Кодак: крепость для контроля казаков, взятая ими за несколько часов
16:00 11.08.2025 (обновлено: 16:48 11.08.2025)
В первой половине XVII века, в связи с ужесточением крепостного гнёта, участились побеги крепостных из Речи Посполитой на Запорожскую Сечь. Чтобы пресечь их, поляки к июлю 1635 года возвели на берегах Днепра мощную крепость Кодак. Гарнизон крепости не успел толком обжиться, как его атаковали войска запорожского гетмана Ивана Сулимы
После объединения по Люблинской унии 1569 года Польши и Литвы в Речь Посполитую, украинское крестьянство оказалось полностью закрепощённым. Крестьян заставляли не только работать в поле, но и чинить мосты, дороги, усадьбы, и выполнять громадный фронт работ. Панщина (работа на панском поле) в XVII веке составляла 6 дней в неделю. Доходило до абсурда. Например, в некоторых местностях крепостные (укр. – крiпаки) должны были отпугивать в прудах лягушек, которые своим громким кваканьем мешали панам спать. Кроме того, крепостные отдавали панам часть урожая.
От пана зависела судьба крепостного. За убийство крепостного пан к ответственности не привлекался, что порождало безнаказанность. Крепостной мог уйти от пана лишь один раз в году и то, заплатив за свою свободу громадные, чаще всего неподъёмные, деньги – от 100 до 1000 злотых.
Доведённые до крайности крестьяне часто убегали на незаселённые земли Приднепровья. Но здесь беглецов поджидала другая опасность – крымские татары. Только в XVI веке татары, по оценкам историков, захватили в плен более 350 тыс. чел., которых позже продали в рабство туркам.
Чтобы защитить себя и свои семьи беглецы вооружались, объединялись – так и возникло Запорожское казачество. Постепенно казаки стали атаковать Речь Посполитую, помогали крепостным поднимать восстания. Особенно их число и ожесточённость возросли после принятия частью православных священников Брестской Унии, что дало старт усилению не только экономического и политического гнёта исконно русского населения захваченных поляками и литовцами земель, но и религиозного.
Казаки считали себя прежде всего защитниками православной веры. Современные украинские националисты, большая часть которых является униатами или вообще сатанистами и язычниками разных мастей, пытаются мимикрировать под казаков, принимая "на вооружение" их символику, праздники, знамёна. Однако встреться они запорожцам в веке XVII – были бы беспощадно и безжалостно уничтожены, как предатели веры.
6 декабря 2023, 18:00ИсторияГийом де Боплан – Колумб УкраиныКак правило, в ответ на вопрос о происхождении Украины приводится карта и книга французского инженера на польской службе Гийома Левассёра де Боплана, скончавшегося 350 лет назад – 6 декабря 1673 года в Руане. Именно благодаря этому весьма образованному человеку Европа узнала о существовании страны, которую он называл Ukraine или D`Vkranie
Власть Речи Посполитой пыталась решить проблему с бегством крестьян на Сечь, нанимая казаков на воинскую службу в качестве "реестровых казаков". В первой половине XVII веке такие реестры насчитывали всего 6-8 тыс. бойцов. В польской казне не было столько денег, чтобы содержать в качестве регулярного войска всех казаков. Так что беглые крепостные продолжали бежать на Сечь в поисках лучшей доли.
Чтобы хоть как-то уменьшить этот поток польские власти пошли на радикальный шаг – соорудили на правом берегу Днепра неприступную крепость Кодак, что в переводе с татарского означает "поселение на горе".
Строили её под патронатом коронного гетмана Станислава Конецпольского. На строительство затратили огромную суму – более 100 тыс. злотых. Главным автором проекта стал известный французский военный инженер Гийом Левассёр де Боплан, оставивший о территории Украины того времени, казаках и прочих местных жителей множество интереснейших записей. Так же он составил подробную карту Речи Посполитой, в т.ч. – восточных территорий.
