половине XVII века, в связи с ужесточением крепостного гнёта, участились побеги крепостных из Речи Посполитой на Запорожскую Сечь. Чтобы пресечь их, поляки к июлю 1635 года возвели на берегах Днепра мощную крепость Кодак. Гарнизон крепости не успел толком обжиться, как его атаковали войска запорожского гетмана Ивана Сулимы

2025-08-11T16:00

2025-08-11T16:00

2025-08-11T16:48

история

история

история украины

днепр

речь посполитая

самара

богдан хмельницкий

казаки

гетман

запорожская сечь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066814984_0:40:876:533_1920x0_80_0_0_50a347c82b70e825002c7610f6a5e3b3.jpg

После объединения по Люблинской унии 1569 года Польши и Литвы в Речь Посполитую, украинское крестьянство оказалось полностью закрепощённым. Крестьян заставляли не только работать в поле, но и чинить мосты, дороги, усадьбы, и выполнять громадный фронт работ. Панщина (работа на панском поле) в XVII веке составляла 6 дней в неделю. Доходило до абсурда. Например, в некоторых местностях крепостные (укр. – крiпаки) должны были отпугивать в прудах лягушек, которые своим громким кваканьем мешали панам спать. Кроме того, крепостные отдавали панам часть урожая.От пана зависела судьба крепостного. За убийство крепостного пан к ответственности не привлекался, что порождало безнаказанность. Крепостной мог уйти от пана лишь один раз в году и то, заплатив за свою свободу громадные, чаще всего неподъёмные, деньги – от 100 до 1000 злотых.Доведённые до крайности крестьяне часто убегали на незаселённые земли Приднепровья. Но здесь беглецов поджидала другая опасность – крымские татары. Только в XVI веке татары, по оценкам историков, захватили в плен более 350 тыс. чел., которых позже продали в рабство туркам.Чтобы защитить себя и свои семьи беглецы вооружались, объединялись – так и возникло Запорожское казачество. Постепенно казаки стали атаковать Речь Посполитую, помогали крепостным поднимать восстания. Особенно их число и ожесточённость возросли после принятия частью православных священников Брестской Унии, что дало старт усилению не только экономического и политического гнёта исконно русского населения захваченных поляками и литовцами земель, но и религиозного.Казаки считали себя прежде всего защитниками православной веры. Современные украинские националисты, большая часть которых является униатами или вообще сатанистами и язычниками разных мастей, пытаются мимикрировать под казаков, принимая "на вооружение" их символику, праздники, знамёна. Однако встреться они запорожцам в веке XVII – были бы беспощадно и безжалостно уничтожены, как предатели веры.Власть Речи Посполитой пыталась решить проблему с бегством крестьян на Сечь, нанимая казаков на воинскую службу в качестве "реестровых казаков". В первой половине XVII веке такие реестры насчитывали всего 6-8 тыс. бойцов. В польской казне не было столько денег, чтобы содержать в качестве регулярного войска всех казаков. Так что беглые крепостные продолжали бежать на Сечь в поисках лучшей доли.Чтобы хоть как-то уменьшить этот поток польские власти пошли на радикальный шаг – соорудили на правом берегу Днепра неприступную крепость Кодак, что в переводе с татарского означает "поселение на горе".Строили её под патронатом коронного гетмана Станислава Конецпольского. На строительство затратили огромную суму – более 100 тыс. злотых. Главным автором проекта стал известный французский военный инженер Гийом Левассёр де Боплан, оставивший о территории Украины того времени, казаках и прочих местных жителей множество интереснейших записей. Так же он составил подробную карту Речи Посполитой, в т.ч. – восточных территорий.Кодак строили крепостные, пленные татары и реестровые казаки. Возводили новую крепость на правом берегу Днепра, ниже реки Самары напротив Кодацкого порога. В современной географии это место находится в 1,5 километрах от южной границы города Днепропетровска. В наше время на этом месте находится село Старые Кодаки, сразу за юго-западной околицей которого расположился аэропорт Днепропетровск.Брёвна для построек доставляли по Самаре. Укрепления имели вид четырехугольника высоких валов с выступавшими на углах бастионами. На валах установили орудия, которые хорошо простреливали Днепр. С двух сторон (южной и восточной) подходы к стенам Кодака прикрывали спускавшиеся прямо к днепровской воде отвесные скалы. С севера простирался огромный природный овраг, и только западное направление оставалось пригодным для штурма. Но там, Боплан распорядился выкопать глубокие рвы и насыпать высокие земляные валы, укреплённые деревянными частоколами. Через глубокий пристенный ров был брошен единственный мост, соединявший ворота замка с окружающим миром. В средине крепости был выкопан глубокий колодец, чтобы гарнизон мог выдержать длительную осаду. Порох и продукты питания содержались в погребах. Комендант жил в небольшом домике, а солдаты – в землянках. Предполагалось, что в отдельных погребах будут содержать пойманных беглых крестьян.Строительство Кодака было закончено в июле 1635 года. Комендантом крепости был назначен французский офицер на польской службе Жан Марион, а комиссаром – польский шляхтич Пшияловский. Костяк гарнизона состоял из двух эскадронов драгун – немецких наёмников (около 200 человек). Небольшой кавалерийский отряд регулярно патрулировал вокруг крепости. Он отлавливал беглых крестьян, а также следил, чтобы возле Кодака никто не рыбачил и охотился.