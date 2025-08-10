https://ukraina.ru/20250810/marsh-prikrytiya-kiev-i-varshava-khotyat-ispolzovat-belorusov-dlya-sryva-ucheniy-zapad-2025-1066773826.html

Марш прикрытия. Киев и Варшава хотят использовать белорусов для срыва учений "Запад-2025"

В Варшаве 9-10 августа состоялась конференция "Новая Беларусь", в рамках которой в столице Польши прошёл немногочисленный "Марш Свободы". Но главные события этих дней происходили за закрытыми дверями.

Четвёртый год подряд беглые белорусские оппозиционеры организуют конференции под пафосным названием "Новая Беларусь" в годовщину провала попытки государственного переворота в Белоруссии в августе 2020 года. Мероприятия проходят по очереди в Вильнюсе и Варшаве, что их организаторы объясняют просто: "наибольшее количество белорусских беженцев обосновалось в Литве и Польше – странах не только близких географически, но и связанных с Беларусью общим наследием Речи Посполитой".Конференция, которая прошла 9-10 августа в Варшаве, стала особенной, и не только потому, что в её работе принял участие муж "президента свободной Беларуси" Светланы Тихановской – Сергей. Накануне начала мероприятия источники в среде противников действующей власти в Минске сообщили агентству РИА Новости, что на закрытой части конференции польские и украинские спецслужбы рассмотрят сценарии провокаций для срыва совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025".По словам собеседника издания, Служба военной разведки Польши и польское Агентство разведки, а также и представители зарубежных спецслужб, включая украинские (СБУ, ГУР Минобороны Украины), совместно с белорусскими оппозиционерами "будут рассматривать возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь". "Цель – срыв совместных стратегических учений "Запад-25", чтобы тем самым подорвать доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт", – сказал источник.Отдельно планируется проработка кампаний, направленных на сбор информации через оппозиционные СМИ о перемещении на территорию Белоруссии в рамках учений российских войск, включая их количественный и качественный состав, добавил он. А днём ранее РИА Новости сообщало, что на этой встрече в Варшаве также обсудят, как помешать размещению в Белоруссии гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности "Орешник".Светлана Тихановская перед началом конференции в Варшаве заявила в интервью Польскому агентству печати (РАР), что белорусские оппозиционеры готовятся к различным сценариям развития событий. "Будущее Беларуси зависит не только от внутренних событий, но и от регионального и глобального контекста, особенно от исхода войны России против Украины. Мы готовимся к различным сценариям: временному статус-кво, дальнейшей милитаризации режима, возможной системной трансформации или мирному выходу из-под контроля России", – сказала она.Портал "Польского радио 24" поинтересовался у Светланы Тихановской, "как Польша может помочь Свободной Беларуси, каковы ожидания президента Свободной Беларуси в связи с её визитом в Польшу и польской политикой". В ответ она предложила полностью перекрыть польско-белорусскую границу."Возможно, стоит упомянуть ещё об одном инструменте, который есть в распоряжении Польши, – закрытие государственной границы с Беларусью. Это способ наказать Лукашенко, который будет иметь для него поистине серьёзные последствия. Потому что Китай очень заинтересован в том, чтобы эта граница оставалась открытой. Я знаю, что президент Анджей Дуда, посещая Китай, приводил такой аргумент: если поток мигрантов не прекратится, граница может быть закрыта", – заявила Тихановская.Не исключено, что в середине сентября, во время учений "Запад-2025", белорусские оппозиционеры попытаются при поддержке польских властей заблокировать если не всю границу с Белоруссией, то хотя бы отдельные пункты пропуска. В этой связи "Марш Свободы", который прошёл по улицами Варшавы пополудни 9 августа, можно рассматривать как своеобразный смотр рядов тех, кто готов поддержать любые идеи семейства Тихановских и их кураторов из польских спецслужб.Вот только смотр вряд ли можно назвать успешным, лишь немецкий портал DW* написал, что в марше приняло участие "не менее двух тысяч человек". Все остальные СМИ, в том числе польский Bielsat*, честно сообщили о нескольких сотнях участников – и это на фоне того, что в Польше сейчас проживают не менее 300 тысяч граждан Белоруссии. Так что если акции блокирования польско-белорусской границы всё же состоятся, то польским спецслужбам явно придётся прибегнуть к помощи украинских коллег, у которых никогда не было проблем со сбором массовки из украинских иммигрантов на территории Польши.Стоит отметить, что польские СМИ на протяжении нескольких месяцев нагнетают напряжённость вокруг учений "Запад-2025", постоянно заявляя, что после таких же учений в 2021 году началась российская СВО на Украине (при том, что учения "Запад-2021" завершились в середине сентября, то есть за пять месяцев до начала масштабных боевых действий на Украине).Подчёркивая отсутствие каких-либо агрессивных планов, Москва и Минск ограничили число военнослужащих, принимающих участие в учениях "Запад-2025". Сначала речь шла о 13 тысячах человек, затем министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объявил, что участников будет вдвое меньше (при этом в 2021-м их было более 200 тысяч), а сами учения перенесены на полигоны в глубине Белоруссии, подальше от границ с Польшей и Литвой.Несмотря на это, в Польше параллельно с российско-белорусскими учениями пройдут масштабные манёвры "Железный защитник", в которых примут участие 34 тысячи военнослужащих – в основном польских, но при участии подразделений стран НАТО. На них будут представлены все виды вооружённых сил, а Генеральный штаб Польши объявил, что "это одни из крупнейших запланированных учений Войска Польского в 2025 году"."Это надлежащий ответ на действия российско-белорусской стороны", – заявил 9 августа в эфире "Польского радио 24" оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Мачей Клиш."Мы не боимся разозлить другую сторону. Задача оперативного командующего Вооружёнными силами – адаптировать наш ответ к поведению россиян и белорусов. Главное – не выглядеть агрессором, стороной, якобы ищущей конфликта. Этот нарратив уже появился в российско-белорусском информационном пространстве. Мы видим, как "Железный защитник" изображается как попытка агрессии, например, против Калининграда. Моя главная цель – избежать эскалации", – сказал генерал Клиш.Вполне возможно, что польский военачальник говорит правду, но у польских спецслужб могут быть совсем другие цели, в особенности на территории самой Белоруссии. Ведь атаковать учения "Запад-2025" не обязательно беспилотниками условного "Полка Калиновского"* – "биодрон" в виде белорусского оппозиционера с промытыми мозгами, который бросится под российскую военную машину на территории Белоруссии, не менее опасен.Понятно, что далеко не все участники "Марша Свободы" в Варшаве готовы к подобным действиям. Но соответствующим структурам вооружённых сил России и Белоруссии стоит быть готовым к таким атакам, особенно учитывая участие украинских спецслужб в их подготовке.О том, как на Западе готовят срыв переговоров президентов России и США - в статье Михаила Павлива "Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске"