© Фото : Василий СтоякинОстатки валов крепости Кодак
© Фото : Василий Стоякин
Остатки валов крепости Кодак
Кодак строили крепостные, пленные татары и реестровые казаки. Возводили новую крепость на правом берегу Днепра, ниже реки Самары напротив Кодацкого порога. В современной географии это место находится в 1,5 километрах от южной границы города Днепропетровска. В наше время на этом месте находится село Старые Кодаки, сразу за юго-западной околицей которого расположился аэропорт Днепропетровск.
Брёвна для построек доставляли по Самаре. Укрепления имели вид четырехугольника высоких валов с выступавшими на углах бастионами. На валах установили орудия, которые хорошо простреливали Днепр. С двух сторон (южной и восточной) подходы к стенам Кодака прикрывали спускавшиеся прямо к днепровской воде отвесные скалы. С севера простирался огромный природный овраг, и только западное направление оставалось пригодным для штурма. Но там, Боплан распорядился выкопать глубокие рвы и насыпать высокие земляные валы, укреплённые деревянными частоколами. Через глубокий пристенный ров был брошен единственный мост, соединявший ворота замка с окружающим миром. В средине крепости был выкопан глубокий колодец, чтобы гарнизон мог выдержать длительную осаду. Порох и продукты питания содержались в погребах. Комендант жил в небольшом домике, а солдаты – в землянках. Предполагалось, что в отдельных погребах будут содержать пойманных беглых крестьян.
14 августа 2023, 18:00ИсторияЗапорожская Сечь: мифы и легенды средневековой ХортицыЮридический конец существованию Запорожской Сечи был положен указом императрицы Екатерины II от 14 августа 1775 года. Но вот когда Сечь возникла и что она из себя представляла? Разумеется, в рамках одной статьи описать эти вопросы нельзя, но общий обзор роли Сечи в истории дать можно
Строительство Кодака было закончено в июле 1635 года. Комендантом крепости был назначен французский офицер на польской службе Жан Марион, а комиссаром – польский шляхтич Пшияловский. Костяк гарнизона состоял из двух эскадронов драгун – немецких наёмников (около 200 человек). Небольшой кавалерийский отряд регулярно патрулировал вокруг крепости. Он отлавливал беглых крестьян, а также следил, чтобы возле Кодака никто не рыбачил и охотился.
Для крестьян-беглецов крепость представляла непреодолимую преграду, которую можно было разве что попытаться обойти.
В 1634 году удачный поход против турецкого Азова, совместно с донскими казаками, совершил Иван Сулима – гетман Войска Запорожского. Сулима получил хорошее образование, в молодости служил смотрителем переяславских владений польного коронного гетмана Станислава Жолкевского, от которого получил три села – Лебедин, Кучак и Сулимовку. Будущий гетман мог сделать блестящую карьеру, служа польским панам, но променял её на казацкую саблю. Участвовал во многих казацких морских походах гетмана Сагайдачного, в том числе в известном захвате крупнейшего невольничьего рынка города Кафы (Феодосии) в 1616 году, где казаки освободили несколько тысяч невольников.
Во время одного из походов Сулима попал в турецкий плен, был невольником на турецких галерах, однако смог освободиться сам и освободить товарищей. Турецкий экипаж был пленён и в качестве гребцов доставил недавних своих рабов в Италию, откуда те отправились обратно на Днепр. В 1621 году Сулима стал участником битвы под Хотином, где польско-казацкое войско остановило 300-тысячную турецкую армию. Решающую роль в сражении сыграли казаки.
В 1629-32 годах Сулима с войском атаковал Варну, Измаил, Килию и другие турецкие форпосты. Вернувшись из Азова, казаки узнали, что поляки построили на Днепре на их землях новую крепость и решили не закрывать на это глаза. С появлением Кодака для запорожцев стало проблематичным добывать лес и доставлять по Днепру товары. Фактически Кодак блокировал доступ к Сечи, которая в то время находилась в районе Никополя (Никитинская сечь). Сулима отдавал себе отчет, что атака на Кодак станет объявлением Речи Посполитой войны, но всё же пошёл на этот шаг.