Для крестьян-беглецов крепость представляла непреодолимую преграду, которую можно было разве что попытаться обойти.В 1634 году удачный поход против турецкого Азова, совместно с донскими казаками, совершил Иван Сулима – гетман Войска Запорожского. Сулима получил хорошее образование, в молодости служил смотрителем переяславских владений польного коронного гетмана Станислава Жолкевского, от которого получил три села – Лебедин, Кучак и Сулимовку. Будущий гетман мог сделать блестящую карьеру, служа польским панам, но променял её на казацкую саблю. Участвовал во многих казацких морских походах гетмана Сагайдачного, в том числе в известном захвате крупнейшего невольничьего рынка города Кафы (Феодосии) в 1616 году, где казаки освободили несколько тысяч невольников.Во время одного из походов Сулима попал в турецкий плен, был невольником на турецких галерах, однако смог освободиться сам и освободить товарищей. Турецкий экипаж был пленён и в качестве гребцов доставил недавних своих рабов в Италию, откуда те отправились обратно на Днепр. В 1621 году Сулима стал участником битвы под Хотином, где польско-казацкое войско остановило 300-тысячную турецкую армию. Решающую роль в сражении сыграли казаки.В 1629-32 годах Сулима с войском атаковал Варну, Измаил, Килию и другие турецкие форпосты. Вернувшись из Азова, казаки узнали, что поляки построили на Днепре на их землях новую крепость и решили не закрывать на это глаза. С появлением Кодака для запорожцев стало проблематичным добывать лес и доставлять по Днепру товары. Фактически Кодак блокировал доступ к Сечи, которая в то время находилась в районе Никополя (Никитинская сечь). Сулима отдавал себе отчет, что атака на Кодак станет объявлением Речи Посполитой войны, но всё же пошёл на этот шаг.Главной проблемой для него стало отсутствие артиллерии – по разным данным, у атамана было от 800 до 2000 бойцов, включая отряд донских казаков атамана Алексея Лома. Сулима решил ворваться этими силами в Кодак, использовав фактор внезапности.Казаки продвигались к Кодаку двумя путями – часть следовала по реке, на чайках – боевых казацких челнах, остальные продвигались по берегу. Когда до цели оставалось несколько верст, запорожцы сделали привал, чтобы отдохнуть и обсудить план атаки. Тем временем разведка внимательно изучала систему обороны крепости, места размещения караула, следила за перемещениями конных дозоров.Сулима и старшины решили, что атакуют ночью в ветряную погоду, когда воды Днепра заглушат все звуки. Было решено нарубить камыш, чтобы навязать из него фашины, которыми забросать пристенные рвы.Казаки атаковали Кодак в ночь с 11 на 12 августа. Караул на стенах не заметил приближения нескольких сотен запорожцев. Они бесшумно сняли у замковых ворот стражу и открыли ворота. Дальше для гарнизона крепости начался сущий ад – казаки атаковали его, расстреливали и рубили его саблями. Всё было кончено в несколько часов. Командира гарнизона Жана Мариона казаки схватили и по приказу Сулимы расстреляли. Из всего гарнизона уцелел лишь конный отряд (15 человек), который в момент атаки крепости находился за её пределами. Далее запорожцы подожгли все деревянные укрепления крепости и отошли.Захват Кодака стал началом очередного масштабного казацко-крестьянского восстания. Повстанцы захватили Чигирин, Черкассы, Корсунь. Однако Сулима не смог привлечь на свою сторону широкие массы казаков и прочего населения, что спустя 13 лет удастся Богдану Хмельницкому. Зато к восставшим присоединились посланные поляками реестровые казаки. Они разложили войско Сулимы пораженческими разговорами, а его самого схватили и выдали командующему польскими войсками Адаму Киселю.Сулиму судили. По некоторым рассказам, сенаторы были готовы его помиловать, если он примет католицизм. Крупные магнаты и представители крымского хана наставили на смертной казни, и обрадовались, когда Сулима отказался предавать свою веру. 12 декабря 1635 года гетману отрубили голову, тело четвертовали, его части развесили на всех въездах в Варшаву. Кроме Сулимы, польский сейм осудил ещё пятерых его сподвижников, помиловал лишь одного.Казнив Сулиму, польские власти надеялись запугать казаков, чтобы те больше не пытались против них выступить. Однако получилось с точностью до наоборот – казаки ещё больше обозлились на поляков. Последовали казацкие восстания под руководством Павла Бута, Якова Острянина, и прочих. Сыны Сулимы, Степан и Северин, воевали в войске Богдана Хмельницкого в Казацкой войне 1648-54 годов.Что касается Кодака, то в августе 1639 году польские власти его отстроили, причём его площадь увеличилась в три раза. Но даже в таком более мощном виде в 1648 году Кодак снова пал под ударами уже армии Богдана Хмельницкого. Крепость находилась в руках казаков до 1711 года, пока её не срыли окончательно по условиям договора с Османской империей по итогам неудачного для России Прутского похода Петра I.

https://ukraina.ru/20231206/1051759152.html

https://ukraina.ru/20230814/1048660095.html

https://ukraina.ru/20241206/1021988684.html

https://ukraina.ru/20250505/voevoda-kievskiy-adam-kisel-udovletvorenie-russkogo-naroda-bez-zatrudneniya-del-rechi-pospolitoy--1062936477.html

днепр

речь посполитая

самара

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, днепр, речь посполитая, самара, богдан хмельницкий, казаки, гетман, запорожская сечь, xvii век, укрепления