6 декабря 2024, 07:59ИсторияПавел Бут: последнее крупное казацкое восстание перед ХмельниччинойВ этот день в 1638 г. состоялась битва при Кумейках - решающее сражение между восставшими казаками под предводительством Павла Бута (Павлюка) и войсками Речи Посполитой. Повстанцы потерпели поражение, но до настоящей победы над казаками полякам было еще далеко.
Главной проблемой для него стало отсутствие артиллерии – по разным данным, у атамана было от 800 до 2000 бойцов, включая отряд донских казаков атамана Алексея Лома. Сулима решил ворваться этими силами в Кодак, использовав фактор внезапности.
Казаки продвигались к Кодаку двумя путями – часть следовала по реке, на чайках – боевых казацких челнах, остальные продвигались по берегу. Когда до цели оставалось несколько верст, запорожцы сделали привал, чтобы отдохнуть и обсудить план атаки. Тем временем разведка внимательно изучала систему обороны крепости, места размещения караула, следила за перемещениями конных дозоров.
Сулима и старшины решили, что атакуют ночью в ветряную погоду, когда воды Днепра заглушат все звуки. Было решено нарубить камыш, чтобы навязать из него фашины, которыми забросать пристенные рвы.
Казаки атаковали Кодак в ночь с 11 на 12 августа. Караул на стенах не заметил приближения нескольких сотен запорожцев. Они бесшумно сняли у замковых ворот стражу и открыли ворота. Дальше для гарнизона крепости начался сущий ад – казаки атаковали его, расстреливали и рубили его саблями. Всё было кончено в несколько часов. Командира гарнизона Жана Мариона казаки схватили и по приказу Сулимы расстреляли. Из всего гарнизона уцелел лишь конный отряд (15 человек), который в момент атаки крепости находился за её пределами. Далее запорожцы подожгли все деревянные укрепления крепости и отошли.
Захват Кодака стал началом очередного масштабного казацко-крестьянского восстания. Повстанцы захватили Чигирин, Черкассы, Корсунь. Однако Сулима не смог привлечь на свою сторону широкие массы казаков и прочего населения, что спустя 13 лет удастся Богдану Хмельницкому. Зато к восставшим присоединились посланные поляками реестровые казаки. Они разложили войско Сулимы пораженческими разговорами, а его самого схватили и выдали командующему польскими войсками Адаму Киселю.
5 мая, 16:00ИсторияВоевода Киевский Адам Кисель: "удовлетворение русского народа без затруднения дел Речи Посполитой" Словами в заголовке изложил "программу" лидера православной шляхты Речи Посполитой в 1635 году его современник – глава Киево-Могилянской коллегии Сильвестр (Стефан Косов). В соответствующем жизнеописании он утверждал, что предком магната был "гетман" Свентольд, спасший в X веке Белгород (а по другой версии сам Киев) от захвата степняками
Сулиму судили. По некоторым рассказам, сенаторы были готовы его помиловать, если он примет католицизм. Крупные магнаты и представители крымского хана наставили на смертной казни, и обрадовались, когда Сулима отказался предавать свою веру. 12 декабря 1635 года гетману отрубили голову, тело четвертовали, его части развесили на всех въездах в Варшаву. Кроме Сулимы, польский сейм осудил ещё пятерых его сподвижников, помиловал лишь одного.
Казнив Сулиму, польские власти надеялись запугать казаков, чтобы те больше не пытались против них выступить. Однако получилось с точностью до наоборот – казаки ещё больше обозлились на поляков. Последовали казацкие восстания под руководством Павла Бута, Якова Острянина, и прочих. Сыны Сулимы, Степан и Северин, воевали в войске Богдана Хмельницкого в Казацкой войне 1648-54 годов.
Что касается Кодака, то в августе 1639 году польские власти его отстроили, причём его площадь увеличилась в три раза. Но даже в таком более мощном виде в 1648 году Кодак снова пал под ударами уже армии Богдана Хмельницкого. Крепость находилась в руках казаков до 1711 года, пока её не срыли окончательно по условиям договора с Османской империей по итогам неудачного для России Прутского похода Петра I.
Подписывайся на